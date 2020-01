Zaplatia za opravu röntgenu pacienti?

„Celková oprava, výmena žiariča, zdroja a kábla je vyčíslená na čiastku 51 426 eur. Za každú finančnú čiastku vám vopred ďakujeme a dúfame, že rtg prístroj už bude naplno slúžiť všetkým pacientom najmä z okresu Senica,“ píše sa v ozname.

„Už funguje. Je pre našu polikliniku nenahraditeľný, nemáme ani CT prístroj, ani mamograf, iba tento röntgen,“ zdôrazňuje riaditeľka polikliniky Eva Volková. Aby dokázali opravu zaplatiť, oslovili obce a väčšie firmy v Senickom okrese. Zareagovali štyri obce a jedna senická firma. Podľa Volkovej ľudia nosia peniaze aj priamo na riaditeľstvo. Dosiaľ sa vyzbieralo viac ako dvetisíc eur. Riaditeľka vysvetľuje, že poliklinika je neziskovou organizáciou a môže teda prijímať dary od fyzických aj právnických osôb.

Röntgen neslúži len Seničanom, je jediný v celom Senickom okrese, takže ho potrebuje 60-tisíc obyvateľov celého regiónu.

Zakladateľom neziskovky je mesto Senica. „Do riadenia polikliniky však mesto nezasahuje, výzva je v jej kompetencii,“ objasňuje hovorkyňa primátora Viera Barošková s tým, že podobné výzvy už zverejnila aj skalická nemocnica či ďalšie zdravotnícke zariadenia. Mesto Senica tvrdí, že polikliniku podporuje, záleží mu na dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zabezpečení všetkých základných činností pre pacientov na jednom mieste. „Rtg prístroj bol opravený v priebehu štyroch dní ešte v novembri 2019 a odvtedy je v plnej prevádzke pre pacientov z celého regiónu. Faktúra za opravu je splatná vo viacerých splátkach, posledná vo februári 2020. Tieto nečakané výdavky polikliniku zaskočili,“ hovorí Barošková s tým, že o úhrade faktúry sa hovorilo aj na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Mestskí poslanci odsúhlasili pre polikliniku 80-tisícovú dotáciu.

Pacienti sa delia na tých, ktorí otvoria peňaženku, a tých, ktorých prosba hnevá. „Kedysi všetko fungovalo, mali sme perfektnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť, skvelé školstvo a teraz mi mesačne strhnú polovicu výplaty, a keď náhodou ochoriem, nikoho nezaujímam. Potrebovala som ísť na magentickú rezonanciu a povedali mi, že mám čakať tri mesiace, bola som na gynekológii a lekár chcel odo mňa dvadsať eur za sono vyšetrenie a ešte sa máme skladať aj na röntgen? To je vážne sila,“ hnevá sa Mária Lobotková (45) a tvrdí, že určite neprispeje. Prispieť poliklinike nechce ani Anna Diková z Jablonice. „Každý potrebuje peniaze, aj ja ich potrebujem. Keby som mala, dám, ale nemám,“ povedala. „Tak nejaké peniaze by som dal, som ochotný dať 20, možno až 30 eur. Viac si nemôžem dovoliť, som už dôchodca a musím si stále chodiť privyrábať,“ hovorí Miroslav Havlík z Prietrže. Vít Krištofík vraví, že je tiež ochotný dať, ale len pár eur. „Tak dve eurá možno by som ešte obetoval,“ skonštatoval.