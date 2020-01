Obdobie očkovania proti osýpkam sa mení

Nový rok so sebou prináša aj zmeny v očkovaní. Od januára sa menia pravidlá v očkovacom kalendári. Preočkovanie proti mumpsu, ružienke a osýpkam, teda tzv. MMR vakcínu, dostanú už päťročné deti namiesto jedenásťročných. Výrobca vakcín sa obáva nedostatku očkovacích látok.

Cieľom zmeny je posilnenie imunity a predchádzanie epidémii osýpok v detských kolektívoch pred nástupom do školy. "Naším zámerom bolo, aby poslednú triedu predškolských zariadení, do ktorej bude dochádzka od septembra 2020 povinná, navštevovali deti kompletne očkované dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Týmto krokom sa zníži riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch a posilní sa ochrana zdravia detí,“ vysvetlila niekdajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Do minulého roka druhú fázu očkovania proti osýpkam museli absolvovať až jedenásťročné deti.

Prvá fáza očkovania zostáva nezmenená. Naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života dieťaťa. „Spresňuje sa však vek podania prvej dávky, a to najskôr prvý deň 15. mesiaca života,“ zdôraznila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Najbližších päť rokov sa tak budú naraz očkovať MMR vakcínou dve skupiny detí: 11– a 5-ročné. Ide o deti, ktoré dovŕšia tento rok viac ako päť rokov – teda narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015. „Znamená to, že až do roku 2025 sa budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. až 18. mesiaci života a deti v 5. a 11. roku života. Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním detí v 15. až 18. mesiaci a v 5. roku života,“ zhrnula Eliášová. Druhou dávkou očkovacej látky proti MMR sú už v súčasnosti očkované v 5. roku života napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či zo Španielska.

Deti sú najzraniteľnejšou skupinou populácie

K zmenám v očkovacom kalendári priviedli ministerstvo výsledky imunologických prehľadov. Tie koncom marca minulého roka ukázali, že to, ako bolo očkovanie nastavené, nezodpovedá potrebám. Zistilo sa, že trojročné deti majú až takmer 98-percentnú imunitu voči osýpkam, medzi osemročnými deťmi to však bolo iba 93,5 percenta.

„Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky očkovacej látky proti MMR do 5. roku života považujeme vzhľadom na opakujúce sa epidémie osýpok na Slovensku a v Európe za potrebný krok," zhodnotil hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas. Pripomenul, že počas epidémií chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie. "V súčasnom období klesajúcej zaočkovanosti v krajine a v štátoch EÚ, ako aj vzhľadom na zvýšenú migráciu a cestovanie nám podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5. roku života zabezpečí väčšiu a efektívnejšiu ochranu detí,“ skonštatoval Mikas.

Výroba vakcíny trvá roky

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo novinky v očkovacom kalendári začiatkom júna minulého roka. „Čo sa týka počtu vakcín, môže vzniknúť bariéra a výpadky do roku 2021,“ upozornila Katarína Bodnárová, vedúca pracovnej skupiny pre vakcíny v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Vyrobiť očkovaciu látku trvá približne tri roky. „Výroba trvá dlho a naše dlhodobé plánovanie množstva vyrobených vakcín s náhlymi legislatívnymi zmenami nepočítalo,“ vysvetlila Bodnárová. Pre výrobcov tak nečakaná zmena zákonov znamená extrémnu neistotu. „Nevieme potom, ako sa máme pripraviť,“ dodala Bodnárová. Len v rámci povinného očkovania musia výrobcovia zabezpečiť vakcínu pre viac ako 500-tisíc pacientov ročne.

AIFP preto vyzýva rezort zdravotníctva na lepšiu spoluprácu. V opačnom prípade nedostatok vakcín môže mať negatívny vplyv na verejné zdravie. „Potrebné je dlhodobé plánovanie, spolupráca štátu s výrobcom v oblasti plánovania spotreby vakcín je kľúčová,“ zdôraznila asociácia. Podľa nej by ministerstvo malo nastaviť rámec pre dlhodobú národnú stratégiu očkovania. „Navrhujeme tiež, aby ministerstvo definovalo dlhodobú predpokladanú ročnú spotrebu jednotlivých vakcín, čo by výrobcom umožnilo lepšie plánovanie dodávok,“ naznačila asociácia.

V súčasnosti je situácia s dostupnosťou vakcín uspokojujúca. „Dá sa dobre zohnať vakcína, nemal som za posledné obdobie nejaký problém,“ skonštatoval pediater Mário Moro. K výpadkom však môže dôjsť kedykoľvek. „Takáto situácia môže nastať, keď buď firma nedokáže zareagovať na legislatívnu zmenu, alebo keď firma spraví kontrakt niekde v Líbyi a malé trhy, ako je náš, môžu mať potom problém. Je tam veľa vecí, ktoré do dostupnosti vakcín vstupujú,“ skonštatoval Moro. Pediatri sa výpadkami vakcín stretávali aj v minulosti. „Rieši sa to potom náhradnými vakcínami od iných výrobcov, výpadok pre nový zákon by nebolo nič nové pod slnkom,“ dodal pediater. Ten vie počet očkovaných detí odhadnúť len čiastočne. Množstvo vakcín sa odvíja od počtu detí, ktoré navštevujú ambulanciu. „Problém býva skôr na začiatku, keď neviete, koľko bude novorodencov,“ priblížil Moro.

Osýpky sú strašiakom aj pre dospelých

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie u detí má zvyčajne trojdňové počiatočné štádium. To je sprevádzané horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojoviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na 4. až 5. deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína sa na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi tri dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 až 14 dní. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíria vzduchom (kvapôčkovou infekciou) a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojoviek. Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky.