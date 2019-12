Prezidentka: Bezdomovectvo sa môže týkať aj tých, ktorí by na to ani nepomysleli

Bezdomovectvo sa môže týkať mnohých ľudí, ktorí by na to nikdy ani nepomysleli. Po návšteve denného centra pre ľudí bez domova Domec v Bratislave na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že téma úzko súvisí s problémom nedostatku bytov na Slovensku. "Do budúcna je potrebné sa postarať o dostatok nájomných bytov pre mladú generáciu," povedala.