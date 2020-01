Kočnera potápa aj Tóth

Čo priniesol druhý deň pojednávania

Na lavicu obžalovaných sa opäť posadili Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Marián Kočner. Miroslav Marček po pondelňajšom priznaní k všetkým bodom obžaloby požiadal súd, aby sa už ďalších pojednávaní nemusel zúčastňovať. Súd jeho žiadosti vyhovel a tak od druhého dňa hlavného pojednávania už na súde nie je prítomný. V súdnej miestnosti je iba jeho advokát Martin Endrödy.

Po úvodných slovách predsedníčky senátu Ruženy Sabovej a poučení prítomných sa začal výsluch svedkov. Na utorok boli predvolaní matka zavraždenej archeologičky Zlata Kušnírová, obaja rodičia zavraždeného novinára Jozef a Jana Kuciakovci, brat novinára Jozef Kuciak ml. a údajná priateľka obžalovaného Miroslava Marčeka Martina Rigóová.

Poobede vypovedali Michal Varga a hlavný svedok Zoltán Andruskó. Zoltán Andruskó, ktorý objednávku vraždy novinára sprostredkoval, od začiatku s políciou spolupracoval a od decembra si už odpykáva pätnásťročný trest.

Kto vám dal právo siahnuť na život našich detí?

Ako prvá vypovedala Zlatica Kušnírová. Jej výpoveď bola emotívna a ani ona, ani prítomní neudržali slzy. „Kto vám dal právo siahnuť na život našich detí,“ začala matka zavraždenej svoju výpoveď a pýtala sa smerom k obžalovaným. Sudkyňa ju však upozornila, že má hovoriť k súdu.

Zlatica Kušnírová vypovedala o vzťahu k dcére ako aj o jej vzťahu k zavraždenému snúbencovi. Hovorila emotívne, často si dávala pauzy. Pri rozprávaní o Marianovi Kočnerovi bol z jej hlasu citeľný hnev. „Ospravedlňujem sa, ale nebudem ho oslovovať pán,“ uviedla zakaždým, keď povedala jeho meno. Kušnírová uviedla, že jej dcéra bola nekonfliktný človek ako i doma, tak i v práci a so svojím snúbencom plánovali svadbu a následne po nej si chceli založiť rodinu.

„Ona vedela všetko, všetko s ňou konzultoval. Všetko jej hovoril,“ vypovedala Kušnírová s tým, že jej nebohá dcéra vedela možno aj to, čo kolegovia Jána Kuciaka ani netušili. Zavraždený novinár svojej snúbenici dôveroval a často s ňou preberal pracovné veci.

Od začiatku výpovede Kušnírová prízvukovala, že podľa nej ide od začiatku o politickú vraždu. „Pustil nám nahrávku, ako sa mu Kočner vyhráža,“ Kušnírová sa rozhorčovala nad spomienkou, keď sa dozvedela, že sa jej budúcemu švagrovi vyhráža podnikateľ Marian Kočner. Chcela, aby sa to okamžite riešilo. Pri púšťaní nahrávky bola celá najbližšia rodina, oslavovali totiž Kuciakove promócie. Ako sa matka zavraždenej archeologičky vyjadrila, hneď ako sa o vražde dozvedela jej napadlo, že za tým je práve Marian Kočner.

My sme ho s jeho mamou prosili, aby prestal písať, no on povedal, že neprestane“ dopĺňa Zlatica svoju výpoveď s tým, že Kuciak chcel spravodlivé Slovensko.

Právny zástupca Daniel Lipšic požiadal svedkyňu, aby opísala od narodenia po posledný deň, aký mala matka vzťah so zavraždenou dcérou. Zlatica Kušnírová sa na začiatku odpovede rozplakala a nevedela začať. „Bola moje všetko. Čo som potrebovala, vždy bola odpoveď dobre mami, prídem. Viac sme sa zomkli po smrti manžela,“ s plačom hovorí Kušnírová s tým, že práve o toto všetko krásne prišli. Kuciakovci sa pri tejto výpovedi objímajú a majú smutné pohľady.

