Odsúdený Andruskó vypovedal. Celý čas sa bál Zsuzsovej a ľudí v jej okolí

18:50 Predsedníčka súdu prerušila súdne pojednávanie. Pokračovať sa bude zajtra, v tretí pojednávací deň.

18:42 Obžalovaná Alena Zsuzsová požiadala, aby sa ďalšie hlavné pojednávania konali v jej neprítomnosti. Okrem 21. februára, keď majú obžalovaní vypovedať. Taktiež žiadala zrušiť eskortu.

Súd jej žiadostiam vyhovel. Na hlavné pojednávanie bude predvedená iba 21. januára.

18:42 Ako predsedníčka súdu uviedla, hlavné pojednávania po ukončení bude pokračovať až v marci.

18:35 Ružena Sabová, predsedníčka senátu, číta zápisnicu z výsluchu Márie Kuciakovej, sestry zavraždeného novinára.

Z nej vyplýva, že so zavraždenou archeologičkou bola naposledy v kontakte v stredu večer, krátko pred vraždou.

Video: Korunného svedka, odsúdeného Zoltána Andruskóa privádzajú v kukle.

18:33 Výsluch hlavného svedka Andruskóa bol ukončený. Kukláči ho odviedli z pojednávacej miestnosti.

18:30 Lipšic považuje výpoveď Zoltána Andruskóa za dôveryhodnú. „Jeho dnešná výpoveď je jedna z najdôležitejších na ustálenie viny všetkých obžalovaných,“ ukončil Lipšic.

Kvasnica s Lipšicom súhlasí a pripája sa k jeho názoru. „Okrem tých drobných nepresností je jeho výpoveď dôveryhodná a neexistuje žiaden motív, prečo by zavádzal,“ skonštatoval Kvasnica.

18:25 Kočner sa ujal slova. „Pán svedok ma krivo obvinil, že som chystal vraždu novinárky Kočkovičovej otravou hubami. Ja ju nepoznám a nikdy som ju nevidel,“ Kočner spochybňuje viacero vyjadrení z dnešnej výpovede Andruskóa.

Leona Kočkovičová Fučíková bola reportérkou RTVS, ktorá zomrela 30. decembra 2016 na rodinnej lyžovačke na zákernú chorobu. V spise je zaznamenané, že Andruskóvi obžalovaná Zsuzsová hovorila, že muchotrávky zbierajú pre Fučíkovú. Tvrdil to už vyšetrovateľom v predprípravnom konaní. Toto tvrdenie sa však nepotvrdilo, reportérka trpela vážnou chorobou, ktorej podľahla.

18:23 Zsuzsová sa vyjadruje k výpovedi svedka. Tvrdí, že tiež našla veľa rozporných vecí. „V spise je uvedené, že o vražde Martiny Kušnírovej sa dozvedel z médií, hoci dnes tvrdil, že mu to povedal Szabó,“ vysvetľuje obžalovaná.

Na všetky rozpory chce poukázať obžalovaná vo svojej doplňujúcej výpovedi.

18:20 Advokát Kočnera Marek Para poukazuje na takzvané rozpory vo výpovedi Andruskóa v spise a dnes na súde. Ide o rozpor vo vyhodnotení fotografií obete z laptopu. V spise je zaznamenané, že ich fotil on, dnes vypovedal, že ich fotila Zsuzsová. Andruskó reagoval, že je jedno kto ich fotil, dôležité je, že sa dostali k vykonávateľom. „Nemôžem si všetko pamätať, asi som unavený,“ doplnil svedok.

18:10 Kvasnica napomenul obžalovanú Zsuzsovú a jej verbálne a neverbálne reakcie na svedka. Predsedníčka senátu s ním súhlasila a Zsuszovú napomenula. Tá sa bránila.

18:07 Kočnera zaujíma kauza televízie Markíza a trojmiliónový úplatok pre Lipšica. Súd otázku nepripustil, nesúvisí totiž s prejednávanou­ vecou.

18:00 Prokurátor Juraj Novocký navrhuje predložiť svedkovi prílohu znaleckého posudku, teda fotografické snímky, ktoré sú jeho súčasťou. Ide o znalecký posudok z odboru elektrotechniky.

Predsedníčka súdu povolila použitie materiálu.

Andruskó si nasadil okuliare, aby lepšie videl.

Prokurátor materiál ukázal všetkým obžalovaným.

Ide o fotografie zo sledovania Jána Kuciaka.

„To sú tie fotografie vypracované profesionálmi,“ identifikuje ich Andruskó s okuliarmi na očiach a opisuje, čo na nich je. Na jednej je Kuciak podľa neho na autobusovej stanici, na ďalšiu sa nepamätá.

17:40 Právny zástupca Kvasnica sa pýta na objednávateľa vraždy. Ako tvrdí svedok, vždy hovorili o nejakom Rusovi s Marčekom a Szabóom.

„So Zsuzsovou sme boli zbierať nad Nitrou muchotrávky pre pána Kočnera,“ informuje Andruskó súd s tým, že Zsuzsová robila viacej vecí pre podnikateľa Kočnera.

17:37 Otázky kladie právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic.

„Spomínala Zsuszová, že Kočner mal vzťah s jej dcérou,“ pýta sa Lipšic. „Áno, vie, že je krstným otcom jej dcéry,“ uviedol svedok.

„V prvom rade to bol pán Kočner. A boli to muži v čiernych oblekoch z Bratislavy. Dnes viem, že jeden z nich bol pán Mosnár,“ informuje súd svedok. Lipšic sa pýtal, prečo sa bál Zsuzsovej.

„70 000 eur malo byť za vraždu Žilinku a 200 000 eur za vás,“ uvádza Andruskó ďalej v odpovedi na otázku Lipšica, či boli uvedené presné sumy za objednané vraždy.

