Hádky na univerzite okolo zvláštneho financovania

Dekan Ivan Kotuliak kvôli podozreniam z protispoločenskej činnosti, ktoré dostala univerzita v anonymnom liste, prepustil svoju predchodkyňu Máriu Bielikovú. Podľa informácií denníka Pravda má ísť o podozrenie z trestného činu neodvedenia dane až do výšky 50-tisíc eur. Prekvapivo však za to dekan zožal od študentov veľkú kritiku. Tvrdia, že rozhodnutie načasované len týždeň pre voľbami do akademického senátu je snahou o zabetónovanie jeho pozície. K pripravenej petícii sa ako absolvent pripojil dokonca aj líder Progresívneho Slovenska Michal Truban. Rektor sa nového dekana síce zastal, neodpustil si však ani výčitky.

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIF) STU Ivan Kotuliak vo štvrtok prepustil predchádzajúcu dekanku s okamžitou platnosťou. Ukončenie pracovného pomeru vysvetľuje závažným porušením pracovnej disciplíny, v dôsledku ktorého došlo k vzniku škody. Konal na základe podnetu o potenciálnej protispoločenskej činnosti, ktorý bol doručený na Útvar hlavného kontrolóra STU 27. decembra 2019. Aj keď Kotuliak uznáva, že Bieliková je uznávanou odborníčkou, zistenia o dlhodobom porušovaní zákonov v predchádzajúcom období sú podľa neho také závažné, že fakulta a jej vedenie nemohli tieto zistenia ignorovať.

Senát s rektorom stojí za dekanom

„Na skončenie pracovného pomeru bol daný zákonný dôvod a predchádzala mu aj komunikácia s odborovou organizáciou,“ povedala hovorkyňa fakulty Monika Karoliová. Konkrétne dôvody však vzhľadom na ochranu osobných údajov špecifikovať odmietla.

Bieliková dekanovo rozhodnutie označila za neodôvodnené. „Obvinenia, ktoré dekan formuloval v správe do médií, považujem za zásah do osobnostných práv. Obvinenia považujem za neopodstatnené. Robím právne kroky, aby som stav, v ktorom som sa ocitla, zvrátila. Oznámila som zamestnávateľovi, že rozviazanie môjho pracovného pomeru považujem za neplatné a trvám na tom, aby ma naďalej zamestnával,“ reagovala profesorka na sociálnej sieti. Pravda sa s ňou pokúsila spojiť, ale neodpovedala na naše otázky.

Rektor univerzity Miroslav Fikar hovorí, že v tejto súvislosti v piatok zasadlo a prijalo stanovisko aj predsedníctvo Akademického senátu STU. „Dekan FIIT Ivan Kotuliak neprekročil svoje kompetencie a koná v zmysle právnych predpisov,“ potvrdil senát.

Fikar sa k stanovisku senátu síce pripojil, dodal však aj niekoľko výčitiek. „Útvar hlavného kontrolóra STU začal konať a v tejto chvíli stále prebieha oficiálne prešetrovanie. Ako rektor som znepokojený z toho, že k rozhodnutiu prepustiť bývalú dekanku došlo pred právoplatným uzavretím prešetrovania,“ zdôraznil. „Všetky moje kroky budú vedené snahou nájsť prijateľný kompromis tak, aby nedochádzalo k poškodeniu dobrého mena STU,“ dodal rektor.

Na začiatku bol anonym

Univerzita konkrétnosti anonymného oznámenia komentovať nechcela. Podľa informácií Pravdy má však obsahovať nezákonné nakladanie s financiami školy. „Vyplácali sa odmeny za výskumnú činnosť na projektoch vo forme štipendií. Vedľajšia hospodárska činnosť nepatrí medzi hlavné činnosti vysokej školy a treba z nej platiť dane. Štipendiá fakulta môže platiť aj z iných peňazí, ale zo zisku, teda tie peniaze musia byť už zdanené. Keď sa odmeny platia formou štipendií, neplatia sa z toho dane, ale je to v rozpore s účelom štipendií, ktoré škola dostáva. Je otázka, či bola iniciátorom takéhoto odmeňovania, alebo len ako štatutár sa pod to podpisovala,“ vysvetlil zdroj, podľa ktorého by malo ísť o čiastku medzi 40– až 50-tisícmi eur.

