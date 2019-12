Lučanský: Útoky politikov som čakal, je to rétorika predvolebnej kampane

Pristupuje policajný prezident Milan Lučanský k trestným stíhaniam politikov inak? Za posledné týždne sa na Slovensku objavili až tri prípady obvinených politikov z troch rôznych politických strán. V relácii Ide o pravdu Lučanský v debate s moderátorkou Zuzanou Martinákovou prízvukoval, že policajti pracujú len v súlade so zákonom a on sa snaží o to, aby na nich nebol vyvíjaný žiadny politický tlak.

Lučanský priznal, že útoky smerom k orgánom činným v trestnom konaní od obvinených politikov očakával. „Je to teraz možno ich rétorika predvolebnej kampane, ktorú využívajú či už vo svoj prospech alebo na ovplyvňovanie verejnej mienky,“ podotkol. Politickú motiváciu obvinení odmietol. „Pokiaľ budem tu a budem mať možnosť riadiť policajný zbor, tak sa budem snažiť, aby boli vylúčené akékoľvek politické tlaky a politické ovplyvňovania jednotlivých konaní, a to je jedno, či sú to verbálne alebo neverbálne nejaké vyjadrenia politikov. Mňa by svojím spôsobom ani nemali zaujímať. Takže môžem iba potvrdiť a môžem vyhlásiť, že policajný zbor koná v zmysle trestného poriadku a trestného zákona, nič nad rámec ani nič inak,“ podčiarkol policajný prezident.

Čo sa týka desaťdňového obvinenia politika OĽaNO Jaroslava Naďa za ohrozovanie utajovanej skutočnosti, aj v tomto prípade Lučanský politické vplyvy vylúčil. Vyšetrovateľ podľa neho postupoval v súlade so zákonom. „Bol tam dozorový prokurátor, ktorý s ním mal prejednané myslím aj to uznesenie a nakoniec rozhodol, ako rozhodol. Takže práveže v tomto vidím tú apolitickosť. Horšie by bolo, keby sa to zbytočne držalo a tlačilo do nejakej roviny a niekto by z toho mohol vytĺkať politický kapitál,“ mieni Lučanský.

Policajný prezident si aj s odstupom času stojí za rozpustením tímu Kuciak. „Keďže sa vražda ako taká vyšetrila, spis je daný na prokuratúru a teraz má byť predbežné prejednanie obžaloby (zajtra, 19. decembra, pozn. red.), tak vyšetrovací tím vo vzťahu k vražde Martiny a Jána stratil opodstatnenie,“ vysvetlil Lučanský. Všetky ďalšie prípady, ktoré počas vyšetrovania vraždy vyplávali na povrch, budú podľa jeho slov naďalej vyšetrovať ľudia, ktorí boli súčasťou pôvodného tímu. Uviedol, že aj súčasná kauza Tipos vzišla z tohto vyšetrovacieho tímu, keď o tom vypovedal jeden zo svedkov.

Lučanský na margo trestne stíhaných youtuberov Martina Daňa a Rudolfa Vaského informoval aj o tom, že boli posilnené policajné zložky, ktoré sledujú počítačovú kriminalitu a prejavy na internete. „Určite sme si to začali viac všímať,“ naznačil. Vyjadril sa tiež k dopravnej nehode, ktorej bol pred niekoľkými dňami účastníkom. V kontexte tohto incidentu povedal svoj názor na dopravnú situáciu na Slovensku. Pozrite si reláciu Ide o pravdu na tv.pravda.sk.