17:30 Obžalovaný Kočner má všetky otázky detailne pripravené, vystupuje sebavedomo a Andruskóa chytá za slovíčka v jeho výpovedi. Pri odpovediach sa Andruskó často zakokce a ku Kočnerovi sa správa arogantne.

Kočner už nemá viac otázok.

17:17 „Keď zabili Basternáka, nejakým zvláštnym dôvodom Zsuzsovú neodsúdili. Boli sme spolu v Prahe a ja si myslím, že sa s vami stretla. Mám za to, že to bolo vybavené,“ znie odpoveď súdnou sieňou na Kočnerovu otázku, čo myslel svedok tým, že každý vie, čo je podnikateľ zač.

Ďalej sa pýta na dlžobu z nezrealizovanej vraždy prokurátora Žilinku.

„Skutok sa stal, takže dosiahla čo chcela,“ stroho odpovedá na otázku Andruskó.

17:08 Po dlhom čase počuť aj Kočnera.

Zaujíma ho hlavne aké finančné problémy mal László Krecsík. Práve on mal predať vražednú zbraň Tomášovi Szabóovi.

„Ako ste vedeli, že si esemeskuje so mnou,“ zaujíma Kočnera, ako vedel, že Zsuzsová komunikuje práve s ním, odkiaľ poznal svedok jeho hlas.

„Vás pozná každý, napríklad aj z relácie Pranier,“ odpovedá Andruskó.

Kočner sa snaží Andruskóa zneistiť.

Ďalej sa pýta na kontakty z politiky, o ktorých mu hovorila Zsuzsová.

„Pani Zsuszová opísala s pánom Ficom, Bodorom, Gašparom, Basternákom, Kaliňákom, Počiatkom, s ktorým mali spoločné obchody. Kým sa vyšetrovala vražda, Zsuzsová ma uisťovala, že pán Kočner to má pod palcom, lebo má veľmi dobré kontakty,“ odpovedá Andruskó, no Kočner chce obšírnejšie opisy.

17:06 „Kúpa motoriek mala byť, aby ma tam videli a v prípade problému, aby som aj ja bol do toho namočený. Podľa mňa ma Tomáš Szabó preto so sebou volal, bol som na svojom vlastnom aute,“ Andruskó si myslí, že do Veľkej Mači ho nevolali náhodne pred vraždou, ale účelovo.

16:47 Pri otázkach Mareka Paru sa v súdnej sieni začína vrava. Väčšinu z jeho otázok označujú ako špekulatívne a advokáti sa cez seba prekrikujú.

Paru zaujíma čiastka 20 000 eur a finančná situácia Zoltána Andruskóa.

„Keby nemal SMER taký vplyv na políciu, nebál by som sa tam ísť,“ hovorí Andruskó.

Väčšinu Parových otázok súd nepripúšťa. Kočner sa snaží tiež svojho obhajcu brzdiť.

„Poznáte pána Petra Tótha?“ pýta sa Para.

„Osobne ho nepoznám. Zszuzsová mi volala, aby som išiel na jedno stretnutie. Z reštaurácie išla Alena von s pánom, ja som sedel v aute, pán sa ponáhľal, podali sme si ruky. Dlho som ho nespoznal. Na polícii mi ukazovali fotky a tam som ho spoznal, s tou osobou bola pani Zsuzsová. Bolo to v čase, keď bol Kočner vo väzení,“ vypovedá svedok s tým, že často videl Tótha v inej podobizni v médiách a nevedel ho zaradiť. Ako uviedol, bol mu nesympatický.

16:45 Otázky svedkovi kladie Štefan Neszméry, obhajca Zsuzsovej.

„Uviedli ste, že pred vašimi očami nechala zabiť človeka,“ znie otázka, ktorú však Lipšič i Kvasnica namietli.

„Máte informácie o nadriadenosti a podriadenosti Zsuzsovej a Kočnera?“ položil ďalšiu otázku.

„Najprv mi bolo avizované, že boli milenci, potom som pochopil, že preňho pracovala. Aj milenecký aj pracovný vzťah bol medzi nimi,“ spresnil Andruskó. „Pani Zsuzsová bola jednoznačne zamilovaná do pána Kočnera,“ doplnil svedok.

16:30 V mene Zsuzsovej dáva otázky jej advokátka Júlia Vestenická. „Mali sme kamarátsky vzťah, no ja som mal pred ňou rešpekt keď pred mojimi očami dala zabiť človeka. Keď niečo potrebovala, skočil som ako šašo,“ odpovedá na otázku, aký mali vzťah.

Od Borisa Kolára mala dostať Jeep, vysvetľuje Andruskó jej známosti. „Kočnera nazývala drahý,“ uvádza Andruskó.

„Prečo mala pani Zsuzsová osloviť s objednávkou práve vás,“ znie otázka Vestenickej. „Neviem, stále sa to pýtam, asi vedela, že som lojálny,“ odpovedá svedok s tým, že sa celý čas Zsuzsovej bál. Túto vetu opakuje počas celej svojej výpovede.

16:22 „Konečne sa mi pozeráš do očí, klamár jeden,“ pokračuje výsluch Andruskóa. Otázky mu kladie obžalovaný Szabó.

Kladie mu otázky, na akom aute mali byť spolu vo Veľkej Mači, či mu požičal peniaze. Pri niektorých odpovediach Andruskóa sa Szabó usmieva.

„Odkedy ma zadržali, potrebujem okuliare. Dovtedy som nepotreboval,“ odpovedá svedok na otázku, akú má zrakovú vybavenosť.

15:58 Predsedníčka senátu prerušila pojednávanie z dôvodu prestávky na 20 minút.

