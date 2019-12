Prvá žena prezidentkou

V prezidentskej kampani marketéri z Čaputovej robili "dievčatko“ z malého mesta, ktoré sa postavilo veľkej firme a dokázalo zastaviť pezinskú skládku. Potom sa postavila svojim prezidentským súperom a z outsiderky, ktorej preferencie sa na začiatku pohybovali nizučko, sa v podstate zo dňa na deň stala favoritkou.

Ešte aj dnes, keď Slovensko žije parlamentnými voľbami, sa pripomína jej raketový nástup v prieskumoch verejnej mienky. Najmä v diskusiách, do akej miery sú prieskumy dôveryhodné. Rovnako dodnes nedokázala celkom uspokojivo vysvetliť spoluprácu s izraelským politickým konzultantom Aaronom Shavivom, ktorý je podozrivý, že bol pred troma rokmi zapletený do neúspešného prevratu v Čiernej Hore.

Nástup do funkcie bol rozpačitý. Už pri inaugurácii bolo jasné, že sa jej rozpadáva partnerský vzťah. Paparazzi ju raz nachytali s iným mužom v hokejovom hľadisku a začalo sa špekulovať, kto bude novým mužom po jej boku. Čaputová sa však snaží neurobiť rovnakú chybu dva razy – a dala si pozor, aby ju s týmto mužom novinári viac neodfotografovali.

Pri prvej prezidentskej ceste zviezla do Prahy hudobníkov, ktorí tam vystúpili na koncerte. A tí sa chválili selfíčkami zo slovenského špeciálu. Asi aj preto trvalo dlho, kým prezidentská kancelária zverejnila zoznam ľudí, ktorí s Čaputovou cestovali do Spojených štátov. Až keď sa tento problém začal rozoberať na sociálnych sieťach, priznala, že s ňou išla aj dcéra. Nie je však nič zlé, že s rozvedenou prezidentkou išla dospelá dcéra. Zlé je, že to nedokázala odkomunikovať vopred.

Z diplomatických kruhov presakuje, že prezidentka sa až príliš spolieha na tím poradcov, ktorého priemerný vek je nízky. Čo by tiež nebolo na škodu, kedy si občas vypočula aj hlas skúsenejších. Čaputovej sa darí najmä na poli diplomacie. Za prvých sto dní absolvovala osem zahraničných ciest. Neboli to len zdvorilostné návštevy, svojim hostiteľom kládla aj nepríjemné otázky. Úspechom je určite aj stretnutie s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, vystúpenie v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN. V tomto smere predbehla všetkých svojich predchodcov.

Veď Politico, bruselský portál, ju zaradil do najnovšieho zoznamu 28 najvplyvnejších ľudí v Európe. Považujú ju za prezidentku, ktorá by mohla v rámci starého kontinentu nastoliť nový trend a označujú ju za "protikorupčnú križiačku“.

Pravda však je, že zatiaľ Čaputová nemusela na domácej scéne riešiť vážny problém. To sa odráža aj na prieskumoch jej obľúbenosti, kde dosahuje vyše 50 percent. A hoci sa jej poradcovia ohradzujú, že by sme ju nemali hodnotiť podľa tváre či módnych kreácií, do istej miery sa spoliehajú, že prešľapy jej odpustíme práve pre jej vek, úsmev a pekné oblečenie. Veď je mama dvoch detí, rozvedená, oficiálne single. Je prvá žena v našom prezidentskom kresle.

Lenže práve sa začalo obdobie, keď môže Čaputová narobiť väčšie chyby. Najmä, keď sa šušká, že staršia a múdrejšia časť jej poradcov by mohla z paláca odísť. Lebo je až do očí bijúce, keď sa nadstranícka prezidentka objaví vo volebnom programe konkrétnej strany, z ktorej vyšla. Sú totiž chyby, ktoré sa zvyknú nepríjemne vrátiť.