Mráz a vietor. Na Silvestra príde oteplenie

Sever Slovenska zasype sneh. Silný vietor skomplikuje lyžovačku

Minulý víkend pršalo najmä na východe Podunajskej nížiny a juhu stredného Slovenska. V Dudinciach napríklad za dva dni, teda 21. a 22. decembra, spadlo 35 mm zrážok. Zdá sa, že tohtoročný december nebude patriť k zrážkovo podnormálnym mesiacom. „Dokonca nebudú ani rozdiely medzi severnými a južnými regiónmi,“ podotýka klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

V Bratislave na Kolibe za prvých 26 decembrových dní spadlo 82 mm, v Oravskej Lesnej 88. V Dudinciach 58 a na Štrbskom Plese 59 mm. Na bratislavskom letisku 57 a v Kamenici nad Cirochou 58 mm. „Do Vianoc k nám prichádzali zrážky od juhu, od Vianoc od severozápadu až severu. Takže sa to vyrovnalo a nie sú rozdiely ani medzi západom a východom či severom a juhom,“ pokračuje Faško.

Počas sviatkov nasnežilo na severe vo vyšších nadmorských výškach. Takže v piatok ráno v Liesku, ktorý leží v nižšej časti severnej Oravy, mali 3 cm snehu, v Oravskej Lesnej 17, na Spiši v Podolínci 2, v Poprade a Gánovciach len snehový poprašok, ale na Štrbskom Plese na meteorologickej stanici 16 cm. „Ale v kysuckých a oravských Beskydách, teda v polohách nad tisíc metrov nad morom, je snehu aj pol metra,“ dodáva klimatológ s tým, že to platí aj o Tatrách. Na Lomnickom štíte dosiahla snehová pokrývka hrúbku 109 a na Chopku 82 cm.

Cez víkend bude sneženie pokračovať, hoci opäť len v severnej časti krajiny. Podľa Faška by sa však snehová pokrývka mala vytvoriť aj v nižších polohách. Zo snehu by mohli tešiť aj v Bardejove, Prešove, Medzilaborciach, v celej oblasti Spiša, v nižších polohách Liptova či na Považí.

„Sneh bude padať v celom priestore Karpatského oblúka, snehové vločky určite uvidia aj v oblasti Myjavy. Myslím si, že snežiť bude aj v Bielych Karpatoch, no len málo, nebude to stačiť na vytvorenie viditeľnej snehovej pokrývky. Vločky môžu preletieť aj na južnom okraji Malých Karpát, niekde okolo bratislavskej Koliby,“ vymenúva Faško. Veľa snehu nespadne ani vnútri karpatského oblúka, takže napríklad v Telgárte, Brezne či Slovenskom rudohorí sa nebudú môcť tešiť z prívalu snehu, no príjemný zimnú náladu určite urobí.

Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa bude mrznúť. V miestach so snehovou pokrývkou bude najmä v pondelok silný mráz, teplota môže klesnúť aj na –10 stupňov. Sneh by mal niekoľko dní vydržať. „Už na Silvestra by sa však malo otepľovať,“ upozorňuje Faško. S oteplením budú spojené aj zrážky, snehové však len v severnej polovici Slovenska. Po 1. januári sa výhľadovo opäť ochladí, mrznúť bude opäť len prechodne. „Začiatok roka bude mal teplotne premenlivé počasie, to znamená oteplenie vystrieda ochladenie, silnejší mráz menej silný mráz,“ krčí plecami klimatológ.

No už počas víkendu začne fúkať. „Aj na budúci týždeň bude dosť veterno. V sobotu a nedeľu však bude vietor dosť silný. V horských oblastiach môže dosiahnuť v nárazoch aj vyše 100 km/h. V oblasti Bratislavy, Podunajskej nížiny, Ponitrí a Záhoria, čo je veterne exponovaná oblasť, bude mať v nárazoch vietor silu vyššiu ako 50 km/h,“ dvíha varovne prst Faško. Na pocit je zima pre vietor oveľa nepríjemnejšia.

Faško pripomína, že aj v tomto roku sa naplnilo nepísané pravidlo, že počas Vianoc sa oteplí, v dni smerujúce k striedaniu rokov sa zasa ochladí. Riziko poľadovice nebude veľké, klimatológ však radí sledovať výstrahy meteorológov. V severnej časti krajiny sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.