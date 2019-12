Antiosobnosť roka: Marian Kočner

Na stránkach denníka Pravda napísal komentátor Peter Javůrek: „Kočnerov prípad názorne ukazuje, aká tenká a nepostrehnuteľná je hranica medzi ,oprsklým‘ podnikateľom s bohatými konexiami a obyčajným grázlom, ktorému naše domnelé elity dovoľujú dlhé roky so sebou manipulovať a stávať sa preto i vydierateľnými.“ Hovorí sa, že lož má krátke nohy. Je preto zarážajúce, že Kočner na nich dokázal unikať spravodlivosti tak dlho. Veď od kauzy Technopol, ktorá je stará už viac ako 20 rokov (!), má toho na rováši toľko, na čo by iným nestačili ani tri životy. K podvodom s DPH, falošným zmenkám a sledovaniu novinárov tento rok pribudlo najzávažnejšie obvinenie, podľa ktorého si mal Kočner objednať vraždu novinára Jána Kuciaka. Je bežné, že novinári svojou prácou občas šliapnu podvodníkom na otlaky, no zatiaľ sa nestalo, aby nejakému gaunerovi, ktorý nezniesol kritiku, praskli nervy a dal kvôli zverejnenému článku zabiť žurnalistu. V tom patrí Kočnerovi smutné prvenstvo. Keď na verejnosť prenikla Kočnerova komunikácia prostredníctvom aplikácie Threema, naplno sa ukázalo, že tento muž mal v hrsti skoro celý štátny aparát a jeho chápadlá siahali prakticky všade. 39-hodinová nahrávka potvrdzuje celú kauzu Gorila o prepojení politikov s podnikateľmi, oligarchami a vládcami podsvetia. V tomto mikrosvete sa delila moc, úplatky a dohadovali sa politické kšefty. Znie to neuveriteľne, ale Kočner komunikoval priamo s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, ovplyvňoval viacerých sudcov a mafiánsky riadil aj generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Vulgárne mu nadával, dokonca mu do kancelárie nainštaloval kameru! Zaobchádzal s ním ako so psom a on si to nechal… Smutný obraz našej justície. Možno sa preto čudovať, že u občanov sa teší takej nízkej dôvere? Z prepisov ďalej vyplýva, že Kočner sa napríklad dohadoval s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom o tom, kto bude „za odmenu“ viceprezidentom Finančnej správy, kto bude zástupcom šéfa SIS či ako bude vyzerať vláda po voľbách v roku 2016. Zdá sa, že Kočner je monštrum. Otázka je, či toto monštrum stvorila doba a prostredie, v ktorom žil, alebo mal Kočner takú moc, aby deformoval všetko okolo seba.

Kočnerove kauzy Technopol Do podvodu na firme Technopol v rozsahu 2,3 mil. dolárov bol spolu s ním zapletený aj syn vtedajšieho slovenského prezidenta Michal Kováč mladší. Pre politizáciu prípadu udelil v roku 1997 vtedajší prezident Kováč všetkým obvineným milosť. V súvislosti s Technopolom sa Kočnerovo meno druhýkrát objavilo pred dvoma rokmi. Išlo o zvláštne prevody nehnuteľností z majetku Technopol Servis. Ľudia s väzbami na Kočnera ovládli túto firmu a previedli majetok za 20 mil. eur. Ovládnutie Markízy – kauza Gamatex V auguste 1998 Kočnerova spoločnosť Gamatex obsadila areál televízie Markíza ochrankou. Dôvodom bola pohľadávka majiteľa firmy Espé Siloša Pohanku voči Markíze, ktorú mu mal vystaviť vtedajší riaditeľ televízie Pavol Rusko. Kočner mal údajne pohľadávku od Pohánku získať za jedinú korunu. Rusko musel pre zachovanie vysielacej licencie spoločnosť Gamatex odkúpiť za zhruba 100 mil. korún (3,3 mil. eur). Glance House Kauza sa týka prevodu bytovky Glance House v Bernolákove na firmu blízku Kočnerovi. Prevod zablokovanej novostavby umožnil v roku 2012 bývalý generálny prokurátor a podnikateľov kamarát Dobroslav Trnka. Ľudia, ktorí si byty v projekte kúpili, ich pre množstvo súdnych sporov nikdy nedostali. Hotely na Donovaloch Kočnerove hotely Residence Hotel a Hotel Šport niekoľkokrát zmenili majiteľov, pričom za nimi vždy stáli jeho alebo jemu blízke firmy. Špekulatívnymi prevodmi sa podľa vyšetrovateľov Kočner dostal k vratkám DPH vo výške 8 mil. eur. Nehnuteľnosti na Donovaloch mu spolu s ďalším majetkom na začiatku augusta 2018 zaistili. Mafiánske zoznamy Za éry policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka sa v roku 2011 do médií dostali policajné súbory s podrobnými informáciami o vyše 300 členoch bratislavského podsvetia. Medzi spolupracovníkmi mafiánov bolo aj Kočnerovo meno. Sasanka Krátko pred predčasnými voľbami v roku 2012 po páde vlády Ivety Radičovej sa na verejnosť dostala SMS komunikácia z novembra 2010 medzi Kočnerom a vtedajším predsedom parlamentu Richardom Sulíkom (SaS). Rozoberali v nich tajnú voľbu generálneho prokurátora v parlamente. Sulík pravosť esemesiek pripustil. Neskôr bolo zverejnené aj video z Kočnerovho domu. Televízne zmenky V júni 2016 si Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek začala uplatňovať zmenky takmer za 70 mil. eur. Ich vystaviteľom má byť bývalý riaditeľ Markízy Rusko a ručiteľom Markíza. Televízia tvrdí, že zmenky sú falošné a boli podpísané až v čase, keď už Rusko nemal právo konať za televíziu. NAKA 20. júna 2018 zatkla Kočnera a deň nato aj Ruska. Vyšetrovateľ ich obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Kočner je stíhaný väzobne, Rusko na slobode. (mr, iš, hdm)