Hodnotenia výročí s časovým odstupom

Tomu prvému predchádzalo množstvo regionálnych osláv, ktoré vyvrcholili ústrednými v Banskej Bystrici s účasťou najvyšších ústavných činiteľov i zahraničných delegácií. Veď SNP nebolo iba slovenské národné, ale aj medzinárodné.

V médiách sa neuvádzalo, že väčšinu z vyše 20-tisíc účastníkov dvojdňového podujatia pod Urpínom, podobne ako 6. októbra na Dukle, tvorili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Bolo medzi nimi niekoľko starčekov a stareniek, ktorí pôsobili v partizánskych oddieloch či na vojnových frontoch.

Tí najmladší z nich majú dnes viac ako deväťdesiat. To, že sa prvý raz na počesť Povstania konala slávnostná vojenská prehliadka, chápali ako zadosťučinenie po rokoch spochybňovania významu tejto udalosti. Ak to ešte všetci na Slovensku nepochopili, v zahraničí v tom už majú jasno. Veď 29. august je jediným štátnym sviatkom SR, pri ktorom všetci predstavitelia diplomatických misií prichádzajú s vencami do Banskej Bystrice.

Pripomenutie 30. výročia novembrovej revolúcie sa neuskutočnilo na jednom celoslovenskom podujatí. Bolo ich v Bratislave i v ostatných mestách niekoľko desiatok – na rozličných politických či kultúrno-spoločenských úrovniach, často logicky v spolupráci s Českou republikou. Veď priznajme si, že na rozdiel od SNP zásadný impulz na závratný chod udalostí v roku 1989 prišiel z Prahy po tvrdom zásahu polície proti mladým demonštrantom.

Hodnotenie protifašistického hnutia zaznamenalo komplikovaný vývoj, ideologické skratky, deformácie i dehonestáciu. Zrejme preto sa o SNP dnes píše zväčša objektívne, aj o chybách a omyloch jeho vodcov. Po relatívne krátkom časovom odstupe sa November vykresľuje nekriticky, v prospech jednej názorovej orientácie. V médiách vari s výnimkou Pravdy nedostali priestor ostatné skupiny, ktoré sa na politickom zvrate pred 30 rokmi tiež aktívne podieľali. Na nadstranícku analýzu toho, čo sa stalo pred 30 rokmi, si musíme ešte počkať. To však neznižuje význam protestných mítingov študentov a potom všetkých vekových kategórií na novembrových námestiach a toho, čo po nich nasledovalo.