15:54 „Viackrát som počul Kočnera v telefóne. Presne som vedel, aké má kontakty, s akými politikmi je v kontakte, vedel som, aký vzťah mal s generálnym prokurátorom. Všetko som mal od Zsuzsovej. Presne mi opísala vzťahy Kočnera s politikmi Smeru. Jeho vzťahy s Ficom, Gašparom, Kaliňákom a ďalšími. Kočner vedel vždy všetko vybaviť a zariadiť,“ uvádza Andruskó, čo všetko mu Zsuzsová hovorila o Kočnerovi.

Kočner sa pri spomenutí Fica zapojil do výpovede s tým, že zle počuje Andruskóa i prokurátora.

15:50 Výpoveď Zoltána Andruskóa ako hlavného svedka trvá dlho. Je to preto, že je veľmi precízna a dôsledná. Prokurátor Vladimír Turan sa často svedka pýta na tú istú vec rôznymi spôsobmi. Často počujeme od Andruskóa tú istú odpoveď. Andruskó počas celej výpovede reaguje na otázky pohotovo,odpovedá bez akýchsi nezrovnalostí.

Zoltán Andruskó (v strede v kukle) prišiel na súd podať svoje svedectvo. Autor: Pravda, Ivan Majerský

15:40 Na Janu Kuciakovú teraz doľahli emócie. Andruskóovu výpoveď prežíva veľmi zle.

15:31 „Družke som musel vysvetľovať, aký vzťah mám so Zsuzsovou. Párkrát prišla a požičala si odo mňa aj auto,“ vypovedá svedok.

Zsuzsová sa počas výpovede Zoltána Andruskóa párkrát jemne pousmiala, často si listuje v zošite a píše si doň poznámky.

„Vošli dovnútra, zakričali polícia otvorte,“ opisuje vraždu vo Veľkej Mači. V dome bola aj Martina, ktorú podľa jeho slov museli taktiež zabiť. Detaily o vražde nechcel počuť, no postupne mu ich Marček so Szabóom povedali. Ďalej pokračuje vo výpovedi s detailami o mobiloch a kartách, ktoré boli pri spáchaní trestného činu použité.

15:28 „Spravil som najväčšiu chybu v živote, no nemal som vôbec dôveru v políciu,“ dopĺňa Andruskó, prečo čin vykonal a neinformoval o tom príslušné orgány.

Matka zavraždeného novinára pri počúvaní výpovede hlavného svedka trpí. Sklonila hlavu a oči si zakrýva. Jej manžel vedľa nej sa ju snaží podržať a podporiť.

15:23 „Vždy som komunikoval so Szabóom. Marček bol taký čudák, on sa mi vždy len pozdravil a nikdy nič viac nehovoril,“ opisuje oboch obžalovaných Andruskó.

„V žiadnom prípade som nemal spomínať Kočnera. Mal som povedať, že objednávka ide od nejakého Rusa, ktorý má problém s médiami,“ interpretuje Andruskó pokyny od Zsuzsovej. Jemu mala povedať, že vraždu si objednal Kočner.

„Vysvetlila mi, prečo si ju objednal. Potreboval to pomstiť, bol vraj bezočivý ku Kočnerovi,“ informuje hlavný svedok s tým, že Kočnerovo meno sa nesmelo vôbec vo veci spomínať, hlavne preto, že keby nastali problémy, nemal byť spájaný s prípadom.

15:15 „To nemohol vypracovať hocikto, to musel byť profesionál, poprípade policajt,“ opisuje Andruskó materiály, ktoré mu Alena Zsuzsová ukázala zo sledovania Jána Kuciaka.

„Mohlo to byť na jar alebo na jeseň,“ usudzuje Andruskó, keďže sledovaný na sebe nemal kabát ani bundu. Na fotkách bolo vidieť jeho dom aj s presnou adresou. Nasnímané bolo aj ako čakal na autobus, či ako sedel v Bratislave na káve. Fotky si Andruskó fotil z laptopu na mobilný telefón, no ako tvrdí, všetko bolo dobre vidieť a Ján Kuciak bol identifikovateľný.

„Treba to vyriešiť tak, aby Ján Kuciak navždy zmizol. Treba ho zabiť a telo zobrať, aby ho nikdy nenašli,“ upresnil Andruskó informácie, ktoré mu dala Zsuzsová k vražde novinára.

15:10 Andruskó vo svojej výpovedi tvrdí, že Zsuzsovej požičiaval občas peniaze, ale ona jemu nikdy. Zsuzsová vo svojej výpovedi tvrdí však presný opak.

14:50 „Szabó bol veľmi kľudný, no Marček bol úplne nervózny, keď sa ma spýtali, či som počul, čo sa stalo v Kolárove,“ opisuje Andruskó ako sa ho Szabó deň po vražde podnikateľa Molnára nepriamo priznal. Ako neskôr uviedol, pri objednávke vraždy Žilinku sa mu Szabó priznal k vražde Petra Molnára.

14:48 „Vraždu mal vykonať niekto zo zahraničia a Zsuzsová povedala, že najlepšie by bolo, keby v aute so Žilinkom sedel aj Lipšic,“ odpovedá Andruskó na otázku prokurátora, ako presne bola vražda Žilinku objednaná.

14:40 Zsuzsová podľa Andruskóa ako Kočnerova milenka v rozpätí rokov 2012–2014 dostala Porsche Cayenne. Presne si nepamätal na dátum, ale Zsuzsová sa mu s tým pochválila.

14:40 „Rózsika je veštkyňa, ku ktorej pravidelne chodila Zsuzsová. Aj tri- štyrikrát do týždňa,“ pokračuje s detailmi Andruskó.

Andruskó spomenul aj zoznámenie sa Zsuzsovej s Borisom Kolárom. Následne vraj udržiavala vzťah s Marianom Kočnerom.

