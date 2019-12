TIS: Kiskova strana Za ľudí ukrýva volebnú reklamu v agentúre

Strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku ukrýva volebnú reklamu v agentúre. Na svojom Facebooku o tom informuje mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Strana Za ľudí podľa zistení mimovládky minula za ostatný mesiac viac ako päťtisíc eur na reklamu na Facebooku či cez Google, ale na ich účte nie je ani jediný takýto výdavok.

„Po našich otázkach nám strana vysvetlila, že tieto výdavky sú vraj skryté v novembrovej položke za 63-tisíc eur ‚Nákup mediálneho priestoru – Outdoor‘. Navyše tej transakcii chýba meno príjemcu,“ priblížila mimovládka. Podľa strany má ísť o agentúru ZenithMedia, ktorá im okrem online reklamy kupuje aj bilbordy. „Do agentúry tak už k dnešnému dňu natieklo 365-tisíc eur. Podobne ako pri Smere či Moste-Híd, je využívanie agentúr vo veľkom síce legálnym krokom, ale aj spôsobom, ktorý znemožňuje verejnú kontrolu výdavkov. Volebný tím nám síce prisľúbil, že výdavky bude popisovať presnejšie, ale vyčísliť doterajšie výdavky v kategóriách odmietol,“ objasnila TIS.

Ako ďalej uvádza mimovládka, na rozdiel od Smeru strana Za ľudí aspoň transparentne popisuje položky na printovú inzerciu či na volebné akcie v teréne. „Kontrola predvolebnej kampane Kiskovej strany je o to dôležitejšia, že by mala byť celkovo druhá najväčšia s odhadovanými výdavkami na úrovni 1,7 milióna eur. Je to odhad samotnej strany,“ uviedla TIS.

Bývalý prezident čelil kritike vládneho Smeru, že kampaň spustil ešte pred oficiálnou registráciou svojej politickej strany pomocou občianskeho združenia. Smer v tom vidí obídenie volebného zákona. „Podľa nášho názoru však Kiska zákon neporušil. Hoci kontroverzne, vždy doteraz sa imidžové kampane brali ako aktivita mimo užšie definovanej volebnej kampane,“ zdôraznila mimovládka. Dodala, že strana Za ľudí im navyše potvrdila, že tú letnú propagáciu za 734-tisíc eur strana zaplatila občianskemu združeniu Za ľudí a tým pádom si to budú rátať do celkového limitu na voľby. „Férová súťaž pri zachovaní výdavkových limitov tak bude zachovaná,“ uzavrela TIS.