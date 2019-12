Tragédie, ktoré otriasli Slovenskom

Čierna je prívlastok, ktorý dostala streda 13. novembra. V ten deň na niektorých miestach lialo tak, že sa rieky vylievali a brali všetko, čo im prišlo do cesty. Cesta od Zlatých Moraviec smerom do Nitry však bola suchá. Kedysi sa jej hovorilo cesta smrti, tomuto slovnému spojeniu nezostala nič dlžná...

Krátko pred jednou popoludní vyrazil linkový autobus smerom do Jelenca. Pri Malante, len kúsok za okresným mestom, sa ozval hrozivý zvuk trhaného plechu. Nákladiak plný kamenistej sute vyšiel zo svojej jazdnej dráhy. Keď sa šofér snažil vyrovnať auto, rozkýval sa jeho príves. Ten zasiahol autobus na ľavej strane. Kov sa začal trhať, autobus s cestujúcimi sa zvalil do jarku, nákladiak zostal ležať na boku na ceste.

Polícia pracuje aj s verziou, že sa šofér nákladiaka po čosi naťahoval, a tak vybočil zo svojho jazdného pruhu. V hre je však ešte aj možné preťaženie.

Všade samá suť, plač, krik… Nehoda autobusu a nákladiaka v stredu 13. novembra je jednou z najtragickejších na Slovensku. Náves doslova rozpáral ľavú stranu autobusu. Cestujúci, ktorí sedeli na tejto strane, jednoducho nemali šancu. Až v noci, keď sa podarilo autobus vytiahnuť z jarku, sa počet obetí ustálil na dvanásť.

V Kolíňanoch a v Jelenci sa v tej chvíli zastavil čas. Deväť obetí pochádzalo z Kolíňan, traja z Jelenca. Stredoškoláci, vysokoškoláci, dôchodcovia, manželský pár. Folkloristka, vášnivý záhradkár, vychýrená kuchárka, výborní študenti…

Premiér Peter Pellegrini prerušil cestu na Cypre a vrátil sa domov. Priamo na miesto nehody prišla ministerka vnútra Denisa Saková, šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská navštívila v nemocniciach zranených.

Najťažšie zraneným je 15-ročný Sebastián. V autobuse sedel vedľa svojho najlepšieho kamaráta Alexa, ktorý nehodu neprežil. Sebastiána s mnohopočetnými zraneniami uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebral až 4. decembra.

Streda 13. novembra však bola naozaj čierna. V ten deň polícia zaznamenalo niekoľko smrteľných nehôd na cestách i železnici. Podvečer sa Slovensko muselo vyrovnať s ešte jednou tragédiou.

Popoludní začala rozvodnená rieka zatápať útulok pre psov v Revúcej. Na pomoc prišli aj tri ženy z Rožňavy. Už bola tma, keď naložili troch psíkov a snažili sa uniknúť pred vodou. Záchranárov na nohy postavil telefonát jednej z nich so zúfalou prosbou o pomoc. Autom sa dostali totiž do rieky.

Na druhý deň ráno jeden zo zachránených psov ležal na lúke pri rieke. A ďalšie tri dni záchranári prehľadávali rozvodnenú rieku a brehy. Tri ženy, ktorých auto strhla hučiaca voda, našli postupne. Tú poslednú spolu so psíkom priamo v aute.

Na mimoriadnom zasadnutí vláda rozhodla, že na piatok 15. novembra vyhlási štátny smútok. Do škôl v Nitre, do Kolíňan i do Jelenca sa prišla pamiatke obetí pokloniť prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Pellegrini.