14:31 „Mal som jej napísať cez správu, že som dostal defekt,“ priblížil dohodnutý signál so Zsuzsovou. Keď jej po vražde povedal, že Marček a Szabó zabili dvoch ľudí, podľa Andruskóa zúrila. Išla hneď do Báču za Kočnerom a odtiaľ sa vrátila s 50 000 eurami, ktoré dala Andruskóovi na ruku.

„Rovno som išiel do Kolárova. Boli to 500-eurové bankovky. Dal som Szabóovi peniaze a išiel som,“ upresňuje Andruskó.

Po medializácii vraždy chceli Marček aj Szabó za vraždu viac. Andruskó to ihneď tlmočil Zsuzsovej, ktorá mu onedlho doniesla v kuchynskej utierke ďalšie peniaze. „Môj odhad je, že to mohlo byť od 10– do 20 000 eur,“ povedal Andruskó s tým, že dlhodobo pracuje s peniazmi a nemyslí si, že tam bolo viac.

„Trošku som nervózny,“ informoval Andruskó prokurátora.

14:25 „Chcel som Zsuzsovej vrátiť tých 20 000 eur, no nechcela ich. Vraj Kočner už toľko úplatkov dal. Povedala vtedy, že mi dá ľahšiu úlohu. Vtedy prišla reč na novinára Kuciaka,“ upresňuje Andruskó s tým, že ju klamal, že vražda Žilinku je v procese prípravy, aj keď vôbec nebola a Andruskó ju neriešil.

„Alena ma denne bombardovala, že kedy to už bude. Bol som nervózny a bál som sa. Vyrozprávala mi, aké má pán Kočner kontakty. Povedala mi, že ak to niekto oznámi na polícii, bude zabitý,“ pokračuje v detailoch sprostredkovateľ vraždy novinára a jeho snúbenice.

Pokračuje, že mu Marček a Szabó chceli povedať ako sa to stalo, ale on vraj to nechcel povedať. Celá vražda sa mala stať inak ako bolo v pláne, bola tam druhá osoba s čím nerátali.

14:22 Zsuzsová sedí presne oproti Andruskóovi a celý čas má hlavu podopretú rukou a pozerá sa dole. Občas si niečo zapisuje.

14:14 Andruskó pokračuje v tom, že Kočner si nevedel nájsť cestu k prokurátorovi Žilinkovi. „Dala mi do ruky 20 000 eur, že by to malo stačiť na odstránenie prokurátora Žilinku,“ Andruskó sa vyviňuje s tým, že ak by peniaze nezobral, zabili by ho. Stále opakuje, že Zsuzsová mu naháňala strach.

14:12 Kočner si pri výpovedi Andruskóa opäť robí poznámky.

14:10 „Zsuzsová si chladnokrvne objednala vraždu Basternáka, ktorá sa potom aj skutočne stala,“ uviedol svedok s tým, že sa po tomto čine Zsuzsovej bál a teda nie len jej, ale aj ľudí, ktorí za ňou stáli. Ako pokračuje, v čom vedel a poprosila ho, rád jej vždy pomohol. Hlavne finančne, peniaze mu však podľa jeho slov nikdy nevrátila.

Išlo o vraždu exprimátora Hurbanova, Lászlóa Basternáka, ktorého zavraždili v júli 2010 pred domom. Vraždu si mala objednať Alena Zsuzsová cez Zoltána Andruskóa.

14:05 „Dovoľte mi, aby som sa prvýkrát aj osobne ospravedlnil rodine Kuciakovcov a pani Kušnírovej. Je mi to neskutočne ľúto. Neviem ako to napraviť, to sa asi nedá. Ale spravím pre to všetko, aby som so svojou výpoveďou dal veci do poriadku,“ začal svoju výpoveď Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený na 15 rokov za sprostredkovanie vraždy vo Veľkej Mači.

14:01 Po tom, čo nikto nenavrhol vypočuť realitného makléra Michala Vargu, odišiel z pojednávacej miestnosti.

Súd pokračuje výpoveďou Andruskóa.

Sedí a okolo neho sú dvaja kukláči. Kuklu si dal dole.

13:55 Andruskó opúšťa pojednávaciu miestnosť a začína sa výpoveď Michala Vargu.

Podľa situácie na súde bol predvolaný zlý svedok. Ten, čo sedí v súdnej sieni je realitný maklér, ktorý predával dom vo Veľkej Mači zavraždeným Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Pri predvolávaní svedka nastala chyba, ktorú bude predsedníčka súdu skúmať. To ako došlo k zámene svedkov s rovnakým menom je otázne. Požadovaný svedok bude opätovne predvolaný.

13:46 Michal Varga bude ako prvý vypočúvaný, vzhľadom na avizovaný zdravotný stav, uviedla predsedníčka súdu.

Následne po Vargovej výpovedi bude vypovedať Andruskó.

13:44 Do pojednávacej miestnosti priniesli kukláči hlavného svedka Zoltána Adruskóa. Mal na sebe kuklu, ktorú si však po usadení dal dole.

13:41 Po prestávke priviezli do súdnej siene obžalovaných. Pri ich príchode zakaždým počuť štrngot pút.

Zsuzsová sa opäť snaží zakrývať si tvár.

12:45 Predsedníčka súdu prerušila pojednávanie a udelila prestávku do 13:45.

12:30 „Vedeli ste o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?“ pýta sa Lipšic svedkyne.

„Počula som o nej len z médií,“ odpovedala Martina Rigóová.

Pani svedkyňa potvrdila včerajšiu výpoveď obžalovaného Marčeka, že Szabóa považoval za svoj vzor. Zvyšuje to vierohodnosť jeho výpovede.

12:26 Miroslav Marček nepil, ani pivo nikdy nemal, vyjadrila sa jeho známa Martina Rigóová. Ako však uvádza, pracoval sporadicky a väčšiu hotovosť uňho nikdy nevidela. „Nič si nekupoval, niektoré jeho veci sa mi zdali až príliš staré,“ vypovedá svedkyňa.

