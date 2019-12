Truban: Štát chce kúpiť predraženú budovu od bývalého partnera J&T

Líder koalície Michal Truban tvrdí, že sporná je kúpa budovy pre štátne dátové centrum. „Štát v tejto budove v minulosti už kúpil jedno poschodie za viac ako 14 milónov eur. Teraz chce za zvyšok budovy zaplatiť ďalších 38 miliónov,“ uviedol Truban na sociálnej sieti.

Kým Truban hovorí iba o cene za budovu a nie výpočtovú techniku. Igor Rattaj, ktorý prišiel na ohlasovanú tlačovú besedu však tvrdí, že tento obchod ešte nie je pripravený.

Rattaj vysvetlil, že ide o verejné obstarávanie. Jeho spoločnosť budovu postavila a zariadila, časť priestorov si mala prenajať banka. „Prišiel dopyt od štátu, že majú záujem o kúpu. Štát mal pripravenú nejakú analýzu a rámec, za ktorý by chcel budovu kúpiť, je niekde do 38 miliónov eur. Zatiaľ sa nejednalo o cene, o zmluve a už vôbec nie cez Vianoce,“ vyhlásil Rattaj.

Podľa neho je bežné, že si firmy prenajímajú administratívne priestory, v budove v Petržalke, ktorú postavila jeho spoločnosť. V tomto prípade sa však ohlásil štát, ktorý má v budove prenajaté jedno poschodie, že by mal záujem o kúpu celej budovy. „Štát nás vyzval, aby sme s prenajímaním počkali, že by mal záujem o kúpu. My sme povedali, že sme ochotní predať,“ dodal Rattaj.

Podľa neho samotná budova má hodnotu 12 miliónov eur. Vyššiu cenu 38 miliónov zdôvodňuje nainštalovaním technológií za 20 miliónov eur. „To viem aj doložiť faktúrami, čo sme objednávali,“ vyhlásil Rattaj.

Na otázku, či sa kúpa uskutoční pred parlamentnými voľbami vo februári, Rattaj povedal, že rýchlosť závisí od potrieb štátu. Samotná cena budovy by sa mala odvíjať od znaleckého posudku, podľa neho však štát chce dať do kúpy najviac 38 miliónov eur.

PS/Spolu však trvá na podozrení, že cena za budovu je premrštená. Truban pripomenul, že za jedno poschodie už štát zaplatiť 14 miliónov, takže za celú budovu zaplatí celkovo 52 miliónov. „To je za takúto budovu extrémne množstvo peňazí, za aké by sa dala postaviť luxusná nemocnica v okresnom meste,“ dodal.

Truban a Rattaj potom rokovali za zatvorenými dverami.