Spravodlivosť sa už balí

Ministerstvo spravodlivosti je pripravené na sťahovanie do svojho nového sídla. Rekonštrukcia budovy Výskumného ústavu zváračského je už takmer hotová a rezort sa v nej chce usadiť do februárových parlamentných volieb. Dielo významného slovenského architekta Dušana Kuzmu má ambíciu byť najkrajším slovenským ministerstvom.

„V súčasnosti prebieha preberanie budovy zo strany ministerstva spravodlivosti,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová. „Začiatok sťahovania je dohodnutý na 20. januára. Presťahovanie má trvať približne tri až štyri týždne,“ spresnila.

Architektonicky cenná budova Výskumného ústavu zváračského (VÚZ) na bratislavskej Račianskej ulici patrí medzi dominanty tejto časti mesta. Dostavaná bola v roku 1956 a počas uplynulého roku prešla kompletnou rekonštrukciou. Podieľal sa na nej aj Pavol Kuzma, syn pôvodného autora, jedného z najvýznamnejších slovenských architektov 20. storočia, ktorý je aj spoluautorom Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, dvoch budov Matice slovenskej v Martine či Pamätníka SNP v Bratislave.

Budovu postavenú v štýle art deco vlastní združenie Výskumný ústav zváračský, ktoré zabezpečovalo aj rekonštrukciu. Generálny riaditeľ VÚZ Ľuboš Lopatka ubezpečuje, že aj keď bola rekonštrukcia vzhľadom na zachovanie historickej hodnoty náročná, bude pre ministerstvo pripravená podľa plánu.

„Sme presvedčení o tom, že tá budova bude nádherná. Osobne si myslím, že to bude najkrajšie ministerstvo v Bratislave,“ povedal Lopatka. Rezort spravodlivosti, ktorý sa do nových priestorov nasťahuje aj s centrom právnej pomoci, bude mať k dispozícii kancelárie s rozlohou 10 202 m2, sklady s rozlohou 1 477 m2 a 100 parkovacích miest, priblížil. Ako dodal, verí, že zamestnanci ministerstva rovnako ako jeho návštevníci sa v novom sídle rezortu budú cítiť príjemne.

Stavbu si bol v utorok prezrieť aj samotný minister Gábor Gál (Most-Híd). „Som rád, že sa podarilo sťahovanie ministerstva dotiahnuť do úspešného konca a zamestnanci rezortu budú konečne pracovať v priestoroch, ktoré by im mohli byť aj motiváciou pri ich nasadení. Hoci ja už si novú budovu príliš neužijem, som rád, že pred mojím odchodom z politiky sa mi podarilo vyriešiť priestorovú situáciu a rezort spravodlivosti ako aj Najvyšší súd sa už nebudú tiesniť v jednej budove,“ uviedol pre Pravdu Gál.

Rezort spravodlivosti sa so svojimi zhruba 340 zamestnancami presťahuje zo Župného námestia v Starom Meste, kde sídli spoločne s Najvyšším súdom. V stavbe pre tri stovky ľudí ich v posledných rokoch pracuje približne dvojnásobok, čo okrem kapacitných problémov znemožňovalo aj dlhodobo plánovanú rekonštrukciu. Ešte v polovici roku 2017 preto vtedajšia ministerka Lucia Žitňanská vyhlásila súťaž, ktorú ale výberom budovy VÚZ zavŕšil až jej nástupca Gábor Gál v septembri 2018. Pravda v tom čase o tomto rozhodnutí informovala ako prvá.

Ministerstvo si bude svoje nové sídlo najprv len prenajímať, neskôr by ho chcelo ale odkúpiť. Náklady odhadujú na 1,7 milióna ročne, pričom 200-tisíc z toho by malo ísť na prevádzku a energie. Podľa zmluvy môžu ku kúpe pristúpiť kedykoľvek počas nájmu, najskôr však po dvoch rokoch. Rezort deklaroval, že svoje sídlo by chcel vlastniť čo najskôr. Cena nehnuteľnosti má byť zhruba 21 miliónov eur.