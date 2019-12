S Ficom pôjde na políciu aj Kaliňák. Ich šanca vyhrať je veľká

„On je advokát, má na to všetky predpoklady a dokonca sme spolu už prešli uznesenie o vznesení obvinenia a podali sme sťažnosť. Dúfam preto, že ak mu to vyjde, bude mať čas a chuť, bude to Robert Kaliňák. Je to mimoriadne šikovný právnik,“ skonštatoval Fico pre Pravdu.

Aj Kaliňák pre Pravdu potvrdil, že Ficov prípad prevezme. „Je mi cťou, navyše v takom prípade, kde sú porušované úplne základné práva, ktoré nám garantuje ústava,“ uviedol bývalý minister vnútra Kaliňák. Podľa jeho názoru bol zo strany prokurátora vykonaný absolútne neprípustný výklad Trestného zákona.

Ďalšie plánované kroky Kaliňák zatiaľ nekonkretizoval, najskôr chce počkať na rozhodnutie o sťažnosti.

Odkedy je Fico obvinený, vypovedať nebol. „V tejto veci som už vypovedal niekoľkokrát v minulosti, keď ma predvolala vyšetrovateľka," spresnil.

Obvinenie z troch trestných činov

Vyšetrovateľ NAKA začiatkom decembra obvinil Fica z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

Obvinenie sa týka videa, ktoré Fico zverejnil na sociálnej sieti v septembri tohto roka. Zastal sa v ňom právoplatne odsúdeného extrémistu Milana Mazureka (ĽS NS). Ten dostal pokutu 10-tisíc eur za rasistické vyjadrenia na adresu rómskej menšiny, ktoré predniesol v roku 2016 v žilinskom rádiu Frontinus. Prišiel aj o poslanecký mandát.

Fico rozsudok komentoval slovami, že Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. NAKA sa expremiérovým videom začala zaoberať ešte v septembri, trestné stíhanie však najskôr odmietla. Prokurátor Tomáš Honz následne nariadil, aby sa vyšetrovateľka vecou ďalej zaoberala.

Fico sa po obvinení obhajoval aj tým, že on aj celá strana Smer obhajujú odkaz SNP a bojujú proti fašizmu a extrémizmu.

Pripomenul, že z jeho iniciatívy bol presadený 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Na konštatovaní, že časť Rómov zneužíva sociálny systém, problém nevidí. Pripustil, že rovnako sa správa aj časť majority.

„Ja s tým nemám problém. Keby niekto povedal, že nielen časť Rómov, ale aj časť ostatných ľudí zneužíva sociálny systém, tak odpoviem, že je to v poriadku. Čo je na tom kriminálne, keď poviem, že časť Rómov zneužíva sociálny systém? Cítite v tom nejaký trestný čin? Ja nie, to je celé,“ povedal Fico v diskusnej relácii TV Pravda Ide o pravdu.

Advokát Kuruc: O sťažnosti bude rozhodovať Kováčik

Advokát Ladislav Kuruc považuje sťažnosť Fica proti uzneseniu o vznesení obvinenia za cestu, ako sa úplne vyhnúť prípadnému trestu.

„Špeciálna prokuratúra nemá takú hierarchiu od okresnej cez krajskú až po Generálnu prokuratúru, takže o sťažnosti proti postupu dozorujúceho prokurátora bude rozhodovať jeho nadriadený, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Má tak dosah na podanie obžaloby alebo zastavenie trestného stíhania. Všetko to tak majú v rukách dvaja prokurátori, ktorí sedia spolu na jednej chodbe. Ako je tam zaručená objektívnosť? Je to výrazné porušenie práva na spravodlivý súdny proces,“ vysvetľuje Kuruc.

Ten takéto uplatňovanie trestného poriadku považuje za nezákonné, pretože ak dá dozorový prokurátor pokyn na vznesenie obvinenia, tak o tejto sťažnosti by mal rozhodovať nezávislý súd, a nie opätovne prokuratúra.

„Povedal to aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý vo veci Adamčo proti Slovensku v novembri rozhodol o odškodnom vo výške 13-tisíc eur v prospech odsúdeného. Štrasburský súd uznal, že boli porušené jeho práva, pretože obvinený žiadal preskúmať rozhodnutie prokurátora, a to nebolo možné preskúmať nezávislým súdom. Ak prokuratúra rozhodne o sťažnosti Roberta Fica, tak bude porušené jeho právo a pokiaľ sa bude spravodlivosti domáhať na Ústavnom súde alebo medzinárodnom súde, má veľkú šancu, že celý tento spor bude vyhlásený za zmätočný s tým, že boli upreté jeho práva na spravodlivý proces. Prokuratúra ale podľa trestného poriadku ani nemá inú možnosť. Sú to dôsledky uzavretosti prokuratúry, ktorú treba zreformovať,“ zdôraznil Kuruc.