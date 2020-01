Idú na ples v Prievidzi peniaze zo zvýšených daní?

Viacerí hodnotia toto podujatie ako veľkolepé a poukazujú na kontrast – podľa nich mesto zvýšilo dane a teraz ide za ne plesať. Samospráva však tieto tvrdenia rázne popiera.

Pravdu na plánovaný ples upozornil čitateľ Martin, ktorý tvrdí, že ide o aroganciu miestnej politiky.

„Najskôr sa dozvieme, že sa idú drasticky zvyšovať dane, lebo vraj niet dosť peňazí. Následne niektorí mestskí poslanci uverejnia, že primátorka Macháčková ponúkla im a ich partnerkám 100-eurové lístky na luxusný mestský ples zadarmo. Asi je to za celoročné poslušné hlasovanie,“ myslí si Martin.

„Ona síce tvrdí, že peniaze sú od sponzorov, ale ide o firmy, ktoré sú napojené na mestský rozpočet, a teda si to zaúčtujú,“ pokračoval s tým, že ide o sebectvo ľudí tváriacich sa ako demokrati. „Treba tieto panské zábavy za peniaze bežných ľudí zrušiť alebo nech si to platia zo svojho,“ poznamenal.

Vyhodené tisíce?

Plánované podujatie sa nepozdáva ani mestskému poslancovi Miroslavovi Žiakovi. Rozhodol sa, že z princípu naň nepôjde. Otvorene priznáva, že vlani takúto možnosť využil, no práve vtedy si vraj uvedomil, koľko peňazí to celé muselo stáť. Žiak tvrdí, že mesto sa bude snažiť vyvrátiť financovanie plesu z jeho rozpočtu.

„Skutočnosť je ale taká, že najväčšími sponzormi sú technické služby či Slovenská autobusová doprava Prievidza. Tie sú platené najmä z rozpočtu mesta a následne, akoby cez tzv. práčku peňazí, to vrátia na mestský ples. Takže v konečnom dôsledku naň putujú peniaze od tunajších daňových poplatníkov,“ povedal.

Zároveň pripomenul, že tento rok sa v meste zvyšujú dane, poplatky za odpad, a to aj pre zariadenia sociálnych služieb. „Napriek tomu sa tu ide robiť honosný ples, na ktorý dostane všetkých 25 poslancov, plus ich partnerky, lístky zadarmo. Keďže jeden stojí stovku, dokopy ide o 5-tisíc eur,“ zhodnotil Žiak.

Je presvedčený, že ide o neracionálny krok a zbytočné plytvanie verejnými financiami. „Klub opozičných poslancov, ktorý predstavuje šesť ľudí, sa preto tohto plesu nezúčastní,“ podotkol. Koľko asi bude podujatie stáť, odhadnúť nevie, no poukázal na drahý program a fakt, že tam bude variť známy šéfkuchár Marián Filo, ktorý mal pripravovať menu aj kráľovnej Alžbete II. „Takéto jedlo nie je lacné, takže ples nás vyjde možno aj na 50-tisíc eur. Skutočnú sumu si ale naozaj netrúfam tipovať,“ dodal.

Mesto: ples sa neplatí z daní

Hovorca Prievidze Michal Ďureje potvrdil, že pozvánky na ples dostali všetci mestskí poslanci. Uviedol pritom, že tak urobili bez rozdielu na ich stranícku príslušnosť. Lístky na túto udalosť vraj neponúkajú len v hodnote 100 eur, ale aj za menej.

„V závislosti od spôsobu sedenia,“ podotkol. Zároveň upozornil, že nejde o bežné kultúrno-spoločenské podujatie financované výhradne z rozpočtu mesta alebo príspevkovej organizácie.

„Ples je hradený zo sponzoringu. Napríklad v minulom roku sme naň z rozpočtu Kultúrno-spoločenského strediska doplácali zhruba dvetisíc eur. V tomto roku nebude potrebná ani takáto čiastka,“ hovorí. V súvislosti s daňami podľa hovorcu nešlo o žiadne drastické zvýšenie, z ktorého si mesto teraz ide urobiť ples. „Nie je to pravda. Na bytovú jednotku s 70 štvorcovými metrami ide o navýšenie 2,45 eur a za jeden dom niečo vyše 7 eur,“ povedal. Označenie mestského plesu slovom „veľkolepý“ odmieta.

Sponzoring plesu zo strany mestských spoločností hovorca poprel. „Vždy dávame na takéto podujatia aj logá mestských spoločností, to ale neznamená, že ich aj financujú. V tomto prípade sponzoring medzi Kultúrno-spoločenským strediskom a technickými službami nenastal. Nešiel tam od nich ani cent,“ podčiarkol.

Vzápätí pripomenul, že prievidzská SAD, ako jedna zo sponzorov, nie je mestskou spoločnosťou a nie je ani personálne so samosprávou previazaná. „V žiadnom prípade nejdú na ples peniaze daňových poplatníkov. Toto podujatie podporilo viacero sponzorov,“ zopakoval. Koľko firiem tak urobilo, však nekonkretizoval. Zatiaľ vraj nie je jasné ani to, do akej výšky sa cena celého plesu vyšplhá. „Pochopiteľne budeme vedieť celkovú sumu výdavkov za podujatie až po započítaní všetkých faktúr,“ doplnil.