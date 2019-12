Meteorológovia vydali niekoľko výstrah, hrozí aj povodeň z trvalého dažďa

Vo všetkých krajoch Slovenska hrozí dážď, výstraha 1. stupňa platí do 18:00. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa aj pred snehovými jazykmi a závejmi pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja. Tá platí do utorka do 15:00.

Meteorológovia takisto varujú pred vetrom a vetrom na horách. Výstrahu 1. stupňa pred vetrom vydali pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Košický a Prešovský kraj do utorka do 8:00. V Prešovskom, ako aj v Banskobystrickom a Žilinskom, platí aj výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách do utorka do 11:00.

SHMÚ rovnako varuje pred povodňou z trvalého dažďa. Výstrahu 1. stupňa na dnes a miestami do utorka do 8:00 vydal pre okresy Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice okolie – Bodva a Košice okolie – Hornád.

Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Žarnovica, Hliník nad Hronom, Hronský Beňadik, Ladomerská Vieska, Vrútky, Turany, Košice, Milhosť, Haniska, Turňa nad Bodvou, Lozorno, Voznica a Závod. Informuje o tom portál zjazdnost.sk.

Diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy na území SR sú všetky zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do dvoch centimetrov.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských priechodoch Čertovica, Podspády a Huty je vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre.