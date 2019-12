Situácia v Mochovciach je podľa Galeka kritická, obráti sa na generálnu prokuratúru

Anonymné podania Slovenské elektrárne nekomentujú. „Zaoberáme sa však všetkými zisteniami, bez ohľadu na ich zdroj. Robíme všetko preto, aby sme palivo do reaktora zavážali už v priebehu apríla budúceho roka, ak nadobudnú právoplatnosť príslušné rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Slovenské elektrárne upozornili, že pred pár dňami sa v Mochovciach ukončila kontrolná misia expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zameraná na pripravenosť tretieho bloku na prevádzku. „Tím medzinárodných expertov pozoroval v elektrárňach záväzok dodržiavať bezpečnosť, identifikoval viaceré príklady dobrej praxe a poskytol nám niekoľko odporúčaní, ktoré budeme postupne napĺňať. Bezpečnosť je pre Slovenské elektrárne vždy na prvom mieste, stojí nad otázkami rozpočtu alebo harmonogramu. Aj preto sme na začiatok budúceho roka pozvali ďalšiu medzinárodnú kontrolnú misiu, tentoraz Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární,“ konštatoval Šarišský.

Poslanec Národnej rady SR Galek je presvedčený, že skôr ako v decembri budúceho roka sa Slovenským elektrárňam nepodarí zavážať do tretieho bloku jadrové palivo. „Trinásťkrát sa predlžovali termíny dostavby. Pritom stále nie je koniec. Môj odhad takto pred rokom bol, že tretí blok nebude v prevádzke skôr ako v septembri tohto roku. Naozaj som sa mýlil. Tretí blok tak skoro bežať ani nebude,“ zdôraznil Galek s tým, že podľa jeho súčasných odhadov by mohli elektrárne zavážať jadrové palivo do tretieho bloku v decembri budúceho roka. „Aj tento odhad je viac menej optimistický,“ dodal Galek, ktorý je tiež presvedčený, že ani štvrtý blok nebude uvedený do prevádzky v plánovanom termíne, teda o rok neskôr ako tretí blok.

Poslanec za SaS považuje Mochovce za tú najväčšiu nášľapnú mínu, ktorá čaká budúcu vládu. „Mochovce nie sú len čiernou dierou na peniaze, ale aj Čiernym Petrom pre budúcu vládu. Tohto Čierneho Petra vyrobil Robert Fico, ktorý ešte v roku 2008 dotlačil taliansku spoločnosť Enel, ktorá nemala žiadne skúsenosti s jadrom, do dostavby tretieho a štvrtého bloku. Štát absolútne nekoná. Pán Pellegrini a pán Žiga strčili hlavu do piesku,“ uzavrel Galek.

Pôvodné termíny dostavby mochoveckých jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,7 miliardy eur. Manažment spoločnosti by už chcel viackrát navyšovaný rozpočet (dostavba začínala na sume 2,8 mld. eur – pozn. red.) dodržať.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.