Envirorezort začal pracovať na aplikácii, nahlasovať ťažbu v národných parkoch bude môcť každý

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) začalo pracovať na vyvinutí aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť ochranári aj široká verejnosť nahlasovať nelegálnu ťažbu dreva. Ministerstvo to oznámilo na dnešnej tlačovej konferencii. Aplikácia by mala byť spustená do konca roka 2020. Na projekte bude MŽP spolupracovať s Inštitútom environmentálnej politiky (IEP). Celkové náklady spojené s vývojom mobilnej aplikácie zatiaľ nie sú známe. Projekt bude financovaný z prostriedkov ministerstva.