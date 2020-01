Najvyšší predstavitelia STU sa dohodli, že sa výpoveď Márie Bielikovej ruší

V utorok o tom informoval rektor univerzity Miroslav Fikar po spoločnom stretnutí zainteresovaných. V tejto súvislosti dodal, že Bieliková sa rozhodla nekandidovať do senátu fakulty.

Mária Bieliková sa mala dopustiť protispoločenskej činnosti. Podľa informácií denníka Pravda malo ísť o podozrenie z trestného činu neodvedenia dane až do výšky 50-tisíc eur. Prekvapivo však za to dekan zožal od študentov veľkú kritiku. Tvrdia, že rozhodnutie načasované len týždeň pre voľbami do akademického senátu je snahou o zabetónovanie jeho pozície.

Správu aktualizujeme.