„Mal sestru a chodil domov k rodičom,“ hovorí svedkyňa na otázku, aký mal Marček vzťah s rodinou. Nevedela však nič bližšie uviesť, pretože sa o tom nerozprávali. So staršou sestrou, ktorá žije v zahraničí, má veľmi dobrý a blízky vzťah, uvádza svedkyňa.

12:12 Martina Rigóová obžalovaného Miroslava Marčeka pozná od júna 2018 a v súčasnosti jej občas zavolá. Szabóa pozná od rovnakého obdobia a ako uviedla, ostatných obžalovaných pozná len z fotky.

„K vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej neviem nič povedať,“ vypovedá známa Marčeka, ktorý sa priznal k dvom vraždám a nedovolenému ozbrojovaniu.

S obvineným sa zoznámili cez jednu kamarátku a začali si pravidelne písať. Koncom júna sa k Martine Rigóovej nasťahoval a mali priateľský vzťah. Ako uvádza, mal príležitostnú robotu, zatiaľ čo ona bola samostatne zárobkovo činná.

„Od augusta 2018 sa Marček so svojím bratrancom Szabóom prestali stretávať. Myslela som si, že kvôli mne, lebo všetok svoj voľný čas trávil so mnou,“ informuje svedkyňa súd o vzťahu obžalovaných Marčeka a Szabóa.

„Koncom augusta 2018 si môj syn Ronald podal ruku s Marčekom, ale bližšie sa nepoznali,“ opisuje vzťah medzi synom Ronaldom a Marčekom.

Ako uvádza svedkyňa, Marček pred ňou narábal zbraňou. Bývalý priateľ Martiny Rigóovej si u nej nechal zbraň, Marček ju s rukavicami prezrel. Neskôr sa o nej radil aj s Andruskóm a Szabóm a kázal jej aby sa jej zbavila.

„Zoltána Andruskóa som osobne nepoznala. Jeho meno som veľakrát počula, Marček ho spomínal len v dobrom. Hovoril, že požičiava aj peniaze. Kontaktovali sa aj telefonicky,“ rozpráva svedkyňa a odpovedá na prokurátorove otázky.

„Skromný, tichý, bezproblémový, utiahnutý. Neviem naňho nič zlé povedať. Bol nápomocný,“ opísala svedkyňa Marčeka.

„Stále opakoval, že nie je dobrý človek, no nepýtala som sa na to,“ uvádza Martina Rigóová ako sa sám Marček opisoval.

Video: Daniel Lipšic sa vyjadruje k priebehu procesu.

12:10 Výsluch Jozefa Kuciaka ml. sa ukončil, prichádza svedkyňa Martina Rigóová.

12:04 Predsedníčka senátu sa zaujíma, aká bola počítačová zručnosť zavraždeného novinára.„Bola veľmi vysoká,“ uviedol jeho brat s tým, že zavraždený chvíľku študoval informatiku, ale všetky zručnosti nabral samovzdelávaním.

11:49 Vypovedať ide svedok Jozef Kuciak ml., brat zavraždeného novinára

„Obžalovaných nepoznám a nechcem už poznať. Teda okrem Kočnera, jeho poznám z médií,“ začína svoju výpoveď brat zavraždeného novinára.

Brat Jána Kuciaka je rozrušený a láme sa mu hlas.

„Keď sme sa dozvedeli, čo sa stalo vo Veľkej Mači, hneď nám napadol Kočner,“ uviedol vo svojej výpovedi.

„Trávili sme spolu veľa času. Na messengeri sme mali asi nekonečnú konverzáciu,“ opisuje Jozef ml. svoj vzťah s mladším bratom Jánom.

„Maťa bola veľmi dobré dievča. Bola jeho prvé a aj posledné,“ s podlomeným hlasom vypovedá brat.

„Nikdy mi nehovoril, žeby mal informátora,“ uvádza Jozef Kuciak ml. s tým, že brat pracoval s otvorenými zdrojmi a jeho prácu poznal.

„Asi sa aj on trocha bál, keď podal na Kočnera trestné oznámenie. Báli sme sa všetci,“ hovorí brat s tým, že Kuciak všetkých upokojoval, že sa nič nemôže stať. Vypovedá k známym vyhrážkam, ktoré Kočner smeroval na novinára Jána Kuciaka, ktorý sa vo svojich článkoch venoval hlavne jeho osobe a kauzám ako Technopol, písal o Kočnerovom ovládnutí golfového areálu v Báči, kauze Glance House či špekulatívnych obchodoch na Donovaloch.

11:38 Výpoveď Jany Kuciakovej sa bude čítať zo zápisnice zo dňa 17. apríla 2019.

Vypočutá bola aj 24.1 2019 a 26.2. 2019

Svedkyňa si išla sadnúť na svoje miesto a jej výpoveď číta prokurátor Juraj Novocký.

11:33 Po krátkej prestávke sa pokračuje s vypočutím svedkyne Jany Kuciakovej.

Obžalovaní už sedia na svojich miestach.

Matka zavraždeného novinára má kvôli zdravotným problémom zhoršenú rečovú komunikáciu.

Predsedníčka súdu predčítava Jane Kuciakovej prísahu a tá ju po nej opakuje.

11:15 Predsedníčka senátu ukončila výsluch svedka Jozefa Kuciaka a určila 15-minutovú prestávku.

11:10 „V deň, keď bola zavraždená, mala na notebooku otvorenú stránku, na ktorej asi hľadali etikety na fľaše vína na svadbu,“ odpovedá na otázku právneho zástupcu Daniela Lipšica, aké plány mal zavraždený pár. Jozef Kuciak rozpráva o svadbe, po ktorej si mladí plánovali založiť rodinu.

