Kušnírová: Zaplatená smrť sa nedá ospravedlniť

VIDEO: Pozrite si video s matkou Martiny Kušnírovej, Zlaticou Kušnírovou.

Chce sa zúčastniť na všetkých pojednávaniach. „Dúfam, že okolnosti a zdravie mi to dovolia,“ odhodlane hovorí Kušnírová, ktorá má v utorok 14. januára aj vypovedať pred súdom. „Neviem, ako to zvládnem, dúfam, že to nejako dám,“ dodáva.

Počas predbežného prejednania obžaloby vlani v polovici decembra sa už s obžalovanými stretla a mala možnosť sa na nich pozerať. Všetci odvracali od rodičov pohľady.

„Len Szabó sa pozrel dvakrát, ale hneď odtiahol pohľad. Ostatní vôbec nie, no chcela by som, aby sa nám pozreli do očí, hoci neviem, aký by som mala pocit,“ pokračuje matka, ktorá štvorici obvinených vyčíta, že siahli na život iného. "Kočner aj Zsuzsová majú dcéry. Ako by im bolo, ak by to takto niekto urobil im,“ zamýšľa sa Kušnírová.

Nerozumie vyjadreniu, že jej dcéra Martina bola v zlom čase na zlom mieste. „Stále to vyvraciam. Ak ju pracovné okolnosti nenútili byť na východe alebo niekde na výskume, stále bola s Jankom. Koľkokrát som jej aj hovorila, zostaň tu s nami na víkend, keď tu cez týždeň pracovala, a ona takú dlhú cestu absolvovala, aby bola s Jankom,“ je presvedčená, že vykonávateľ vedel o Martine.

Za dvojnásobnú vraždu sa ospravedlnil len sprostredkovateľ Zoltán Andruskó, ktorý si už odpykáva pätnásťročný trest a v procese vystupuje ako svedok. Kušnírová nepredpokladá, že sa jej či Kuciakovcom ospravedlní aj niekto ďalší. "Smrť, ktorá bola plánovaná, objednaná, zaplatená, tá sa ospravedlniť nedá. Ako môžem prijať ospravedlnenie, keď mi zobrali to najcennejšie, čo som v živote mala, a dvakrát, pretože aj Janka som brala ako svojho syna,“ konštatuje Kušnírová a myslí si, že počas pojednávania sa ešte môžu zistiť ďalšie veci.

„Chcela by som vyzvať, ak sú nejakí svedkovia alebo ak niekto niečo má, aby nám to dal. Treba vyčistiť ten chliev. Tvrdím, že Kočner nie je posledný. Janko písal o mnohých ľuďoch na vysokých postoch. Ale Kočner bol ten, ktorý to možno zosnoval, zorganizoval a zaplatil. Určite v tom nie je sám,“ myslí si Kušnírová.