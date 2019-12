Kuruc o reforme prokuratúry: Jankovská by už bola obvinená

Prokurátorom chce dať skutočnú nezávislosť a žiada zrušenie trestného stíhania vo veci. Ak by boli takéto zmeny prijaté už skôr, bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská už mohla byť dávno obvinená.

Čoraz hlasnejšie sa hovorí o potrebe systémových zmien v slovenskej prokuratúre. V akom stave je?

Systém, ktorý v našej justícii funguje tridsať rokov, umožnil vytvorenie prostredia, v ktorom sa usadila mafia. Hovorí sa, že treba zachovať nezávislosť prokuratúry, aby sa vedela chrániť pred politikmi. Generálneho prokurátora však volia politické strany. Z plejády doterajších generálnych prokurátorov síce najpozitívnejšie vnímam súčasného generálneho prokurátora, prokuratúru však napriek tomu treba radikálne zmeniť. Potrebujeme reformu, pretože celá justícia, polícia a prokuratúra sú reformami za ostatných tridsať rokov v podstate nedotknuté.

Niektorí prokurátori nekonali alebo konali priamo v prospech spriaznenej osoby. Nevideli sme, že by boli za to potrestaní. Prečo?

Najväčší problém na prokuratúre, ale aj na súdoch sú disciplinárne senáty. Neexistuje, aby sudca odsúdil sudcu a prokurátor prokurátora detto. Vidíme, že napríklad Súdna rada alebo Rada prokurátorov, čo sú najvyššie samosprávne orgány justície a prokuratúry, nedali za celý čas existencie ani jeden podnet na stíhanie.

Prokurátorská rada vydala nejaké vyhlásenia, ale k ničomu to nevedie, lebo nemá dostatočné právomoci. Poslúchol ju napríklad Trnka, keď ho vyzvali, aby si pozastavil funkciu? Preto súhlasím s pesimistickým názorom bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka, že reforma justície formou samoočisty nikdy nebude fungovať. Prečo to funguje v Českej republike? Pretože tam disciplinárne senáty nekreuje Súdna rada či prokuratúra, ale pozostávajú najmä z ľudí iných právnických profesií. Vo výsledkoch disciplinárnych senátov na Slovensku a v Česku je zjavný nepomer. Preto aj tam by mala smerovať reforma.

Aké zmeny sú najnutnejšie?

Prokuratúra by sa mala dostať na úroveň zložky výkonnej moci a podliehať ministrovi spravodlivosti. Tak ako je to napríklad v Česku, ale i inde. Odbúral by sa tým monokratický systém, ktorý znamená, že nad všetkými prokurátormi vládne generálny prokurátor, a zadefinovala by sa nezávislosť jednotlivých prokurátorov v konkrétnej dozorovanej veci, ktorú s príslušným vyšetrovateľom realizujú prokurátori až do podania obžaloby a právoplatného súdneho rozhodnutia. Ak sa neurobia systémové zmeny, ale modifikuje sa iba spôsob voľby generálneho prokurátora, nič sa na charaktere práce nezmení.

Mal by teda generálny prokurátor prísť o časť svojich kompetencií?

V súčasných debatách každý smeruje k tomu, že treba zachovať nezávislosť prokuratúry a tlačia preto len na zmeny disciplinárnych senátov, voľbu generálneho prokurátora a podobné kozmetické úpravy.

Tie však v zásade neprinesú žiadaný efekt. Teória štátu a práva hovorí o troch pilieroch štátnej moci – súdnej, výkonnej a zákonodarnej, nehovorí nič o tom, že by mala byť štvrtým pilierom prokuratúra. Tú vnímam ako zložku výkonnej moci, ktorá má za úlohu zastupovať štát v odhaľovaní, postihovaní a žalovaní tak, aby páchateľov doviedol až k právoplatnému rozsudku. Je jedno, či sa to bude volať prokuratúra, alebo štátne zastupiteľstvo, ide o obsah.

Prečo je monokratický systém taký problematický?

