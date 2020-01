Pyká PS/Spolu za Kiskov krok? Truban: Ľudia čakali veľkú koalíciu

Predvolebná koalícia PS/Spolu zaznamenala ďalší pokles preferencií. Agentúry jej v januári namerali 7,5 percenta (Median SK) a 9,1 percenta (AKO). Líder PS/Spolu Michal Truban odmieta, že je za tým chýbajúca politická súťaž strán opozície, ktoré sa zaviazali k vzájomnému neútočeniu. „Ľudia sú rozčarovaní, že sme sa nespojili do veľkej koalície,“ povedal v rozhovore pre TV Pravda líder progresívcov. Truban zopakoval, že do vlády so Smerom by nešiel: „nech dopadnú voľby akokoľvek.“