11:00 „Tam ma už prekvapilo, že pán Kočner vymenoval, že bude zbierať špinu na jeho matku, otca a súrodencov,“ spomína otec zavraždeného na deň, keď im na oslave promócií pustil novinár nahrávku s vyhrážkami od Kočnera s tým, že už vtedy musel mať všetko o jeho synovi zmapované do detailov.

„Janko nebol konfliktný typ. Ja som ho nezažil, aby vôbec zvýšil hlas. Konflikty nevyhľadával, radšej sa im vyhýbal,“ odpovedá otec zavraždeného na otázku prokurátora, či sa jeho synovi vyhrážal aj niekto iný a či mal s niekým problém.

10:56 Zsuzsová sa po výpovedi Kušnírovej rozplakala.

10:48 Vypovedať ide otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

„Prvé, čo nám napadlo, bolo, že to bol asi pán Kočner, čo sa asi aj potvrdilo,“ informuje Jozef Kuciak s tým, že vražda nastala len krátko po vyhrážkach Kočnera novinárovi Kuciakovi.

„Občas sme mali také menšie spory. Volil som Smer a vtedy som sa cítil sociálnym demokratom. Na začiatku som o tých bláboloch o Kočnerovi ani nechcel veriť,“ uviedol otec zavraždeného s tým, že jeho syn sa mu snažil vysvetliť pomery v politike a upozorňoval ho, aby neveril všetkému, čo hovoria politici.

10:40 „Pri všetkej úcte a bolesti, ja ju samozrejme chápem ako matku, ktorá prišla o dcéru, ale je evidentné, že to, že som obžalovaná, pani Kušnírová považuje aj za dôkaz, že som vinná,“ reagovala Zsuzsová na vypočutú výpoveď matky zavraždenej archeologičky.

10:35 Právny zástupca Daniel Lipšic požiadal svedkyňu, aby opísala od narodenia po posledný deň, aký mala matka vzťah so zavraždenou dcérou.

Zlatica Kušnírová sa na začiatku odpovede rozplakala a nevedela začať.

„Bola moje všetko. Čo som potrebovala, vždy bola odpoveď dobre mami, prídem. Viac sme sa zomkli po smrti manžela,“ s plačom hovorí Kušnírová s tým, že práve o toto všetko krásne prišli.

Kuciakovci sa pri tejto výpovedi objímajú a majú smutné pohľady.

„Kým som ju nevidela a nemala v rukách, neverila som, že to niekto mohol urobiť. Čakám či príde, či nezavolá. Nemám už komu zavolať. Pýtam sa prečo?“ znie súdnou sieňou nárek Zlatice Kušnírovej.

Silvia Molnárová pri výpovedi Zlatice Kušnírovej plače.

„Ja chcem ľuďom odkázať, že dám im ten milión, dám im aj to čo nemám, len nech mi vrátia Martinku a Janka,“ uviedla Kušnírová k tomu, že žiada nemajetkovú ujmu, no ľudia sa vraj na ňu zato hnevajú.

10:29 Právny zástupca Kvasnica sa pýta svedkyne, prečo videla svoju dcéru naposledy 9. februára a ako často predtým spolu telefonovali.

„My sme si cez deň aj štyri – päťkrát volali,“ opisuje matka zavraždenej archeologičky, s ktorou boli neustále v kontakte.

„30. či 31. decembra som naposledy videla Janka Kuciaka,“ odpovedá Kušnírová na otázky prokurátora, kedy sa naposledy videla s novinárom.

10:27 Obžalovaná Zsuzsová sa rozhodla položiť otázky svedkyni. „Chcem sa opýtať pani Kušnírovej, podľa akých informácií ma obvinila z vraždy? Pozná pojem prezumpcia neviny? Aký máte dôkaz o tom, že ja môžem za smrť vašej dcéry,“ pýtala sa obžalovaná ostýchavým hlasom.

„Ak by ste nebola do toho zapletená, dnes by ste boli pri svojej dcére a ja by som tú svoju tiež mala doma alebo vo Veľkej Mači,“ s hnevom v hlase odpovedala obžalovanej Kušnírová.

10:20 Sudkyňa Sabová sa svedkyne Kušnírovej ďalej pýta na vyhrážky Kočnera smerom ku Kuciakovi.

„Bol pri Haščákovi a hneď ako vyšiel von, mal telefonát od Kočnera,“ spomína Kušnírová na to, ako priateľ jej dcéry opisoval vyhrážky Kočnera.

„My sme ho s jeho mamou prosili, aby prestal písať, no on povedal, že neprestane“ dopĺňa Zlatica svoju výpoveď s tým, že Kuciak chcel spravodlivé Slovensko.

Zlatica Kušnírová si uplatnila náhradu škody. Ide o kar, hrobku, prevoz tela zavraždenej Martiny Kušnírovej. Ďalej ide o finančné výdavky spojené s cestovaním.

10:14 Kočner pokojne sedí, pozerá sa smerom na svedkyňu, ktorá mu sedí chrbtom. Miestami sa obráti na svojho právnika Mareka Paru a vymenia si pár viet.

Video: Zlatica Kušnírová sa vyjadruje k výpovedi Zsuzsovej.

10:10 „Ona vedela všetko, všetko s ňou konzultoval. Všetko jej hovoril,“ vypovedá Kušnírová s tým, že jej nebohá dcéra vedela možno aj to, čo kolegovia Jána Kuciaka ani netušili.

„Dcéra mi volala, že v roku 2015 dal pán Fico na Janka trestné oznámenie,“ uviedla svedkyňa. Informuje, že vedela, že Kuciak písal o Marianovi Kočnerovi. Vedela aj o vyhrážkach, ktoré Kočner adresoval novinárovi.

