Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie: Nie sú dôvody na moje odvolanie

V súčasnosti nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k môjmu odvolaniu z funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vládou SR. Uviedol to podpredseda ÚVO Juraj Bugala v reakcii na návrh predsedu ÚVO odvolať ho z jeho postu.

„K vyjadreniam predsedu ÚVO, že v prípade, ak sa nevzdám funkcie podpredsedu ÚVO, podá návrh na moje odvolanie z funkcie vláde SR, čo aj učinil, mám za to, že predmetný návrh vychádza z fiktívnych právnych konštrukcií, ktoré nemajú oporu v zákone. V súčasnosti nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k môjmu odvolaniu z funkcie podpredsedu ÚVO vládou SR. Preto uvedený postup môže vzbudiť dojem, a v odbornej verejnosti sa už tieto názory objavujú, že je tu snaha predsedu ÚVO, aby na ÚVO ostala vo vedení len jedna osoba,“ spresnil Bugala.

V tomto momente je podľa neho počet členov Rady ÚVO ako odvolacieho orgánu šesť, keďže v Rade ÚVO do dnešného dňa neboli menovaní ďalší dvaja členovia Rady ÚVO ani druhý podpredseda ÚVO, pretože v zmysle zákona by malo byť v Rade ÚVO deväť členov. „Následne po mojom ukončení funkcie podpredsedu ÚVO je tu riziko znefunkčnenia odvolacieho orgánu, ako aj reálna možnosť, že predseda ÚVO (ako predstaviteľ prvostupňového orgánu a zároveň aj člen odvolacieho orgánu) bude môcť blokovať sám rozhodnutie odvolacieho orgánu. Zostalo by päť členov, na prijatie rozhodnutia odvolacieho orgánu je potrebných päť hlasov,“ upozornil Bugala.

Rozhodnutia súdu nie sú podľa Bugalu právoplatné

„Čo sa týka informácií o rozhodnutiach Okresného súdu Žilina, ktoré sa týkajú aj mojej osoby, voči všetkým rozhodnutiam boli riadne v lehote podané odvolania, o ktorých doposiaľ odvolací súd nerozhodol, a tak v zmysle zákona nemôžu byť právoplatné a vykonateľné. Na stránke Okresného súdu Žilina sa však pri predmetných rozhodnutiach uvádza, že sú právoplatné a vykonateľné, čo je nezákonný postup a je tu podozrenie zo spáchania trestného činu, a vzhľadom na to bolo minulý týždeň podané trestné oznámenie,“ dodal Bugala.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák už predložil na rokovanie vlády návrh na odvolanie podpredsedu úradu Juraja Bugalu. Dôvodom sú zistené porušenia zákona, ktoré sa týkajú jeho advokátskej kancelárie. Materiál zatiaľ nie je zaradený na rokovanie vlády.

Hlivák koncom decembra minulého roka vyzval Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dal mu čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vládneho kabinetu. Upozornil ho, že ak sa funkcie nevzdá, predloží návrh na jeho odvolanie vláde.

V návrhu na odvolanie sa konštatuje, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Jeho konanie sa podľa Hliváka môže považovať za nezlučiteľné s funkciou podpredsedu ÚVO.