„Kým som ju nevidela a nemala v rukách, neverila som, že to niekto mohol urobiť. Čakám či príde, či nezavolá. Nemám už komu zavolať. Pýtam sa prečo?“ znie na konci výpovede súdnou sieňou nárek Zlatice Kušnírovej. To však ešte netušila, čo príde.

Na jej výpoveď totiž reagovala Alena Zsuzsová. „Pri všetkej úcte a bolesti, ja ju samozrejme chápem ako matku, ktorá prišla o dcéru, ale je evidentné, že to, že som obžalovaná, pani Kušnírová považuje aj za dôkaz, že som vinná,“ reagovala Zsuzsová na vypočutú výpoveď matky zavraždenej archeologičky.

„Ak by ste s tým nič nemala, bola by ste so svojou dcérou a nie tu a tak isto aj ja by som bola so svojou dcérou, ale nie sme,“ Kušnírová s hnevom a smútkom v hlase zároveň rázne odpovedala Zsuzsovej. Po odchode Kušnírovej sa Zsuzsová rozplakala.

Rodina zavraždeného novinára vypovedala

Ako druhý vypovedal svedok Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, po ňom nasledovala jeho manželka Jana Kuciaková.

Jozef Kuciak sa vo svojej výpovedi vyjadroval k vzťahu medzi ním a synom, medzi zavraždenými snúbencami. Spomenul, že ešte na začiatku mával so synom priateľské výmeny názorov kvôli politike.

„Občas sme mali také menšie spory. Volil som SMER a vtedy som sa cítil sociálnym demokratom. Na začiatku som o tých bláboloch o Kočnerovi ani nechcel veriť,“ uviedol otec zavraždeného s tým, že jeho syn sa mu snažil vysvetliť pomery v politike a upozorňoval ho, aby neveril všetkému, čo hovoria politici. Ako však uviedol, po vražde svojho syna mu ako prvý napadol práve Kočner.

„Prvé, čo nám napadlo, bolo, že to bol asi pán Kočner, čo sa asi aj potvrdilo,“ informuje Jozef Kuciak s tým, že vražda nastala len krátko po vyhrážkach od Kočnera k novinárovi Kuciakovi. Nikto nečakal, že sa táto vražda môže udiať.

„V deň, keď bola zavraždená, mala na notebooku otvorenú stránku, na ktorej asi hľadali etikety na fľaše vína na svadbu,“ odpovedá na otázku právneho zástupcu Daniela Lipšica, aké plány mal zavraždený pár. Jozef Kuciak rozpráva o svadbe, po ktorej si mladí plánovali založiť rodinu. Toho sa však nedožili.

Matka zavraždeného novinára Jana má kvôli zdravotným problémom zhoršenú rečovú komunikáciu. Predsedníčka súdu jej predčítala prísahu, ktorú po nej zopakovala. Práve kvôli jej zdravotným ťažkostiam bola jej výpoveď prečítaná prokurátorom Jurajom Novockým zo zápisnice zo dňa 17. apríla 2019.

Jozef Kuciak ml., brat Jána Kuciaka bol taktiež predvolaný pred súd. „Obžalovaných nepoznám a nechcem už poznať. Teda okrem Kočnera, jeho poznám z médií,“ začal svoju výpoveď brat zavraždeného novinára. Bola podobná ako jeho rodičov a matky zavraždenej archeologičky. Svedok bol rozrušený a lámal sa mu hlas, brata podľa vlastných slov mal veľmi rád. „Trávili sme spolu veľa času. Na messengeri sme mali asi nekonečnú konverzáciu,“ opisuje Jozef ml. svoj vzťah s mladším bratom Jánom.

„Keď sme sa dozvedeli, čo sa stalo vo Veľkej Mači, hneď nám napadol Kočner,“ uviedol vo svojej výpovedi. Novinárov brat pred súdom uviedol, že prácu Jána dobre poznal. Uviedol, že jeho brat pracoval s otvorenými zdrojmi a nikdy mu nepovedal, že by mal nejakého informátora.

