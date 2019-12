Ako budú otvorené pohotovosti počas sviatkov

Detských pacientov z celého kraja ošetria v Bratislave v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch na Limbovej 1, dospelých v Železničnej nemocnici s poliklinikou na Šancovej 110 a v petržalskej Poliklinike na Strečnianskej 13.

V okrese Malacky je pohotovosť prístupná v malackej nemocnici na Duklianskych hrdinov 34. Pre okres Pezinok zabezpečuje pohotovosť Komplexná zdravotná služba na Bratislavskej 85 v Pezinku Zubná pohotovosť bude otvorená od 11. do 23. hodiny v Bratislave na Drieňovej 38.

Trnava

V Trnave bude pre detských pacientov k dispozícii pohotovostná služba na Starohájskej ulici a pre dospelých na Ulici Andreja Žarnova, v oboch prípadoch od 16. do 22. hodiny.

Zubná pohotovosť bude otvorená od 15. do 22. hodiny na Piešťanskej ulici Trnave.

Lekárne: 24.12.2019 Lekáreň Prednádražie, Mozartova 3, Trnava 7.00–22.30 25.12.2019 Lekáreň a zdravotnícke pomôcky Marianum, Andreja Žarnova 9, Trnava 7.00–22.30 26.12.2019 Lekáreň Cyprián, Študentská 8, Trnava, 7.00–22.30 1.1.2020 Lekáreň Zdravie, Starohájska 2, Trnava 8.00–21.00 6.1.2020 Lekáreň Cassale, Ludvika van Beethovena 28, Trnava 9.00–21.00

Trenčín

Ambulantné pohotovostné služby pre deti sú zabezpečené takmer vo všetkých okresoch s výnimkou okresu Púchov a Bánovce nad Bebravou, pre dospelých fungujú vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja a zubné pohotovosti fungujú v Púchove, Trenčíne a Prievidzi.

Detských pacientov ošetria na Legionárskej ulici v Trenčíne vo Fakultnej nemocnici od 7. do 22., dospelých na Jesenského od 7. do 22.

Zubná pohotovosť bude k dispozícii na ulici Halalovka v Trenčíne od 7. do 22.

Lekárenská pohotovostná služba, spádové územie Okres Trenčín 24.12.2019 Lekáreň Arnica, Dolný Šianec10 Trenčín 7.00–22.30 25.12.2019 Lekáreň Arnica, Dolný Šianec10 Trenčín 7.00–22.30 26.12.2019 Lekáreň Arnica, Dolný Šianec10 Trenčín 7.00–22.30 1.1.2020 Lekáreň Arnica, Dolný Šianec10 Trenčín 7.00–22.00 6.1.2020 Lekáreň Arnica, Dolný Šianec10 Trenčín16.00–22.00

Nitra

V Nitre bude pre detských pacientov otvorená pohotovosť takto: 24. 12. 2019 7.00–14.30 MUDr. Tatiana Matušková / 14.30–22.00 MUDr, Lýdia Jančíková 25. 12. 2019 7.00–22.00 MUDr. Lýdia Jančíková 26. 12. 2019 7.00–22.00 MUDr. Lýdia Jančíková

1. 2020 7.00–14.30 MUDr. Lýdia Jančíková(Náhradník MUDr. Kuzmová) / 14.30–22.00 MEDIZ, s.r.o. 1. 2020 7.00–22.00 MUDr. Lýdia Jančíková

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Špitálska, Nitra 24. 12. 2019 7.00–22.00 HELLP, s.r.o. 25. 12. 2019 7.00–22.00 HELLP 26. 12. 2019 7.00–22.00 HELLP

1. 2020 7.00–22.00 HELLP. 1. 2020 7.00–22.00 HELLP

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Koceľova, Nitra 24 .12. 2019 8.00–16.00 Proximi Denta Clinic Nitra s.r.o. 25. 12. 2019 8.00–16.00 Proximi Denta Clinic Nitra 26. 12. 2019 8.00–16.00 Proximi Denta Clinic Nitra.

1. 2020 8.00–16.00 Proximi Denta Clinic Nitra 1. 2020 8.00–16.00 Proximi Denta Clinic Nitra

LSPP zubno-lekárska, Špitálska, Nitra 24. 12. 2019 8.00–13.00 MDDr. Hanáková Ivana 25. 12. 2019 8.00–13.00 MDDr. Hanáková Ivana 26. 12. 2019 8.00–13.00 MDDr. Hanáková Ivana

1. 2020 8.00–13.00 MUDr. Pániková Lucia 1. 2020 8.00–13.00 MDDr. Hanáková Ivana

Lekárne 24. 12. 2019 Lekáreň Pharmácia, Čajkovského 2, Nitra 15.00–22.30 25. 12. 2019 Lekáreň Hypericum, Rázusova 18, Nitra 15.00–22.30 26. 12. 2019 Lekáreň Čajka, Čajkovského 46, Nitra 7.00–15.00

1. 2020 Lekáreň Štúrova, Štúrova 38, Nitra 14.00–20.00 1. 2020 Lekáreň Dami, Špitálska 13, Nitra 8.00–14.00

Žilina

Počas sviatkov a víkendov bude pohotovostná služba fungovať od 7. do 22. a služby zubnej pohotovosti od 8. do 12. hodiny.