Ani prepustená profesorka sa zatiaľ nepokúsila reagovať na správy o porušení daňovej povinnosti. „Vždy som sa snažila, aby študenti pracovali na zaujímavých výskumných projektoch s potenciálom excelentných výsledkov aj s priemyslom, to sa nám aj darilo a fakulta mala v tom výsledky,“ zdôraznila Bieliková ešte vo štvrtok.

„Keď Bieliková prehrala voľby a nestala sa dekankou, znefunkčnila senát tak, že jej ľudia zložili funkcie. Aj keď k nej študenti majú veľmi dobrý vzťah, viacero ľudí vtedy kvôli jej ambíciám pohrozilo, že fakultu opustí. Vniesla na fakultu politiku a poškodila ju tým,“ povedal pre Pravdu dobre informovaný zdroj z prostredia univerzity. „Robila nepríjemnosti dekanovi, ktorý sa nad to asi nevedel povzniesť a využil chybu, ktorú na ňu našiel. Nemuselo to byť riešené takto drasticky, ale je možné, že nový dekan sa bál, aby ho ako nová členka senátu chcela odvolať. Táto fakulta má svoju úroveň a bola by škoda, keby sa to tu rozsypalo,“ tvrdí.

Truban sa podpísal na petíciu

Kotuliak je dekanom iba niekoľko týždňov. Aj Akademický senát uznáva, že fakultu prevzal v neštandardnej situácii. „Na fakulte nefungoval akademický senát ako vrcholný orgán akademickej samosprávy a zároveň kontrolný orgán dekana. Z tohto dôvodu sme sa pred jeho nástupom do funkcie neformálne dohodli, že do chvíle, kým nebude na fakulte funkčný akademický senát, nebudú sa prijímať rozhodnutia, ktoré by významne ovplyvnili život fakulty,“ vysvetľuje oficiálna správa senátu. Kotuliak však porušil svoj konkrétny sľub a na fakultu so 46 zamestnancami prijal 18 nových zamestnancov, o čom rektora navyše ani neinformoval.

Ešte vo štvrtok podvečer zhruba tri desiatky študentov fakulty, viacerým z nich je Bieliková školiteľkou, zverejnili blog. „Myslíme si, že títo noví zamestnanci boli účelovo prijatí, aby pomohli spolupracovníkom nového dekana uspieť vo voľbách. Nový dekan je medzi zamestnancami všeobecne neobľúbený a môže mať obavy, že by vo voľbách nezískal kontrolu nad senátom, ktorý by ho mohol aj odvolať,“ napísali študenti na margo prijatia nových pracovníkov na fakultu. Do 15-členného senátu sa majú voliť štyria noví členovia, dvaja za Ústav informatiky, kde kandiduje aj Bieliková, a dvaja za Ústav počítačového inžinierstva. Profesorka však chce naďalej kandidovať. „Chcem vám všetkým povedať, že neodchádzam, cítim sa stále ako zamestnanec STU, považujem svoju kandidatúru do akademického senátu FIIT STU za platnú,“ avizovala ešte vo štvrtok večer.

Na podporu Bielikovej ešte vo štvrtok vznikla aj petícia, ktorá dekana žiada o okamžité zrušenie jeho rozhodnutia o výpovedi. Do piatkového podvečera ju podpísalo necelých 1 700 ľudí. Medzi nimi aj líder politickej strany Progresívne Slovensko Michal Truban, ktorý sám na tejto fakulte študoval. „Celé to vyzerá tak všelijako, okrem iného je to aj mimoriadne nedôstojné a pod akademickú úroveň,“ napísal na facebooku.

Vedenie fakulty deklaruje, že ich situácia mrzí, ale nebolo ju možné riešiť inak. „V snahe upokojiť situáciu dekan fakulty v najbližšie dni pozve na stretnutie autorov petície, zástupcov Študentskej rady vysokých škôl, ako aj predstaviteľov akademickej obce Fakulty informatiky a informačných technológií STU,“ avizovala hovorkyňa fakulty.