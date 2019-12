Objednávka bola na vraždu a zmiznutie

Niekedy na prelome rokov 2017 a 2018 si podľa obžaloby mal Marian Kočner objednať zmiznutie novinára Kuciaka. Oslovil Alenu Zsuzsovú a chcel, aby novinára uniesli a zavraždili. Zsuzsová dostala záznamy z Kuciakovho sledovania, fotografie a videá. Tie zaobstaral Peter Tóth ešte v jeseni 2017. Podľa jeho výpovede v režime utajeného svedka mal získavať informácie aj o ďalších novinároch, medzi nimi aj o Kuciakovi. Tie chcel Kočner zverejňovať cez vlastnú komunikačnú alebo mediálnu platformu.

Zsuzsová prácu ponúkla Zoltánovi Andruskóovi. Sľúbila mu 70-tisíc s tým, že si odráta 20-tisíc, ktoré jej Andruskó dlhoval. Vypovedal, že „Zsuzsová to objednala tak, že Kuciak mal zmiznúť, aby jeho telo nenašli“.

Andruskó sa koncom decembra stretol s Miroslavom Marčekom. Spýtal sa ho, čo by povedal na to, že niekoho zbije za tisíc eur. Asi o dva týždne sa stretli znova, Marček priviedol aj bratanca Tomáša Szabóa. Andruskó im vysvetlil, že ich úlohou bude zbiť mladého novinára. Na druhý deň sa streli opäť, Szabó s Marčekom dostali tri telefóny, pričom v jednom z nich mala byť Kuciakova adresa. Ďalšie dva mali použiť, keď „pôjdu zmastiť toho chlapíka“.

Do Veľkej Mače, kde býval Kuciak, zašli o niekoľko dní. Vraj chceli kúpiť babetu, ale najmä si chceli obzrieť dom na Brezovej ulici. Obzerať si ho boli niekoľkokrát, raz dokonca aj s Andruskóom.

Na výzvedách

Szabó vypovedal, že Marček si terén, najmä cestu od futbalového ihriska k domu na Brezovej, prešiel niekoľkokrát. Až v jeden večer mu Marček povedal, že „to ide urobiť“. Vraj si chcel vziať bejzbalku, ale Szabó mu to vyhovoril, nech novinára zbije iba rukami. Vyložil ho pri futbalovom štadióne a išiel sa povoziť. Marček ho prezvonil, signál, že ho má vyzdvihnúť. Prišiel celý zablatený a povedal, že novinára a nejakú ženu našiel v dome mŕtvych.

Marček však vypovedal, že po prvý raz boli so Szabóom dohodnutí, že novinára zabijú už 19. februára. Cez okno v kuchyni videl, že v dome sa pohybujú dvaja ľudia, a akciu odložili. Na Brezovú ulicu sa vrátili aj 21. februára.

V ten deň sa so Szabóom stretol v Kolárove asi dvadsať minút po piatej popoludní. Nasadli do Citroënu Berlingo a vyštartovali smerom do Veľkej Mače.

Tesne pred pol siedmou Marček vystúpil pri ihrisku. Pri sebe mal telefón, pištoľ a po domácky vyrobený tlmič. O 18.31 vstúpil do dvora rodinného domu vo Veľkej Mači na Brezovej ulici číslo 558.

Skrýval sa v letnej kuchynke, ale výhľad mal až dovnútra domu a sledoval, čo robí Kuciak s Kušnírovou. Vypovedal, že čakal, kým bude novinár sám. O necelé dve hodiny Martina Kušnírová išla na toaletu vedľa kuchyne.

Miesto činu

O 20.21 zabúchal na vchodové dvere. Keď mu Kuciak otvoril, vystrelil. Mieril na srdce, mladého muža zasiahol do ľavej strany hrudníka, tak vypovedal Marček. Kuciak zomrel na krvácavý šok pri zakrvácaní do dutiny hrudnej pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca. Podľa znaleckého posudku mal Marček na Kuciaka vystreliť v priestoroch domu za dverami. Novinár zrejme stál dolu na schodoch smerom do pivnice a Marček navrchu schodiska.

Odstrčil dvere a zbadal svoju druhú obeť. Kušnírová vbehla do kuchyne, išiel za ňou a znova vystrelil. Guľka prenikla chrbtom nosa. Bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálneho nervového systému – mozgu v dôsledku devastačného poranenia mozgového kmeňa a mozočka.

Podľa Marčekovej výpovede z apríla tohto roku pri odchode ešte raz vystrelil na Kuciaka. Potom za sebou zavrel dvere, kovovú bránu a cestou k futbalovému ihrisku prezvonil Szabóa. Spolu hneď išli do Chotína za Andruskóom. Stavili sa aj pri Váhu v Kolárove, aby sa zbavili smrtiacej zbrane.

Peniaze

S Andruskóom sa stretli okolo desiatej večer. Autom vošli do dvora pri jeho rodinnom dome, Szabó vystúpil a povedal, že je to vybavené. V dome však bola aj „nejaká žena, ktorú tiež zastrelili“. Marček dal bundu Szabóovi so všitým dlhým vreckom a ruksak, aby ich spálil.

Na druhý deň Andruskó zašiel za Zsuzsovou do Komárna. Hnevala sa, že zastrelili aj dievča, ktoré „bolo členom rodiny“. No aj tak kontaktovala Kočnera a ešte v ten deň sa stretli v Bratislave. Odniesla si 50-tisíc. Peniaze delil Andruskó, desaťtisíc si nechal, zvyšok rovným dielom rozdelil strelcovi a vodičovi.

Päť dní po vražde si Szabó s Marčekom pýtali ďalšie peniaze, pretože zistili, že vražda hýbe celou spoločnosťou. Andruskó si po prídavok zašiel k Zsuzsovej. V Báči sa stretla s Kočnerom a dostala ďalšie peniaze. Nevedno koľko, boli to však päťstoeurové bankovky. Marček priznal, že dostal asi sedemtisíc eur.