Mladá vedkyňa chce pomôcť pri odhaľovaní rakoviny

Vysoké školy a vedecké inštitúcie tentoraz prihlásili 86 mladých ľudí. Odborná porota z nich vybrala dvanásť víťazov jednotlivých kategórií, no udelila i špeciálne ceny. Absolútnou víťazkou sa stala 29-ročná Erika Chocholová z Pezinka, ktorá vyhrala v kategórii prírodné vedy a chémia. Doktorát si robí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a popritom pôsobí v Chemickom ústave SAV.

„Venujem sa štúdiu glykánov a možnosti ich rozpoznávania. Glykány sú komplexné cukry, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek a proteínov. Mojím cieľom je vyvinúť diagnostické zariadenie, ktoré by bolo schopné rozpoznať určité formy glykánov a na základe toho rozlíšiť, či ide o rakovinovú formu proteínu – teda, či má človek rakovinu, alebo nie. Môj školiteľ s mojím šéfom už založili start-up a pracuje sa na firme, kde by tieto diagnostické zariadenia mohli uzrieť svetlo sveta,“ vysvetlila.

Na zaujímavom výskume sa podieľa i ocenený Ivan Labaj z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Sadze, ktoré sa pridávajú do gumárenských zmesí, napríklad pri výrobe pneumatík, by chcel nahradiť inými látkami z priemyselného odpadu. Okrem toho, že je to ekologickejšie, to prináša i ďalšie výhody, ako vynikajúce vlastnosti či nižšiu cenu. Výsledkom je úspešný vývoj novej receptúry.

Patrik Kósa, doktorand z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre skúma zase vplyv prúdenia vzduchu na snímače, ktoré sa používajú pri meraní koncentrácie plynov v ovzduší prostredníctvom dronov. Ocenenie si odniesla tiež Irena Jadlovská z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje kvalitatívnej teórii funkcionálnych diferenciálnych rovníc. Úspechy zožala už aj v cudzine.

V kategórii lekárskych vied zabodovala Jana Plavá z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Jej publikácie zverejnili aj prestížne zahraničné časopisy a už 14-krát z nich citovali iní autori. Medzinárodný úspech má za sebou aj Matthias Marcel Jean Arnould zo Stavebnej fakulty STU. Tím tohto doktoranda s francúzskymi koreňmi, ktorý skúma znižovanie primárnej energie a využívanie recyklovaných materiálov v architektúre, vyhral tohto roku svetovú študentskú súťaž v Číne.

Danu Rajnincovú z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU ocenili za jej analýzu poľnohospodárskych plodín, čím pomohla rozšíriť poznatky o odhaľovaní alergénov. Jozef Michal Mintál z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zaujal skúmaním vplyvu sociálnych médií na spoločnosť, zatiaľ čo Jakub Neumann z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity zase výskumom „jadra ústavy“ – teda toho, čo z nej nemožno odstrániť.

Cenu si odniesla i fotografka Zuzana Pustaiová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorej sa podarilo presadiť aj na medzinárodnej scéne. Za prepojenie ekonómie a včelárskej praxe sa ocenenia dočkal Peter Šedík z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU, ktorý skúma správanie ľudí pri spotrebe a nákupe medu.

V športovej kategórii zvíťazila Karin Freyová, študentka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Jej doménou je zatiaľ nie príliš známa disciplína crossfit – cvičenie, ktoré spája gymnastiku, rýchlosť a silový tréning, čím posilňuje celé telo. Mladá bakalárka sa už môže pochváliť slušnými výsledkami.

Špeciálnu cenu JCI za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť si prevzala Katarína Bérešová z Ústavu experimentálnej onkológie, ktorá sa venuje detskej akútnej leukémii. S kolegami sa usiluje zistiť, či za jej vznik nezodpovedá konkrétny druh buniek.