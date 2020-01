Pesnička pre Jána Kuciaka

Do Československa prišiel 23-ročný John Boyd zo škótskeho Glasgowa za priateľkou presne v prvý deň Nežnej revolúcie. Zviditeľnil sa ako spevák v televíznej súťažnej show The Voice Česko Slovensko 2019, dostal sa až do tretieho kola. Práve v pondelok vydal novú pesničku na počesť Jána Kuciaka. Nedopusťte, aby jeho smrť bola zbytočná, vyzýva Boyd.