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Žilina, Vojtecha Spanyola 43 víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.) od 7.00 do 22.00

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Žilina, Vojtecha Spanyola 43 víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.) od 7.00 do 22.00

Zubno-lekárska pohotovostná služba, Žilina, Jána Milca 807/1 a Vysokoškolákov 8556/33B Víkendy a sviatky (24. – 26. 12. a 1. 1.) od 8.00 do 12.00

Banská Bystrica

Ambulantná pohotovosť pre deti bude poskytovaná na Námestí Ludvíka Svobodu v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v dňoch 24., 25., 26. decembra, 1. a 6. januára od 7. do 22. hodiny.

Dospelých ošetria v rôznych ambulantných pohotovostiach, ordinujú v presných hodinách. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta bude pohotovosť otvorená 24. decembra od 14.30 do 22., 25. decembra od 7. do 14. 30, 1. januára od 14.30 do 22. a 6. januára od 7. do 14.30.

Ďalej dospelých ošetria 24. decembra od 7. do 14.30 na Lazonovej 7 v ambulancii MUDr. Jany Kováčovej, 25. decembra od 14.30 do 22. na Kpt. Nálepku 5 u MUDr. Renáty Kovářovej.

Počas sviatku 26. decembra od 7. do 14.30 na Sládkovičovej 7/A v ambulancii MUDr. Zdenky Laubertovej a od 14.30 do 22. na Partizánskej ceste 12 v ambulancii MUDr. Daniely Šustákovej.

Na Nový rok od 7. do 14.30 na Podháji 55 v spoločnosti Arwen. a 6. januára na Radvanskej 26 vo Valrad od 14.30 do 22.

Zubná pohotovosť bude prijímať pacientov 24. decembra na Triede SNP 53 vo Wagner Den od 8. do 13. Na druhý deň bude od 8. do 13. zubná pohotovosť u MUDr. Slávky Švantnerovej, 26. decembra na Švermovej 43 bude ordinovať MUDr. Jozef Zigmund od 8. do 13. hodiny. A 1. a 6. januára bude zubná pohotovosť na Hornej 61/A od 8. do 13. poskytnutá v spoločnosti Kohajda u MUDr. Vlčekovej.

Prešov

Ambulantná pohotovostná služba na Jurkovičovej ulici v Prešove bude poskytovaná od 7. do 22. a zubná na Levočskej od 9. do 20.

V Prešove budú pohotovostné služby počas nastávajúcich sviatkov zabezpečené v plnom rozsahu ako v bežné dni pracovného pokoja.

Lekárne 24. 12. 2019 Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, Prešov a Lekáreň TaJ, Generála Svobodu 26, Prešov 7.00–22.30 25. 12. 2019 Lekáreň TaJ, Generála Svobodu 26, Prešov a Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, Prešov 7.00–22.30 26. 12. 2019 Lekáreň TaJ, Generála Svobodu 26, Prešov 7.00–22.30

1. 2020 Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, Prešov a Lekáreň TaJ, Generála Svobodu 26, Prešov 7.00–22.30 1. 2020 Lekáreň TaJ, Generála Svobodu 26, Prešov a Lekáreň Amuletum, Sabinovská 15, Prešov 7.00–22.30

Košice

Od 24. decembra do 6. januára bude v Košiciach fungovať ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, dospelých jednotne od 7. do 22.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých LSK Plus, s.r.o., Národná Trieda 27, Košice ordinuje pre okresy: KE I., KE II., KE III., KE IV. Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice ordinuje pre okres KS Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica ordinuje pre okresy KE II., KS

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast LSK Plus, s. r. o., Národná Trieda 27, Košice ordinuje pre okresy: KE I., KE II., KE III., KE IV. Poliklinika Terasa, s. r. o., Toryská 1, Košice ordinuje pre okres: KS

Zubná pohotovosť bude otvorená v zariadení Akadémia Košice od 7. do 23. Pohotovosť v zariadení Duty-dent bude zabezpečená cez víkendy a sviatky od 7. do 22.

Lekárne Počas sviatkov bude v prevádzke Lekáreň Toryská a to 24 hodín. Lekáreň Sever na Komenského ulici v Košiciach bude otvorená od 7.00 do 22.30.

Lekárenská pohotovostná služba bude pre okresy KE I., KE II., KE III., KE IV. počas vianočných sviatkov zabezpečená nasledovne: 24., 25., 26., 28., 29. decembra, 1., 4., 5. a 6. januára Lekáreň TORYSKÁ, Toryská 1, Košice – počas 24 hodín denne Lekáreň SEVER, Komenského 37/A, Košice od 7.00 do 22.30 h

27., 30. a 31. decembra, 2. a 3. januára Lekáreň TORYSKÁ, Toryská 1, Košice – počas 24 hodín denne Lekáreň SEVER, Komenského 37/A, Košice od 16.00 do 22.30 h

Ako budú otvorené obchody

Na Štedrý deň budú predajne obchodných reťazcov otvorené do 11. hodiny. V prvý a druhý sviatok vianočný sú predajne zatvorené, otvorené budú len vybrané lekárne, nakúpiť možno na vybraných pumpách.

V piatok 27. decembra už budú obchody otvorené ako v bežné dni.