Zvýšené lavínové nebezpečenstvo platí v Tatrách a Malej Fatre

Hlavnú úlohu hrá sneh, ktorý napadol za posledný týždeň. Najviac ho pribudlo vo vysokých polohách Tatier. Sneženie sprevádzala víchrica, to znamená, že sneh je uložený na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch a žľaboch, kde je aj nebezpečenstvo koncentrované.

Postupne napadlo za posledné tri dni približne 20 – 50 cm nového snehu. Zrážky prichádzali od severu, preto je najviac nového snehu v Západných, Vysokých Tatrách a Malej Fatre. Severné prúdenie prinieslo aj ochladenie, v najvyšších polohách teploty klesajú pod –15°C. Znamená to, že sa nový sneh zle naväzuje na podklad. Jednotlivé vrstvy sú medzi sebou veľmi zle previazané. Horská záchranná služba takisto upozorňuje aj na veľké nestabilné preveje vo vrcholových častiach žľabov. Uvoľnenie lavín je na strmých svahoch a nafúkaných žľaboch nad 30° možné aj pri malom dodatočnom zaťažení (napr. 1 lyžiar). Môžu sa vyskytnúť aj stredne veľké spontánne lavíny. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.

Dnes ráno bolo na horách stále veterno. Vo Vysokých Tatrách jasno, inde zamračené. Teploty vzduchu sa pohybovali od –16 do –3°C. Od nedele poobedia neustále snežilo. Hranica sneženia už klesla na 400 metrov nad morom. Od soboty pribudlo ďalších 5 až 20 cm snehu. Ten je rozmiestnený veľmi nerovnomerne. Najviac ho je na východných, juhovýchodných a južných svahoch. Hrebene sú vyfúkané do ľadu. V polohách do 1800 metrov leží nový sneh na trávnatom alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer absentuje. Vo vyšších polohách (nad 1800 m) je celková výška snehu 50 až 130 cm. Charakter snehu ale do výraznej miery ovplyvnil spomínaný vietor, ktorý ho ubil miestami do veľmi tvrdých, nosných dosiek. V lesoch má ale stále prachový charakter. Najviac snehu, celkovo je na severných stranách Vysokých a Západných Tatier (cca 130 cm).

Na strednom a východnom Slovensku hrozia nízke teploty

V niektorých okresoch Prešovského, Košického, Žilinského a Banskobystrického kraja sa očakávajú nízke teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa do pondelka do 08:00. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu –15 až –16 °C. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varujú meteorológovia.

Takisto upozorňujú aj na silný vietor, hlavne na horách. Výstraha 1. stupňa pred vetrom platí pre Košický kraj do 18:00. Rovnaký stupeň výstrahy platí na predpoludnie aj pred vetrom na horách, a to pre niektoré okresy Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Popoludní by mal slabnúť. Výstrahu 1. stupňa vydali meteorológovia aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstraha platí do 12:00 pre niektoré okresy Prešovského, Žilinského a Banskobystric­kého kraja.

Na viacerých úsekoch si treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje

Na viacerých, najmä otvorených úsekoch ciest na Slovensku si treba v nedeľu dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Snehové jazyky sa môžu tvoriť v lokalitách Dolného Kubína a Trstenej, ako aj v úsekoch Ružomberok – Hubová, Hybe – Važec, Partizánska Ľupča – Liptovský Mikuláš a Ondrašová – Liptovský Trnovec.

Cestári tiež upozorňujú na zľadovatený sneh v oblasti Rajca, Liptovského Mikuláša, ako aj na úsekoch ciest Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš, Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa, Toporec – Stará Ľubovňa, Ľubotín – Obručné a Červený Kláštor – Lysá nad Dunajcom.

Kašovitý sneh s hrúbkou jedného až dvoch centimetrov sa vyskytuje na úseku D3 Svrčinovec – Skalité. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Horské priechody na Slovensku sú zjazdné, na horských priechodoch Huty a Donovaly je vrstva snehu štyri až päť centimetrov.