Generál Bulík: Hlavný Slovák v irackej misii NATO je jeden z našich najlepších dôstojníkov

Ako si z pôsobenia na čele armády spomínate na plukovníka Schobera?

Bol som s ním veľmi spokojný. Šaňo, dovoľte mi tak o ňom hovoriť, ako ho oslovujem. Poznám sa s ním dlhšie roky, nejaký čas u mňa robil asistenta. Prejavoval sa ako rozhľadený človek so srdcom vojaka, ktorý sa chce vzdelávať a zdokonaľovať, odovzdávať skúsenosti nielen mladším kolegom, ale žil vždy pre každú pozíciu, ktorú zastával. Ako sa hovorí, je to vojak telom aj dušou.

Schober ešte v hodnosti podplukovníka pred viac ako desiatimi rokmi získal funkciu veliteľa slovenskej misie v Afganistane. Čím si to zaslúžil?

Prešiel systémom výberu, ktorý v tom čase bol nastavený. Do úvahy prichádzalo niekoľko kandidátov. Na zasadnutí vojenskej rady všetkých našich generálov sme každého hodnotili, povedali sme si o plusoch aj mínusoch. Zároveň sme sa pozerali na to, či vhodný kandidát môže byť ďalším prínosom, keď sa zo zahraničnej misie vráti na Slovensko. Skúsenosti, jazyková výbava a perspektíva v armáde nakoniec rozhodli o tom, že Schober bol v tom čase a pre tú rotáciu vyslaný za nášho veliteľa do Afganistanu.

Osvedčil sa v afganskom teréne?

Jednoznačne. Vyplynulo to nielen z nášho monitorovania, ale aj z hodnotenia jeho nadriadených. Zahraniční spojenci v afganskej misii NATO potvrdili, že vykonal kus skvelej práce. Po návrate na Slovensko pomohol našej armáde svojimi skúsenosťami pri vytváraní rôznych dokumentov a zúročoval svoje skúsenosti tam, kde pôsobil.

Severoatlantická aliancia zatiaľ nerozhodla o odchode vojakov členských krajín z misie v Iraku. Keby sa k tomu predsa len priklonila, koľko času by evakuácia zabrala?

Neočakávam, že padne rýchle rozhodnutie o prípadnom stiahnutí misie, ktorá má medzinárodný rozmer, je nebojová a, naopak, má stabilizačný rozmer v irackom prostredí. Naznačilo to pondelkové rokovanie Severoatlantickej rady v Bruseli. Na druhej strane platí, že ak hostiteľská krajina bude prejavovať pokračujúcu a stupňujúcu sa nevôľu vo vzťahu k prítomnosti cudzích vojsk na svojom území, potom sa táto misia NATO bude musieť stiahnuť. Keby nastal tento scenár, ale pritom by neexistovali silné vnútropolitické a iné tlaky na urýchlený odchod zahraničných vojakov, tak odhadujem, že by proces evakuácie mohol byť zvládnutý tak približne do polroka.

V prípade, že by Irak silno tlačil na odchod, ako by to asi časovo vyzeralo?

Netrúfam si presne povedať. Musel by som poznať ďalšie podrobné údaje napríklad o plánoch na ochranu, presunoch, materiálno-technickom zabezpečení misie a o iných súvislostiach. Odhadoval by som to však na niekoľko týždňov.

Slovensko má v Iraku sedem vojenských inštruktorov. Je to adekvátne? Alebo nie v prípade našej krajiny, ktorá zdôrazňuje, že sa chce správať ako zodpovedný aliančný spojenec?

Určite má Slovensko väčšie kapacity, aby v tejto medzinárodnej operácii NATO pôsobilo viac našich vojakov poskytujúcich odborné rady irackým bezpečnostným silám. Nepoznám však presné požiadavky zo strany spojencov a tiež irackých bezpečnostných síl, a preto nehodnotím náš príspevok kriticky. V každom prípade bez ohľadu na počet slovenských dôstojníkov v Iraku sa naša krajina stala súčasťou dôležitej misie. Aktuálne mi prekáža niečo úplne iné.

Alexander Schober na snímke z novembra 2009 pred odchodom do Afganistanu, kde potom pôsobil ako veliteľ slovenskej jednotky. V pozadí je vtedajší náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ľubomír Bulík. Autor: SITA, Dušan Hein

O čo ide?

Je to vyvolávanie zbytočnej neistoty napríklad v súvislosti s vyhláseniami, že našich vojakov treba vládnym špeciálom urgentne evakuovať domov. Ich príbuzných a blízkych známych môžu takéto vyhlásenia jedine zneistiť. Zároveň to tiež nevyznieva ako dobré posolstvo voči spojencom. Uvedomme si, že je to medzinárodná operácia, v rámci ktorej členské štáty NATO (aj MY sme NATO) hľadajú jednotné postupy. Nič jednostranné a unáhlené by ničomu neprospelo.

Prečo?

Keď niekto povie, že bezpečnosť našich vojakov v Iraku je prvoradá, s čím jasne súhlasím, tak musí zároveň rešpektovať určité fakty a okolnosti, ktoré s tým súvisia. Nepochybne by bolo totiž z bezpečnostného hľadiska lepšie nielen pre slovenských dôstojníkov, ale aj pre všetkých vojakov z krajín NATO v Iraku, keby sa v prípade ukončenia ich misie sťahovali na základe spoločného postupu, na základe premysleného plánu. So spoločným zabezpečením, so spoločnou ochranou. Nepochybne by to bolo bezpečnejšie, ako urobiť niečo takpovediac na vlastnú päsť. Každopádne v súvislosti s bezpečnostnou situáciou danej misie v Iraku k tradičným želaniam pevného zdravia a šťastia, ktoré sú typické pre začiatok roka, pridávam ďalšie. Aby sa všetci účastníci tejto misie vrátili po splnení úloh zdraví a bezpečne do svojich domovov.