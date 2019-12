Vyšetrovateľ NAKA obvinil Trnku za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa

Polícia na sociálnej sieti uviedla, že Dobroslav Trnka sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od Mariana Kočnera. Nahrávku ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a Kočnerovi majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke.

Možné obchodovanie s nahrávkou Gorily naznačuje údajný rozhovor Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom, ktorého nahrávku v októbri zverejnil Denník N. Bývalému generálnemu prokurátorovi mal Kočner nadávať, pretože sa vraj pokúsil Gorilou vydierať finančníka skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Ten sa dištancoval od všetkých „domnelých aktivít“, s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmietol ich.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali v októbri mailom tiež link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi spolumajiteľom Penty Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.

Nahrávku Gorily našla polícia v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Podľa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zatiaľ nie je isté, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávkou kauzy Gorila. Podľa jeho slov to môže potvrdiť len Slovenská informačná služba (SIS). Autenticitu nepotvrdil ani šéf SIS Anton Šafárik. Vysvetlil, že na jej potvrdenie by nahrávku museli porovnať s originálmi, ktoré však súd v minulosti nariadil skartovať.

Edita Pfundtner obvinenie Trnku vníma tak, že polícia má konať

Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa je potvrdením toho, že polícia a prokuratúra má konať a koná. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Edita Pfundtner (Most-Híd).

"Potešilo by ma, ak by orgány činné v trestnom konaní konali rýchlejšie, no prioritné je pre mňa to, aby sa podklady pre obžalobu v súdnych procesoch v takýchto závažných kauzách dôkazne pripravili tak dobre, aby sa nestalo, že napokon dôjde k verdiktu, že sa skutok nestal, uviedla Pfuntdner.