„Pustil nám nahrávku, ako sa mu Kočner vyhráža,“ Kušnírová sa rozhorčuje nad tým, že chcela, aby sa to riešilo. Bola pri tom celá najbližšia rodina, oslavovali totiž Kuciakove promócie.

10:09 „Ona bola ako doma, tak i v práci veľmi snaživá,“ hovorí matka zavraždenej o svojej dcére.

Prokurátor Turan sa bližšie pýta svedkyne na prácu jej dcéry. Martina Kušnírová bola archeologička.

10:06 Pri výpovedi Zlatice Kušnírovej sa Jozef Kuciak rozplakal.

9:58 „Kto vám dal právo siahnuť na život našich detí,“ začala matka zavraždenej svoju výpoveď a pýta sa smerom k obžalovaným. Sudkyňa ju upozornila, že má hovoriť k súdu.

„Od prvej chvíle som spomínala, že to bola politická vražda,“ Zlatica Kušnírová uvádza detaily a fakty, ktoré sú jej známe a na výzvu prokurátora Turana vypovedá k vražde.

„Na polícii mi pán povedal, že prečo stresujem, že mladí sa často neozývajú rodičom,“ informuje o situácii, keď sa ani jednej z rodín neozývali ich deti. To už boli dávno mŕtvi.

Kušnírová vo svojej výpovedi jednoznačne dodáva, že ide o politickú vraždu.

Prokurátor Turan sa pýta svedkyne, kedy sa zavraždený pár zoznámil, aký mali vzťah.

9:54 Ako prvá ide vypovedať Zlatica Kušnírová.

Má so sebou papiere, na ktorých má zrejme pripravenú výpoveď.

Sudkyňa si na začiatku overuje bydlisko a zamestnanie svedkyne.

Zlatica Kušnírová má podlomený hlas.

9:52 Čítanie sa týka najmä nákladov na pohreb zavraždeného novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zavraždeného podnikateľa Petra Molnára.

9:40 Sudkyňa Sabová vymenúva zmluvy, faktúry, ktoré súvisia s uplatnením odškodného poškodených.

9:34 Predsedníčka súdu požiadala svedkov Jozefa Kuciaka ml. a Martinu Rigóovú, aby opustili pojednávaciu miestnosť. Nebudú tak počuť výpovede Zlatice Kušnírovej a Kuciakovcov.

9:32 Kočner sedí sám obklopený kukláčmi. Nasadil si okuliare a stále nad niečím dumá. V ruke má pero, s ktorým si často niečo zapisuje na papier.

9:30 Všetci dnešní svedkovia sú poučení a budú vypovedať.

Martina Rigóová nie je v žiadnom vzťahu s obžalovanými. „Písalo sa, že som družkou Marčeka, ale nie som,“ informovala súd.

9:25 Advokát Roman Kvasnica prišiel na pojednávanie.

9:23 Predsedníčka súdu dáva poučenie svedkom, ktorí budú dnes vypovedať.

9:20 Dnešnými svedkami majú byť Zlata Kušnírová, Jozef Kuciak, Jana Kuciaková, Jozef Kuciak ml., Martina Rigóová. Poobede budú vypovedať Michal Varga a Zoltán Andruskó.

Jana Kuciaková nebude vypovedať, kvôli jej zdravotnému stavu sa jej výpoveď bude čítať zo zápisnice.

Najprv budú vypovedať pozostalí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Neskôr bude vypovedať aj Marčekova priateľka Martina Rigóová.

9:16 Ako uviedol prokurátor Juraj Novocký, advokát poškodených Roman Kvasnica bude kvôli dopravnej nehode, ktorá sa pred ním na ceste na súd stala, meškať. Príde počas pojednávania, no nie je jasné kedy.

9:14 Poškodená Silvia Molnárová má na hlavnom pojednávaní prítomného dôverníka Róberta Szűcsa. Ako uviedla, je tu s ňou, pretože ju sem priviedol. Silvia Molnárová nevie šoférovať, tak potrebovala vodiča.

9:12 S meškaním prišla do pojednávacej miestnosti Zlatica Kušnírová.

Na strane poškodených je aj sestra podnikateľa z Kolárova, Silvia Molnárová.

Na dnešnom pojednávaní absentuje exmanželka Viktória Langerová.

9:08 Predsedníčka senátu Ružena Sabová začala hlavné pojednávanie.

Upozorňuje, že je zakázané zhotovovanie videozáznamov a nie je povolený zvukový prenos z pojednávania.

Na pojednávaní chýba Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej archeologičky Martiny Kušnírovej.

9:06 Pojednávacia miestnosť sa otvorila. Kukláči priviedli obžalovaných – Tomáša Szabóa, Alenu Zsuzsovú a Mariana Kočnera.

Zsuzsová má na sebe ružový sveter, ktorým sa snažila ukrývať si tvár.

Tak ako to súd včera schválil, Miroslav Marček sa pojednávania už nezúčastňuje.

Video: Obžalovaných privádzajú na pojednávanie.

8:58 Novinári netrpezlivo čakajú, kedy ich vpustia do pojednávacej miestnosti.

Dnes príde na súd ako svedok vypovedať i Zoltán Andruskó. Doteraz jeho tvár nebola nasnímaná, pri decembrovom pojednávaní to zakázala predsedníčka senátu. Andruskó vošiel do pojednávacej miestnosti v kukle, neskôr si ju dal dole.

8:50 Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa opäť zišlo mnoho novinárov. Netrpezlivo čakajú na začiatok druhého pojednávacieho dňa.

V pondelok sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začalo hlavné pojednávanie so štvoricou obžalovaných z vraždy, kde je okrem strelca Miroslava Marčeka obžalovaný objednávateľ Marian Kočner, Alena Zsuzsová ako sprostredkovateľka a Tomáš Szabó, bývalý policajt a Marčekov bratanec, ktorý mal byť šoférom.