Keď sa dozvedel o vyhrážkach od Kočnera, veľmi sa zľakol a bál sa o svojho brata. „Asi sa aj on trocha bál, keď podal na Kočnera trestné oznámenie. Báli sme sa všetci,“ uviedol Jozef ml. s tým, že Kuciak všetkých upokojoval, že sa nič nemôže stať. „Maťa bola veľmi dobré dievča. Bola jeho prvé a aj posledné,“ s podlomeným hlasom vypovedá brat.

Bol bezproblémový, no často mi hovoril, že nie je dobrý človek

Prokutrátor navrhol k výsluchu svedkyňu Martinu Rigóovú. Ako na začiatku uviedla, označujú ju za družku Marčeka, no nie je tomu tak. Martina Rigóová obžalovaného Miroslava Marčeka pozná od júna 2018 a v súčasnosti jej občas zavolá. Szabóa pozná od rovnakého obdobia a ako uviedla, ostatných obžalovaných pozná len z fotky.

„Skromný, tichý, bezproblémový, utiahnutý. Neviem naňho nič zlé povedať. Bol nápomocný,“ opísala svedkyňa Marčeka, s ktorým žila pár mesiacov v spoločnej domácnosti.

„Stále opakoval, že nie je dobrý človek, no nepýtala som sa ho na to,“ uvádza Martina Rigóová ako sa sám Marček opisoval. Z jej výpovede vyplynulo, že veľa o ňom nevedela. Nevedela dokonca ani aký vzťah mal so svojou rodinou. Uviedla, že blízka je mu sestra, ktorá žije v zahraničí.

Nie je Varga ako Varga

Vypovedať mal Michal Varga. Podľa situácie na súde bol však predvolaný zlý svedok. Ten, čo sedí v súdnej sieni je realitný maklér, ktorý predával dom vo Veľkej Mači zavraždeným Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Malo dôjsť k zámene osôb s rovnakým menom a priezviskom. Túto chybu bude predsedníčka súdu skúmať. To ako došlo k zámene svedkov s rovnakým menom je otázne. Požadovaný svedok bude opätovne predvolaný. Po tom, čo nikto nenavrhol vypočuť realitného makléra Michala Vargu, odišiel z pojednávacej miestnosti.

Očakávaný svedok Andruskó vypovedal vyše štyri hodiny

Po menších nezrovnalostiach začal výsluch hlavného svedka Zoltána Andruskóa. Na súd prišiel v sprievode viacerých kukláčov a na hlave mal kuklu. V súdnej sieni si ju zložil.

„Dovoľte mi, aby som sa prvýkrát aj osobne ospravedlnil rodine Kuciakovcov a pani Kušnírovej. Je mi to neskutočne ľúto. Neviem ako to napraviť, to sa asi nedá. Ale spravím pre to všetko, aby som so svojou výpoveďou dal veci do poriadku,“ začal svoju výpoveď Andruskó, ktorý je právoplatne odsúdený na 15 rokov za sprostredkovanie vraždy vo Veľkej Mači.

Postupne začal svoju výpoveď, do detailov sa snažil všetko popísať. „Alena ma denne bombardovala, že kedy to už bude. Bol som nervózny a bál som sa. Vyrozprávala mi, aké má pán Kočner kontakty. Povedala mi, že ak to niekto oznámi na polícii, bude zabitý,“ pokračuje v detailoch sprostredkovateľ vraždy novinára a jeho snúbenice.

„Viackrát som počul Kočnera v telefóne. Presne som vedel, aké má kontakty, s akými politkmi je v kontakte, vedel som, aký vzťah mal s generálnym prokurátorom. Všetko som mal od Zsuzsovej. Presne mi opísala vzťahy Kočnera s politikmi Smeru.

Jeho vzťahy s Ficom, Gašparom, Kaliňákom a ďalšími. Kočner vedel vždy všetko vybaviť a zariadiť,“ uvádza Andruskó, čo všetko mu Zsuzsová hovorila o Kočnerovi. Z jeho výpovede vyplýva, že mali blízky vzťah a Zsuzsová mu dôverovala. Kočner sa pri spomenutí Fica zapojil do výpovede s tým, že zle počuje Andruskóa i prokurátora.

