Dnes ešte sneh, na budúci týždeň +10 stupňov

Oblačnosť, chlad a zrážky budú dominovať aj sobote. Hranica snehu bude kolísavá, v nižších polohách sa bude striedať dážď so snehom, v stredo- a vo vysokohorských polohách bude snežiť. „Zlou správou je, že na budúci týždeň bude s veľkou pravdepodobnosťou teplo,“ varuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Oblačnosť by sa mala zmenšiť už v nedeľu a teplota by mala začať stúpať vysoko nad nulu.

Ani počas víkendu sa v nižších polohách sneh neudrží. V stredných polohách sa podľa Faška zrejme roztopí na budúci týždeň. Napadnúť by ho malo niekoľko centimetrov, na niektorých miestach jeho výšku vyjadrí aj dvojciferné číslo. „Ale len v tých polohách, kde budú podmienky na to, aby sneh mohol padať bez prerušenia,“ dodáva klimatológ.

Upozorňuje, že na celom Slovensku bude v najbližších dňoch vysoké riziko poľadovice, pretože zrážky padajú na vychladnutý zemský povrch. Faško vystríha aj pred vetrom. „Budú cez naše územie prechádzať poveternostné fronty. Prúdenie, ktoré je s nimi spojené, bude výrazné najmä na horách, kde bude fúkať veľmi silný vietor, môže mať dokonca charakter víchrice,“ vysvetľuje.

Už tradične pred Vianocami očakávame oteplenie, tento rok však prišlo o niečo skôr. „Na budúci týždeň na miestach, kde bude svietiť slnko, budú teploty na túto dobu mimoriadne vysoké. V niektorých dňoch môžu byť vyššie ako desať stupňov,“ hovorí klimatológ. Predpokladá sa, že by sa mohli priblížiť až k 15 stupňom.

Teplotné podmienky za prvých jedenásť decembrových dní pokladá Faško za normálne. Priemerná teplota na bratislavskom letisku dosiahla +1, v Košiciach –1,8 stupňa. Tam, kde bola snehová pokrývka, bolo o niečo chladnejšie, napríklad v Telgárte to bolo –3,9 stupňa.

Na otázku, aké budú Vianoce, klimatológ vysvetľuje, že dosiaľ sa zvyčajne oteplilo tesne pred Vianocami, v tomto roku prišli vyššie teploty o týždeň skôr. „Oteplenie nemôže trvať donekonečna, po ňom bude nasledovať ochladenie,“ hovorí s úsmevom Faško. Je veľký predpoklad, že koncom vianočných sviatkov, respektíve medzi sviatkami by sa mohlo ochladiť tak, že krajinu prikryje sneh.

Na budúci týždeň by nemalo padať veľa zrážok, revitalizácii podzemných vôd však veľmi pomohol daždivý november. Priestorový úhrn zrážok vypočítaný izohyetovou metódou dosiahol v novembri 135 mm. Na ilustráciu: akoby za celý mesiac na každý štvorcový meter spadlo 135 litrov vody. „Bolo to veľké množstvo zrážok, od roku 1881 dodnes, teda za 149 rokov, patrí tohtoročný november medzi desiatku najbohatších na zrážky. Neprekonal však november z roku 1962, vtedy pršalo ešte viac,“ podotýka Faško.

Začiatok decembra je zrážkovo normálny, od štvrtka padá sneh. Na bratislavskej Kolibe v piatok ráno namerali 4 cm nového snehu, na Záhorí v Kuchyni centimeter. V Dolnom Hričove 2, v Oravskej Lesnej 1, v Gánovciach 6 a Poprade 3 cm. V Telgárte namerali 16 cm, z toho bolo 9 cm nového snehu. Štrbské Pleso hlási 15 cm, z toho tri nového snehu. Na Chopku ho spadlo 20 cm, takže celková výška pokrývky má 34 cm. Na Lomnickom štíte je 65 cm, nového pripadlo 7 centimetrov.