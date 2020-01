Mamojka: Nikto za mnou nebol a ani ma nikto neovplyvňoval

„Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá,“ povedal Mamojka. Deklaruje, že nikto za ním v tejto veci nebol a nikto ho ani neovplyvňoval. „Ja som sa s ním nikdy nestretol. Je to nezmysel a odpoveďou na to všetko je fakt, ako to skončilo na Ústavnom súde SR,“ skonštatoval ústavný sudca.

Tóth tvrdí, že Marian Kočner žiadal pomoc cez tzv. motáky, v ktorých odkazoval aj na expremiéra Roberta Fica (Smer). V jednom z odkazov od Mariana Kočnera z väzby bolo, aby Fico požiadal Mamojku o prijatie krokov, ktoré by viedli k jeho prepusteniu. Za Mamojkom mal ísť nakoniec osobne Tóth aj sám v lete 2018. Mal mu odniesť kópiu podania na Ústavný súd SR.

„Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian Kočner, že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa ešte raz opýtal, či je to podané. Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo,“ priblížil. Tóth nedokázal povedať, či v obálke, ktorú dal Mamojkovi, boli aj peniaze. Tvrdí, že ho Marian Kočner považoval za svojho priateľa.

Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Tóth bol v procese najprv utajeným svedkom. Neskôr sa však odtajnil a svedčil proti Marianovi Kočnerovi aj v kauze falšovania televíznych zmeniek.