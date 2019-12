Slovenské lesy spustili predaj vianočných stromčekov, domovom a ústavom ich darujú

Vianočné stromčeky od slovenských lesníkov vnesú sviatočnú atmosféru nielen do domácností, ale aj do nemocníc, škôl, detských domovov či ústavov sociálnej starostlivosti. Okrem komerčného predaja totiž štátny podnik Lesy SR aj v tomto roku pokračuje v projekte Stromček pod stromček a symbol Vianoc daruje do viacerých zariadení. TASR o tom v piatok informoval Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie Lesov SR.