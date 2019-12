Smer a jeho prvý muž

Je Smer stranou jedného muža? Vlna protestov a koaličný partner po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej doslova donútili Fica, aby vlani na jar rezignoval z postu premiéra. Na jeho miesto nastúpil iný muž a tvár síce nie nová, rozhodne však neopozeraná – Peter Pellegrini.

Fico je rozhodne ten človek, o ktorom môžeme smelo povedať, že v podstatnej miere ovplyvňoval udalosti posledného desať- i dvadsaťročia. Bývalý člen KSS sa plynulo stal členom SDĽ a vypracoval sa na najpopulárnejšieho politika tejto strany. Dokonca ašpiroval na post lídra, keď sa vzdal v prospech svojho súpera. Hovorí sa, že už vtedy bol vydieraný, ale sám Fico túto časť politickej kariéry veľmi nekomentuje.

Nevzdal sa, naopak, bol spoluzakladateľom strany, ktorá je v krátkych dejinách Slovenskej republiky najúspešnejšou. Ďalší spoluzakladateľ Fedor Flašík potvrdil, že Fica v SDĽ trikrát oklamali – sľubovali mu, že bude šéfovať najskôr strane, potom Generálnej prokuratúre a nakoniec rezortu spravodlivosti. A preto si ho ako predsedu strany vyhliadol. Fico verejne skladal Flašíkovi komplimenty, hovoril o ňom ako o človeku, "ktorý dokáže z obyčajnej vody urobiť kokakolu“. Nakoniec sa rozišli, Flašík tvrdí, že ho vytlačil Marek Maďarič, úspešný minister kultúry, ale nie vždy veľmi úspešný šéf volebných kampaní Smeru.

Roky sa strana nevie vyrovnať s podozreniami okolo financovania. Ďalší spoluzakladateľ Bohumil Hanzel priznal, že Smer mal utajených sponzorov. Tesne pred voľbami v roku 2010 sa na verejnosť dostala nahrávka, v ktorej hlas podobný Ficovmu hovorí, že zabezpečil "na tento rok 35, na budúci asi 40, plus ďalšie veci“. Na mysli mal 75 miliónov korún a nahrávka údajne vznikla v roku 2002. Dnes sa ňou zaoberá vyšetrovací tím Gorila.

Hanzel priznal, že Smer mal paralelné účtovníctvo, Flašík neskôr povedal, že strana mala poloutajených sponzorov. Za nich sa považovali podnikatelia ako Juraj Široký, Vladimír Poór či Ivan Kiňo.

Trikrát sa Fico postavil na čelo vlády. V roku 2006 sa však Smer musel spojiť s SNS Jána Slotu a s HZDS Vladimíra Mečiara. Maďarič neskôr vysvetľoval, že ak nechceli byť v opozícii, museli si sadnúť za stôl s Mečiarom, inak by ich predbehol Mikuláš Dzurinda z SDKÚ.

Aj v ďalších voľbách Smer vyhral, nedokázal však zostaviť vládu. Národniari sa ledva predrali cez päťpercentnú hranicu a HZDS chýbalo do parlamentu približne pol percenta. Kabinet Ivety Radičovej však dlho nevydržal a v predčasných voľbách Smer zvíťazil jednoznačne. Po prvý raz v histórii samostatného Slovenska bola vláda jednofarebná.

Zrejme už vtedy sa Fico chcel vytratiť z politiky, keďže v polovici volebného obdobia ohlásil prezidentskú kandidatúru. V druhom kole ho porazil politický nováčik Andrej Kiska. Maďarič, ktorý viedol Ficovu prezidentskú kampaň, po rokoch priznal, že v týchto voľbách nedokázali získať ani vlastných voličov.

Mnohí politickí komentátori považujú Ficovu porážku v prezidentských voľbách za bod, keď Smer začal klesať v preferenciách a upadať.

Ukázalo sa to v ďalších voľbách, Smer síce vyhral, no kým v roku 2012 mal takmer 45 percent, o štyri roky neskôr ani nie tridsať. Šéf strany sklamanie ani netajil, čakal, že budú mať aspoň o päť percent viac. A hoci sa časť opozície už videla vo vláde, predsa len dokázal zostaviť kabinet a stať sa premiérom po tretí raz.

A práve v tom čase sa dostal do nemocnice pre problémy so srdcom. Fico si však nechce pripúšťať zdravotné problémy, naopak, na sociálnych sieťach sa pravidelne ukazuje pri cvičení, na prechádzkach so psom či pri plávaní v Dunaji. Keď Smer oslavoval dvadsiate narodeniny, Fico musel ešte pred začiatkom snemu ísť do nemocnice pre problémy s vysokým tlakom.

Tretiu vládu zostavil len tak-tak. Strana Sieť sa rozpadla takmer okamžite po dohode, SNS sa po celý čas stavia do úlohy urazeného jazýčka na váhach a Most-Híd bol počas ostatných štyroch rokov nespočetne ráz obvinený z farizejstva a klamstva.

Najviac však stranu i samotného Fica zasiahla úkladná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Vlna protestov a koaličný partner donútili premiéra, aby sa vzdal postu premiéra.

Keď ohlásil záujem o miesto ústavného sudcu, zdalo sa, že opäť hľadá únik z politiky. Ten si však zahatal sám vyhlásením, že chce byť rovno predsedom súdu. Vyšetrovanie vraždy vypustilo potoky špiny – ukázalo sa, že ľudia z úradu vlády mali kontakty na talianskeho mafiána, Marian Kočner si okolo prsta omotal niekoľko policajtov, prokurátorov a sudcov, kupoval si súdne rozhodnutia…

Reakciou prvého muža Smeru bolo odstúpenie na druhé miesto volebnej kandidátky. Lídrom sa stal Peter Pellegrini, menej opozeraný, viac kultivovaný. Obaja verejne vyhlasujú, že ich vzájomný vzťah je dobrý, v kuloároch sa hovorí, že je to presne naopak. Podpora strany podľa prieskumov klesla na dvadsať percent, číslo, na ktoré nie sú zvyknutí. Napriek tomu majú ambíciu voľby vyhrať, hoci otázne je, s kým by zostavili vládu. Opozičné strany dávajú od Smeru ruky preč a koaličný potenciál strany je takmer nijaký.

Lídri sa tvária, že im štyri roky v opozičných laviciach parlamentu len prospejú. No už teraz sa špekuluje, že v budúcom roku by sa mohli konať aj predčasné voľby. A dovtedy sa možno prvý muž Smeru poberie do politického dôchodku.