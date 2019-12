Nedokážu sudcovia stíhať kolegov bez chýb?

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (nom. Smeru) je zrejme bližšie k vyzlečeniu sudcovského talára. Pre kontakty s trestne stíhaným podnikateľom Marianom Kočnerom bude čeliť ďalšiemu disciplinárnemu stíhaniu. Súdna rada jej už pozastavila výkon sudcovskej funkcie, teraz by mohla o ňu aj prísť. Problémy má aj jej sestra, sudkyňa Andrea Haitová. Kolegovia im vyčítajú klamstvá, no sami sa dopúšťajú chýb, ktoré môžu zhatiť hľadanie pravdy. Kým Haitovej údajné klamstvo vraj chybou zamestnankyne Súdnej rady nenahrali, pri Jankovskej zas nedodržali zákonnú povinnosť pri doručovaní dokumentov disciplinárnej komisie.

Snahy o Jankovskej disciplinárne stíhanie spustilo zverejnenie jej komunikácie s Kočnerom. Prvý disciplinárny návrh si však Jankovská vyslúžila za klamstvo o dovolenke. Aj keď Jankovská akúkoľvek komunikáciu s Kočnerom popiera, predmetom druhej disciplinárky by malo byť aj ich údajné stretnutie.

Druhá disciplinárka od Praženkovej

Prvý disciplinárny návrh prišiel od ministra spravodlivosti, druhý podala predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková. Pritom ešte začiatkom roka Jankovskú odporučila za sudkyňu Ústavného súdu.

„Sudkyňa porušila povinnosti, ktoré boli uvedené v správe o činnosti komisie. Zároveň nedala záruky, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Návrh predsedníčky Súdnej rady teda vychádza zo skutočnosti, že sudkyňa stratila predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo má za následok návrh trestu zbavenia funkcie sudcu vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu,“ stroho konštatuje kancelária Súdnej rady.

Aké povinnosti Jankovská porušila a čím stratila predpoklady sudcovskej spôsobilosti, nateraz Súdna rada nespresnila. Jej predstavitelia však informovali, že osobitná komisia, ktorá prešetruje komunikácie sudcov s Kočnerom, Jankovskú opäť predvolá. O čom s ňou chcú na stretnutí naplánovanom na 13. januára hovoriť, predsedníčka komisie Elena Berthotyová nepovedala. Súvisieť to môže nielen s popieraním komunikácie s Kočnerom, ale aj s ich údajným stretnutím.

Keď sa na začiatku septembra Jankovská vzdala funkcie štátnej tajomníčky, odôvodnila to „cielenou a špinavou kampaňou“, ktorá škodí jej rodine. Dôrazne vtedy poprela akýkoľvek kontakt s Kočnerom. „Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, nijako,“ zdôrazňovala.

Podľa informácií Súdnej rady si však s Kočnerom cez aplikáciu Threema vymenila presne 5 380 správ, a dokonca sa s ním mala 16. januára 2018 aj stretnúť.

Obe sestry klamali?

Jankovskú už pri klamstve raz prichytili. Vraj až 17 ráz nepovedala pravdu o dovolenke a návšteve u advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku. „Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko,“ potvrdil Bžán, ktorého meno bolo medializované v súvislosti so 70-miliónovou odmenou za vyhratú medzinárodnú arbitráž o vodnú elektráreň Gabčíkovo. „Je to explicitný dôkaz, že sa niekto nesprával tak, ako sa mal,“ zdôvodnil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Disciplinárny senát sa s návrhom ministra stotožnil a na konci októbra Jankovej pozastavil výkon sudcovskej funkcie. Tá sa proti rozhodnutiu komisie odvolala.

Klamstva sa mala dopustiť aj jej sestra Andrea Haitová, ktorá mala byť členkou senátu na Krajskom súde v Bratislave určeného na rozhodnutie o odvolaní v prípade jednej z miliónových televíznych zmeniek. O ich vyplatení Kočner komunikoval s viacerými sudcami.

Jankovská sa októbrovému rokovaniu špeciálnej komisie vyhla, Haitová prišla dvakrát. Podľa záverov komisie však na druhom stretnutí klamala. „Na priamu otázku uviedla, že žiadne správy ani kontakty nevymazala z telefónu. Znaleckým posudkom NAKA sa preukázalo, že mala nainštalovanú aplikáciu Threema. Zo 137 kontaktov bolo 17 vymazaných, rovnako ako 17 z 20 komuni­kácií. Komisia aj Súdna rada preto jednohlasne odporučili predsedníčke iniciovať disciplinárne stíhanie,“ odôvodnila pred sviatkami predsedníčka špeciálnej komisie Elena Berthotyová.

Haitová sa však bráni a tvrdí, že išlo o nedorozumenie. „Bolo by nelogické, aby som popierala ročné bežné používanie mobilného telefónu vrátane priebežného vymazávania reklamných SMS správ a neaktuálneho obsahu, a to aj s prihliadnutím na vykonávané znalecké dokazovanie obsahu mobilného telefónu,“ reagovala Haitová. Tvrdí, že ide o nedorozumenie spôsobené nesprávnym pochopením otázky položenej členmi komisie.

Jankovská s Haitovou patria medzi päticu sudcov a sudkýň, ktorým polícia 22. augusta zaistila mobily pre podozrenie, že si písali s Marianom Kočnerom. V tejto súvislosti bolo ešte 20. augusta začaté trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu so zločinom zasahovania do nezávislosti súdu a s prečinom podplácania. Polícia následne 9. októbra informovala, že pre prípad vytvorili z rozkazu riaditeľa NAKA Branislava Zuriana vyšetrovací tím pod názvom Hmla. V prípade však zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia.