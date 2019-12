Kiššová končí v Demokratickej strane. Vylúčila svoj návrat do SaS

Poslankyňa Jana Kiššová ukončila svoje členstvo v Demokratickej strane (DS), v ktorej pôsobila vo funkcii podpredsedníčky. Ako informovala na svojej facebookovej stránke, svoje rozhodnutie prednostne zdôvodnila vedeniu strany. Zároveň poprela, že by sa vrátila do strany Sloboda a Solidarita (SaS), z ktorej odišla v polovici októbra po nezhodách s predsedom liberálov Richardom Sulíkom.

„K dnešnému dňu som ukončila členstvo v Demokratickej strane, o čom som prednostne informovala vedenie strany a toto rozhodnutie som samozrejme aj zdôvodnila. Veľmi pekne vám tu všetkým ďakujem za spoločné roky, za podporu, kritiku, postrehy a tipy, veľmi ste mi pomáhali.

Neodchádzam však do SaS, ako sa včera z niektorých vyjadrení Richarda Sulíka mohlo zdať a rozhodne nekandidujem za SaS preto, že by som sa niekde na polceste zastavila a kandidatúru nestihla. Sú to pre mňa mimoriadne vážne veci, ktoré sa neudejú preto, že sa stihnú alebo nezmaria preto, že sa nestihnú. K takému treba oveľa viac,“ priblížila Kiššová.

Potvrdila, že naďalej sa bude venovať politickej scéne, ekonomickým témam a bude poukazovať na chyby či skrivodlivosti, ktoré sú na občanoch páchané. „Ak budem vedieť vo verejnom živote nejak pomôcť, budem tak konať. A všetkým, ktorí to myslia s našou krajinou v politike dobre, prajem veľa úspechov,“ dodala bývalá podpredsedníčka DS.

Kiššová opustila spolu s ďalšími ôsmimi poslancami Národnej rady SR stranu SaS po nezhodách s jej predsedom Sulíkom. Deviati bývalí členovia Demokratického jadra SaS následne 17. októbra oznámili, že sa spájajú s Demokratickou stranou (DS). Konkrétne do DS okrem Kiššovej vstúpili Natália Blahová, Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Jakub Nedoba. Kiššová bola zvolená za podpredsedníčku DS, pôvodne sa o nej uvažovalo ako o volebnom lídrovi strany. Nakoniec sa však z osobných dôvodov rozhodla o túto funkciu neuchádzať a za volebného lídra Demokratickej strany bol zvolený Jozef Rajtár. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus zo začiatku decembra by stranu volilo 0,2 percenta rozhodnutých voličov.