Pellegrini zvýraznil pozitívne kroky vlády, politológovia vnímajú ich kontext

"Slovensko patrí k TOP 21 krajinám z pohľadu sociálnej solidarity a sme súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta pod značkou OECD, upozornil premiér. Zvýrazňuje dosiahnuté nízke percento nezamestnanosti, vrátane poklesu nezamestnanosti mladých.

Pellegriniho teší i progres, ktorý sa dosiahol v zdravotníctve, hoci jedným dychom uznáva, že je to oblasť, ktorá potrebuje zmeny presahujúce jedno volebné obdobie. "I tak sa nám veci podarili pohnúť dopredu, do sektora išlo z rozpočtu tento rok 5,4 miliardy eur, upozornil, pripomínajúc okrem kapitálových investícií i zvýšenie platov v sektore. Vyzdvihuje zároveň kontinuálne prijímanie opatrení pri budovaní sociálneho štátu.

Pre obnovenie dôvery v štát považuje za dôležité dokončenie vyšetrovania úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, podľa Pellegriniho sú vidieť markantné výsledky po personálnych zmenách v polícii a to isté očakáva aj od legislatívnych zmien, ktoré majú obnoviť pošramotenú dôveru súdnictva a prokuratúry. Teší ho výrazná akceptácia SR v zahraničnopo­litickej oblasti, manifestovaná prijatiami u najväčších svetových lídrov.

"Ak ma niečo mrzí, je to silnejúca polarizácia spoločnosti. Mentálne múry sa nám nepodarilo odstrániť a konsenzus na základných záujmoch štátu sa rozpadol, upozornil premiér.

Politológovia: Nedôvera k inštitúciám

Práve zvyšujúcu sa polarizáciu spoločnosti i nedôveru k štátnym inštitúciám, súdom i samotným politikom, vníma výrazne aj politologička Darina Malová. Vláda sa podľa nej snaží situáciu riešiť masívnym pumpovaním maximálneho objemu zdrojov do sociálnych opatrení. Upozorňuje však, že efekt takýchto krokov sa neprejaví hneď. "Preto aj keď napríklad do zdravotníctva išlo naozaj veľa prostriedkov, so súčasným stavom panuje nespokojnosť verejnosti, upozornila politologička. Rešpektuje i snahu vlády zaujímať sa o potreby najmenej rozvinutých regiónov. "Len je potrebné si položiť otázku, či v prípade krokov ide naozaj o systémové riešenia, alebo ad hoc rozhodnutia, ktorých cieľom je udržať sa pri moci, dodala.

Politológ Juraj Marušiak upozorňuje na problematickú udržateľnosť sociálnej a ekonomickej politiky vzhľadom na voluntaristický prístup štátu pri dobrovoľnom vzdávaní sa daňových príjmov. Do hodnotenia vývoja zamestnanosti je podľa neho potrebné zaradiť aj dáta o odchodoch najmä mladých ľudí za prácou do zahraničia v dôsledku sociálnych dumpingov zamestnávateľov, rovnako tak avíza o hromadných prepúšťaniach, ktoré ohlásili i veľkí zamestnávatelia v regiónoch.

Za najväčší problém Pellegriniho vlády však Marušiak považuje otáznu mieru jej podpory zo strany dvoch najvplyvnejších koaličných strán. Rozpor medzi Pellegriniho rétorikou a hlasovaním poslancov jeho domovskej strany navyše podľa politológa spochybňujú nielen jeho vplyv v samotnom Smere, ale i to, či naozaj riadi vládu, na čele ktorej nominálne stojí. „A v tom prípade je otázna nielen jeho stranícka relevancia, ale aj jeho politická budúcnosť po voľbách, v ktorých má hrať "ľudskú tvár“ Smeru-SD, uviedol Marušiak.