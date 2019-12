Slovenské betlehemy obdivuje celý svet

VIDEO: Betlehem v Rajeckej Lesnej majster Jozef Pekar tvoril 15 rokov.

Rajecká Lesná

Najväčším pohyblivým betlehemom na Slovensku bolo dlhé roky rezbárske dielo majstra Jozefa Pekara v Rajeckej Lesnej. Tvoriť ho začal v roku 1980 a trvalo pätnásť rokov, kým ho dokončil. Umiestnený je v tamojšom Dome Božieho milosrdenstva, kde ho verejnosti sprístupnili v novembri 1995. Nádherné dielo je dlhé 8,5 metra, široké 2,5 a vysoké tri metre. Rozmiestnených je tam tristo postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Expozícia nezobrazuje len Kristovo narodenie v meste Betlehem, ale tiež dejiny nášho národa. Známa biblická scéna je začlenená do obce Rajecká Lesná, okolo ktorej sú zastúpené všetky slovenské regióny s najznámejšími pamiatkami – hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava a katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule či Košiciach.

Banská Štiavnica

Prvenstvo však už niekoľko rokov drží betlehem v Banskej Štiavnici, ktorý veľkosťou tromfol svojho predchodcu. Okrem vianočného námetu zachytáva život stredovekého mesta a prácu baníkov. Má dĺžku 21 metrov, výšku tri a šírku 2,5 metra. Z osemsto drevených postavičiek je až štyristo pohyblivých. Autorom je architekt Peter Chovan, ktorý svoju prácu celoročne vystavuje v historickom centre mesta. Tam víta turistov Emília Babicová. „Rajeckú Lesnú sme jednoznačne predbehli a sme najväčší na Slovensku,“ tvrdí.

Betlehem sprístupnili v roku 2007, keď mal len 6,5 metra, no postupne sa dorábal až do súčasnej veľkosti. „Okrem baníctva zobrazuje históriu Štiavnice, tradície, remeslá a miestne dominanty. Sú tu kalvária, morový stĺp na Námestí sv. Trojice, Starý a Nový zámok, kostoly či botanická záhrada,“ vymenovala sprievodkyňa ukazujúc na známe pamiatky. Nechýba tiež protiturecké obliehanie, vláčik Štiavnická Anča, salamandrový sprievod a postavička figliara Nácka s povestným kufrom.

VIDEO: Najväčší betlehem je v Banskej Štiavnici.

„Zachytenú máme aj históriu z čias Márie Terézie, za ktorej panovania vznikla v striebornom meste prvá banícka akadémia. Biblický výjav narodenia Ježiška je zobrazený v hradbách mesta,“ povedala Babicová s tým, že tento slovenský unikát už videli ľudia z celého sveta. „Od Európy cez Austráliu, Ameriku, Kanadu až po Áziu. Mali sme tu turistov z Kalifornie, Litvy, Lotyšska, Nórska, Švédska, prichádzajú sem tiež zájazdy z Izraela,“ spomenula krajiny, ktoré jej napadli ako prvé. „Cez vianočné sviatky ho vo veľkom obdivujú najmä domáci, no najviac je navštevovaný počas letnej sezóny, keď sem naozaj prichádza celý svet,“ poznamenala s úsmevom Babicová. Doplnila, že betlehem ešte stále nie je úplne dokončený, lebo najbližšie tam chce autor pridať jeden z najznámejších okolitých tajchov – Klinger. K tomu pribudne pár pohyblivých postavičiek a tým by mohol dosiahnuť svoju definitívnu podobu.

Trnavá Hora

Už dvanásť rokov vystavujú jedinečný betlehem aj v obci Trnavá Hora pri Žiari nad Hronom. Vytvoril ho neprofesionálny rezbár Jozef Turoň, ktorému pomáhal kamarát Ján Truban. Dlhý je deväť metrov a má zhruba deväťdesiat postavičiek vysokých dvadsať centimetrov. Mnohé z nich sú v pohybe.

„Výnimočný nie je pohyblivosťou, ale spracovaním témy,“ vraví trnavohorský starosta Pavel Kravec. „Všetky betlehemy sú venované narodeniu Ježiša Krista. Tento náš si všíma biblický príbeh od zvestovania, že panna Mária privedie na svet Spasiteľa, cez kľúčové momenty jeho života ako posledná večera, Judášova zrada, ukrižovanie až po zmŕtvychvstanie,“ vysvetlil Kravec.

VIDEO: Už ste videli betlehem v obci Trnavá Hora?

Zaujímavé podľa neho je, že autora diela, ktorý zomrel v roku 2010, v kostole ľudia často nevídali, no zrejme išlo o veľmi hĺbavého človeka. „Všetko si dôkladne naštudoval, no určite bol aj veriaci. Dielo rozčlenil do troch úrovní, teda poschodí, ktoré zvýrazňujú jednotlivé udalosti. Kompletne to dotvárajú maľby v pozadí od Aleny Pilnikovej,“ doplnil starosta s tým, že záujemcovia, ktorí by prácu majstra Turoňa chceli vidieť, môžu kontaktovať obecný úrad.