Fungoval za socializmu a prokuratúre dával neskutočnú moc. Boli šéfovia okresnej, krajskej a Generálnej prokuratúry, mali námestníkov pre trestný a občiansky úsek, a nakoniec boli radoví prokurátori. Tí dostali pridelený spis, ktorý dozorovali a spracovali. Keď chceli spis ukončiť, išli za námestníkom alebo okresným prokurátorom, zreferovali mu a on rozhodol, či sa podá obžaloba, alebo sa stíhanie zastaví.

Aj po podaní obžaloby bol súčasťou spisu záznam, aký trest prokurátor navrhuje a podpísal ho jeho nadriadený. Tieto právomoci zachované v monokratickom systéme aj dnes sú také silné, že nedávajú záruku, že vedúci prokurátori nepodľahnú nejakým tlakom.

Viete si predstaviť ešte nejaké ďalšie zmeny, ktoré by priniesli zásadné zlepšenie vymožiteľnosti prá­va?

Po zmene režimu sa volalo po nahradení monokratického systému prokuratúry a zrušení trestného stíhania vo veci. To sa zrušilo, ale monokratický systém zostal. Podarilo sa ešte presadiť, aby o väzbe rozhodoval sudca a nie prokurátor. A tiež niektoré prvky kontradiktórneho procesu. A to sú všetky zmeny.

Ani tie sa nedotiahli do konca, pretože o každom rozhodnutí prokurátora, proti ktorému je prípustná sťažnosť, by mal podľa mňa rozhodovať súd, dnes je to nadriadený prokurátor. Takto by to bolo aj otvorené verejnosti, pretože na pojednávaní si tie dôvody môže vypočuť aj verejnosť a médiá. Navyše sa paradoxne opäť vrátil do vyšetrovania režim trestného stíhania „vo veci“, čo umožňuje polícii oddialiť vznesenie obvinenia aj v prípadoch, kde je z nejakého skutku jasný podozrivý.

Aj minister spravodlivosti v prípade sudkyne Moniky Jankovskej vyzýval, že ak je dôvodne podozrivá, nech ju polícia obviní. Tak nejako si to predstavujete?

Presne tak. Aj Súdna rada narazila na problém, že nemôže dostať informácie a konať, lebo trestné stíhanie je len „vo veci“. Súdna rada chcela vedieť, prečo Jankovskej a ďalším sudcom zobrala polícia telefón, teda ako je zadefinovaný skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Prokuratúra odpovedala, že trestné stíhanie je vedené iba „vo veci“, a rada tak nemá nárok na informácie. Podozrivých, ktorým odobrali telefóny, vypočúvali ako svedkov.

Inštitút podozrivého je v trestnom poriadku zapracovaný len vo vzťahu k zadržaniu a rozhodovaniu o väzbe. Ale podozrivý, ktorého práva by boli zadefinované podobne v prípade svedka alebo poškodeného, v trestnom poriadku nie je. Dochádza preto k takým paradoxom, že verejnosť sa pýta, prečo nie je týmto ľuďom vznesené obvinenie, pričom vyšetrovateľ sa bráni tým, že vyšetruje len „vo veci“. Lenže takýto režim trestného konania podľa môjho názoru výrazne porušuje práva obvinených na spravodlivý proces.

Ak to zhrnieme, čo by mali byť najzásadnejšie body reformy podľa vašej predstavy?

Zrušiť monokratický systém na prokuratúre, pričleniť ju ako zložku výkonnej moci, teda podriadiť ministrovi spravodlivosti, a urobiť prokurátorov nezávislých v rozhodovaní. No treba aj zrušiť trestné stíhanie vo veci, otvoriť prokuratúru alebo štátne zastupiteľstvo verejnosti, ďalej dotiahnuť kontradiktórny proces do konca tak, aby o sťažnostiach proti rozhodnutiu prokurátora rozhodoval výhradne súd. Nakoniec treba opäť zdôrazniť, že všetky reformné kroky na prokuratúre musia byť podriadené rýchlej a spravodlivej vymožiteľnosti prá­va.