Vo výpovedi označil objednávateľa vraždy

„Zsuzsová si chladnokrvne objednala vraždu Basternáka, ktorá sa potom aj skutočne stala,“ vypovedal svedok s tým, že sa po tomto čine Zsuzsovej bál a teda nie len jej, ale aj ľudí, ktorí za ňou stáli. V čom vedel a poprosila ho, rád jej vždy pomohol. Hlavne finančne, peniaze mu však podľa jeho slov nikdy nevrátila.

Andruskó popísal vraždu exprimátora Hurbanova, Lászlóa Basternáka, ktorého zavraždili v júli 2010 pred domom. Vraždu si mala objednať Alena Zsuzsová cez Zoltána Andruskóa.

Okrem toho detailne popísal objednávku vraždy prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. „Špinavú prácu“ mu podľa jeho výpovede zadávala vždy ožalovaná Alena Zsuzsová.

„V žiadnom prípade som nemal nikdy nikomu spomínať Kočnera. Mal som povedať, že objednávka ide od nejakého Rusa, ktorý má problém s médiami,“ interpretoval Andruskó pokyny od Zsuzsovej. Jemu mala osobne povedať, že vraždu si objednal Kočner.

„Vysvetlila mi, prečo si ju objednal. Potreboval to pomstiť, novinár bol vraj bezočivý ku Kočnerovi,“ informuje hlavný svedok s tým, že Kočnerovo meno sa nesmelo vôbec vo veci spomínať, hlavne preto, že keby nastali problémy, nemal byť spájaný s prípadom.

Strana poškodených ho považuje za dôveryhodného, strana obvinených poukázala na rozpory vo výpovediach

„Konečne sa mi pozeráš do očí, klamár jeden,“ adresoval obžalovaný Szabó svedkovi Andruskóovi. Možnosť otázky na svedka využili všetci. Strana obžalovaných sa ho snažila znedôveryhodniť a vyvracala každé jeho tvrdenie. „Jeho dnešná výpoveď je jedna z najdôležitejších na ustálenie viny všetkých obžalovaných,“ ukončil rozpravu Lipšic a pridal sa k nemu aj advokát Kvasnica.

Ako vysvetlil prokurátor Vladimír Turan, nie len v prípade Andruskóovej výpovedi, ale vo všeobecnosti, ak svedok vypovedá stále to isté bez jedinej odchýlky, jeho výpoveď je napadnuteľná a mohla by sa označiť za vopred „nabiflenú“. Ako sám povedal, to, že v Andruskóovej výpovedi zo zápisnice a aktuálnej výpovedi boli mieste, kedy sa v niektorých veciach rozchádzal ešte neznamená, že sa to má pokladať za chybu.

Kvasnica napomenul obžalovanú Zsuzsovú a jej verbálne a neverbálne reakcie na svedka. Predsedníčka senátu s ním súhlasila a Zsuszovú napomenula. Tá sa však obdineniu bránila. Zszsovú zachytili akos a viackrát smiala na súde.

Po vyše štyroch hodinách odviezli kukláči pred Adnruskóa a jeho náročný a detailný výsluch skončil.

Na záver Ružena Sabová, predsedníčka senátu, prečítala zápisnicu z výsluchu Márie Kuciakovej, sestry zavraždeného novinára. Z nej vyplynulo, že so zavraždenou archeologičkou bola naposledy v kontakte v stredu večer, krátko pred vraždou. Podľa informácií sa Mária nemohla zúčastniť z dôvodu, že sa stala matkou pred pár dňami.

Obžalovaná Alena Zsuzsová požiadala súd, aby sa ďalšie hlavné pojednávania konali v jej neprítomnosti. Okrem 21. februára, keď majú obžalovaní vypovedať. Taktiež žiadala zrušiť eskortu. Súd jej žiadostiam vyhovel. Na hlavné pojednávanie bude predvedená iba 21. januára.

Pojednávanie sa opäť skončilo v neskorých večerných hodinách.