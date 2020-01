Aké mená sa objavili v motákoch od Kočnera?

Teraz o nich na súdnom pojednávaní podrobnejšie prehovoril ich adresát – Kočnerov bývalý dôverník Peter Tóth. Kočner je za ich posielanie obvinený z marenia spravodlivosti, ľudia, ktorým posielal odkazy, však ich prijatie zhodne odmietajú. Najväčšiu pozornosť púta ústavný sudca Mojmír Mamojka. Tóth tvrdí, že sa s tým bývalým poslancom Smeru aj osobne stretol.

O motákoch sa verejnosť dozvedela cez anonymný e-mail, ktorý 19. decembra 2018 dostali viaceré redakcie.

„V trestnom spise je informácia, že Kočner z väzby cez svojho advokáta Andreja Šabíka posielal listy tzv. motáky alebo lístočky s inštrukciami určené svojmu dlhoročnému kamarátovi – novinárovi Petrovi Tóthovi. Ide o Kočnerove vlastnoručne písané dokumenty. V týchto motákoch inštruoval Petra Tótha, čo konkrétne má vykonať, aby zariadil jeho prepustenie z väzby,“ písal anonym. Následne ich existenciu potvrdila aj polícia. „Policajti NAKA zaistili ,motáky‘ – lístočky 26. novembra 2018 a overené fotokópie všetkých lístočkov odstúpili dozorovému prokurátorovi,“ potvrdilo vlani policajné prezídium.

Štyri motáky pred súdom

Na stredajšom pojednávaní prípadu vrážd predložil prokurátor Juraj Novocký fotokópie štyroch motákov ako listinný dôkaz. Svedok Peter Tóth ich identifikoval, opísal a jednoznačne potvrdil, že ich dostal od advokáta Šabíka po návšteve Kočnera vo väzení. „Pán Šabík mi vždy povedal, že bol pozrieť vo väzbe Kočnera a že mi posiela nejaké odkazy,“ vypovedal Tóth.

Štyri z nich Tóth 26. novembra 2018 odovzdal polícii. Ostatné podľa svojej výpovede skartoval. Väčšinou podľa neho išlo o odkazy o Kočnerovom stave. „AVE je silný, AVE má dobrú náladu a podobne,“ vysvetlil svedok obsah motákov s tým, že AVE bolo označenie pre Kočnera. Mali byť medzi nimi aj také, v ktorých Kočner žiadal niektoré veci overiť, bežné prevádzkové veci, ale najmä odkazy pre SIS Aliho, čo bolo krycie meno pre Alenu Zsuzsovú.

„Vy ste mi na tie moje motáky odpovedali?“ opýtal sa pri Tóthovej výpovedi Kočner. „Áno, ja som vám napísal na mojom počítači odpoveď, vytlačil na mojej tlačiarni, odovzdal som ich Šabíkovi,“ odpovedal Tóth. Spresnil, že spravidla dostal Kočner odpoveď do dvoch dní.

Chcel sa dostať z väzby

Zachované motáky sú zamerané najmä na Kočnerovu snahu o prepustenie z väzby. Paradoxne sa neskôr stali dôvodom na jej sprísnenie. O prepustenie sa mal Kočner snažiť aj prostredníctvom sťažnosti na Ústavnom súde. Jeden z motákov obsahoval pokyn na vybavenie protekcie u jedného z troch sudcov tretieho senátu Ústavného súdu Mojmíra Mamojku, ktorý bol kedysi aj parlamentným poslancom Smeru.

Tóth tvrdí, že za ústavným sudcom išiel osobne v lete 2018 aj s kópiou súdneho podania. „Povedal som mu, že ho pozdravuje pán Marian Kočner, že podal podnet a prosí, či by sa v tejto veci mohol angažovať. On sa ešte raz opýtal, či je to podané. Povedal, že v poriadku. Tým sa to skončilo,“ priblížil Tóth. Nedokázal však povedať, či v obálke, ktorú dal Mamojkovi, boli aj peniaze.

Ústavný súd sťažnosť týkajúcu sa Kočnerovej väzby v utorok 11. septembra 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Kočner sa mal preto na ďalšom z motákov pýtať, prečo Mamojka zlyhal. Ten však opakovane odmietol, že by ho niekto v tejto súvislosti kontaktoval.

Mimoparlamentná strana Za ľudí a koalícia PS/Spolu vyzvali Mamojku, aby sa vzdal funkcie ústavného sudcu. „Mojmír Mamojka by sa mal okamžite vzdať funkcie sudcu Ústavného súdu. Ak tak neurobí, verím, že predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan začne v tejto veci okamžite konať. A ak neodíde, verím, že bude začaté disciplinárne konanie,“ uviedla strana Za ľudí.

Odkazy pre rôznych ľudí

Kontroverzného podnikateľa napriek viacerým trestným stíhaniam do väzby dostalo podozrenie z falšovania televíznych zmeniek takmer za 70 miliónov eur. Prípad, ktorý sa pomaly blíži k rozhodnutiu, vedie Úrad špeciálnej prokuratúry. Medzi ľuďmi, u ktorých sa mal podľa medializovaných informácií Kočner v prospech prepustenia dožadovať nejakého zásahu, je aj šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. Ten tiež už skôr uviedol, že o existencii motákov vie len z médií. Správu od Kočnera mal Kováčikovi sprostredkovať jeho známy – nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Aj ten snahu o ovplyvňovanie vyšetrovania poprel.

Na motákoch sa mala objaviť aj prezývka generálneho prokurátora Jaroslava Čižnára, označeného ako „obočiar“. Medializáciu týchto správ označil za konšpiračné hry. A odkaz mal Kočner posielať aj expremiérovi Robertovi Ficovi či predsedovi Špecializovaného trestného súdu Michalovi Trubanovi.

Advokát Andrej Šabík Kočnera zastupoval aj pred petržalským okresným súdom, kde sa Kočner domáhal vyplatenia sporných zmeniek. Ešte predvlani Šabík pre Pravdu priznal, že Kočnera vo väzbe navštevoval, vynášanie akýchkoľvek správ ale poprel. Keď Tóth motáky od advokáta dostal, odovzdal ich polícii. Tá začala 16. januára 2019 trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti. Obvinený však bol zatiaľ iba Kočner. Ten už ale na posielanie motákov doplatil, keď mu kvôli nim bola sprísnená väzba.