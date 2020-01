Fico: Zabitie Solejmáního je hrubým porušením medzinárodného práva

Zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního považuje strana Smer za hrubé porušenie medzinárodného práva. Dianie v Iraku a Iráne je ohrozením stability a medzinárodného mieru. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Robert Fico.

Fico podotkol, že ani mnohí blízki spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa netušili, že k útoku príde. „Človek, ktorý bol zabitý, nebol žiadne neviniatko, ale to neznamená, že svojvoľne ktokoľvek môže rozhodnúť o zabití takéhoto človeka, pokiaľ nie sú naplnené pravidlá medzinárodného práva. Tento akt považujeme za hrubé porušenie medzinárodného práva,“ vyhlásil odvolávajúc sa na Chartu OSN. V parlamente odporučí poslancom Smeru, aby uznesenie s takýmto obsahom podporili. Dodal tiež, že očakáva od Spojených štátov konkrétne dôvody útoku.

„Opätovne chcem mimoriadne podporiť a oceniť veľmi racionálny prístup premiéra Petra Pellegriniho,“ povedal Fico. Uvítal, že slovenskí vojaci boli premiestnení mimo územia Iraku. Podľa jeho informácií sa nachádzajú v Kuvajte.

V Európskej únii môžeme podľa neho očakávať ďalšiu vlnu migrantov. Hovorí, že vláda už v tejto súvislosti robí „inventúru opatrení“. Fico tiež kritizoval opozičné a mimoparlamentné strany za to, že nezaujali po utorkovom spoločnom obede stanovisko k situácii Iraku a Iránu.

Poukázal tiež na dvojaký meter pri udeľovaní medzinárodných sankcií. Európska únia podľa Fica nenaberie odvahu, aby dala sankcie USA, tak ako dala v prípade porušenia medzinárodného práva sankcie Rusku.

Iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili minulý piatok americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackom hlavnom meste Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil „tvrdú odplatu“.

Danko: Prezidentka by sa mala informovať o stave v armáde

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by sa mala informovať o tom, čo sa deje v armáde a tiež o situácii na Blízkom východe. Vyzýva ju k tomu predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Na utorkovej tlačovej konferencii tiež zdôraznil, že Úrad vlády SR by mal s informáciami, ktoré poskytne médiám, nakladať opatrne.

Danko vyzval prezidentku, aby sa informovala o stave v armáde. „Mám úctu k prezidentskej kancelárii, ale prosím ju, aby vojaci videli aspoň záujem z prezidentskej kancelárie o takto vzniknutú situáciu,“ povedal v utorok predseda parlamentu.

Úrad vlády podľa Danka „nešťastne“ sprístupnil informáciu o ponúknutí vládneho špeciálu pre slovenských vojakov v Iraku. Takisto by sa podľa neho nemali konkretizovať lokality, kde sa slovenskí vojaci po presunutí z Iraku nachádzajú. Predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že slovenskí vojaci sa nachádzajú v Kuvajte.

Danko upozornil, že vojaci nešli do Iraku „do boja“, ale robili školenia proti „nepriateľskému Islamskému štátu“ a plnili si svoje povinnosti. Slovensko sa podľa neho nesmie zúčastniť vojny medzi USA a Iránom, ak by z tejto situácie vzišla. Podľa jeho slov by mali predseda vlády Peter Pellegrini (Smer)a prezidentka povedať, že ide o zodpovednosť Spojených štátov amerických.

Šéf SNS zdôraznil, že útok americkej armády sa musí odsúdiť, očakáva vážnu diskusiu k tejto téme a bude sa snažiť k tejto téme iniciovať uznesenie Národnej rady SR. Hovoril o viacerých variantoch formulácie uznesenia. „Budem sa snažiť iniciovať uznesenie k téme, ktoré má jasne deklarovať výzvu partnerským štátom, aby nekonali individuálne s následkom rizika, aké hrozí dnes,“ dodal s tým, že uznesenie môže smerovať aj k možnému stiahnutiu vojakov, pričom je pripravený dať súčinnosť aj predsedovi vlády. „Určite to musí byť diplomatický apel,“ skonštatoval s tým, že chce o tom diskutovať so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru), premiérom i koaličnými partnermi.

Situáciou na Blízkom východe by sa chcel Danko zaoberať aj na koaličnej rade pred rokovaním parlamentu, ktorého začiatok je plánovaný na 21. januára. Verí, že na koaličnej rade si lídri vysvetlia postoje k tejto téme, pričom Danko povedal, že vidí rozdiel vo vyjadreniach Fica a Pellegriniho.