Okrem Zsuzsovej sú všetci obžalovaní aj z nelegálneho ozbrojovania. Každému zo skupiny hrozí trest 25 rokov až doživotie.

Piaty člen skupiny a sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó sa priznal a od začiatku s políciou spolupracuje, sa už koncom minulého roka dohodol na treste 15 rokov.

Súd zároveň rieši aj obžalobu Marčeka a Szabóa z vraždy podnikateľa Petra Molnára v roku 2016 v Kolárove.

Na súde boli prítomní aj poškodení rodičia Jána Kuciaka – Jozef a Jana Kuciakovci, matka zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová. Na pojednávaní bola aj sestra zavraždeného podnikateľa Silvia Molnárová i Viktória Langerová, jeho exmanželka a správkyňa dedičstva neplnoletého syna, ktorého má so zavraždeným Petrom Molnárom.

Marček sa ku všetkému priznal

Ako prvý vypovedal pred senátom súdu bývalý vojak Miroslav Marček. Spomedzi obžalovaných však sedel v súdnej sieni sám, lebo predsedníčka súdu Ružena Sabová poslala počas jeho výpovede Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa a Mariána Kočnera von z miestnosti. Marček sa priznal k vražde novinára aj podnikateľa Molnára.

Podrobne opísal prípravy aj priebeh vraždy. „Otvoril mi pán Kuciak a toho som zasiahol do hrude. Zbadal som, že je tam ešte jedna osoba, ktorú som uvidel, keď on padal. Tú som tiež zasiahol. Pri odchode som ešte raz vystrelil na Jána Kuciaka, ktorý ležal na schodoch. Zatvoril som za sebou dvere,“ povedal Marček. Jeho výpoveď bola ťažká pre rodičov zabitého páru. Matka Martiny Zlatica Kušnírová sa viackrát neubránila slzám a Kuciakoví rodičia mali po väčšinu času sklonené sklonené hlavy. Marček požiadal, aby ďalšie naplánované konania prebiehali v jeho neprítomnosti, v čom mu súd vyhovel.

Szabó všetko poprel

Druhý v poradí vypovedal Marčekov bratranec Tomáš Szabó. Vyhlásil, že je nevinný a nepodieľal sa na vražde Kuciaka ani Molnára. „Na začiatok chcem uviesť, že vypovedať budem, ale na otázky nebudem odpovedať, no na túto odpoviem,“ uviedol Szabó.

Kuciaka vraj mal jeho bratranec len zbiť, nie zabiť, ale keď vstúpil do domu našiel už len mŕtve telá. Marčekovu verziu úplne odmieta. „Ja som v tom celom nevinne, neviem, čo si to na mňa Marček vymyslel,“ vyhlásil Szabó a dodal, že jeho vzťah s bratrancom sa ešte v dobe pred zadržaním dosť zhoršil. Po ukončení svojho monológu využil svoje právo nevypovedať ďalej.

Len pizza alebo denné menu

Tretia v podarí sa na lavicu svedkov posadila Alena Zsuzsová. Nakoľko súd nevyhovel jej žiadosti vypovedať až po výsluchu svedka Adruskóa, odmietla odpovedať na otázky žalobcov a vyjadrila sa len stručne.

Svoju vinu na zločine odmietla. „Žiadnu vraždu som si nikdy neobjednala, pánovi Andruskóovi som nikdy za to nedala peniaze. Od pána Andruskóa som si objednala len pizzu alebo denné menu, čistenie bazéna a prerábku izby mojej mamy," informovala Zsuzsová s tým, že Marčeka a Szabóa vôbec nepozná. Dodala, že ani Kočner si u nej žiadnu vraždu neobjednal a nebol by schopný niekomu ublížiť. Vypovedať v plnom rozsahu chce až po výpovedi Adruskóa.

Kočner sa priznal k nedovolenému ozbrojovaniu

Posledný v poradí vypovedal Marián Kočner, ktorého obžaloba označuje za zadávateľa vraždy Kuciaka. Priznal sa k nedovolenému ozbrojovaniu a vysvetľoval, že muníciu, ktorú u neho polícia zadržala má ešte z čias vojny a zabudol na ňu. Ďalej však bol už veľmi stručný.

„Vzhľadom k tomu, že obhajca aj ja máme výhrady voči obžalobe vyjadrovať sa nebudem a nebudem ani odpovedať na otázky. Budem sa počas procesov vyjadrovať len k vykonaným dôkazom,“ dodal Kočner na záver svojej výpovede s tým, že taktiež využíva právo odmietnuť vypovedať.

Molnárova sestra chce vedieť, kto zabil jej brata

K vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára vypovedali jeho sestra Silvia Molnárová a bývalá manželka Viktória Langerová. Obe opísali vzťah k zavraždenému, ako žil a jeho finančnú situáciu.

Jeho exmanželka je správkyňou dedičstva ich spoločného syna. Jeho sestra vypovedala spolu s tlmočníčkou, pretože nevie dobre po slovensky. Celý čas sa pýtala kto a prečo zabil jej brata.

Tomáša Szabóa pozná Silvia Molnárová 25-rokov a za posledné obdobie bol s jej bratom často a mnoho vecí o ňom vedel. Odmietla vypovedať o stave, v akom našla svojho brata. Ako tvrdí, nemyslí si, že ho zabili pre peniaze. „Zabili ho kvôli niečomu inému,“ vypovedá s tým, že tam zostali drahé hodinky, peniaze, nevypli poplašné zariadenie.

Sestra zavraždeného podnikateľa pre Pravdu uviedla, že sa zúčastní všetkých pojednávaní, no vyjadrenia nechce dávať. Ako uviedla, po poslednom sa možno k veci vyjadrí.

Prvý deň hlavného pojednávania trval do neskorých večerných hodín.