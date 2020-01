Dankove nápady Pellegrini opäť ignoruje

Po slovnej prestrelke o našich vojakoch v Iraku medzi premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) sa rozpory medzi dvoma ústavnými činiteľmi prejavujú aj v reálnych činoch. Keď Dankožiadal bezodkladné stiahnutie slovenských vojakov z misie a premiéra nazval zbabelcom, Pellegrini mu odkázal, že mu nemusí radiť, čo má robiť. Vláda v stredu dokonca schválila uznesenie, ktorým deklaruje pripravenosť na pokračovanie slovenskej účasti na misii v Iraku.

Šéf koaličnej SNS už pred týždňom deklaroval, že do parlamentu predloží uznesenie, ktorým sa Národná rada vyjadrí k situácii v Iraku. Danko zatiaľ hovorí o troch možných alternatívach uznesenia. „Prvé uznesenie je to najtvrdšie, ktoré odsúdi iniciatívu USA, ktoré si robia vo svete, čo chcú,“ uviedol Danko. „Druhé uznesenie bude po konzultácii s vládou obsahovať aj skutočne definitívne stiahnutie slovenských vojakov. Tretia forma môže byť deklaratórnym apelom k predsedovi vlády a k európskemu spoločenstvu NATO, aby sa konečne únia prebrala a začala hovoriť o spolupráci európskych armád,“ ozrejmil predseda parlamentu v diskusii v TA3.

Vláda predbehla parlament

Premiér si však od Danka opäť nedal poradiť. Na stredajšom rokovaní vláda schválila uznesenie, ktoré sa k bezpečnostnej situácii okolo Iraku a k medzinárodným vzťahom stavia oveľa opatrnejšie. Na rokovanie vlády bol návrh zaradený až v stredu ráno. Vláda zdôrazňuje, že rastúce napätie v regióne Blízkeho a Stredného východu sleduje so znepokojením a zvlášť znepokojená je možnosťou šírenia destabilizácie s nepriaznivým dosahom na situáciu v bezprostrednej blízkosti Európy. USA však v celom dokumente vôbec nespomína.

„Vláda Slovenskej republiky dôrazne vyzýva všetky zúčastnené strany k zdržanlivosti a na bezodkladné zastavenie stupňovania napätia. Slovenská republika odmieta všetky formy porušovania medzinárodného práva, najmä Charty OSN ako hlavného piliera medzinárodnej bezpečnosti. Vyzýva všetkých aktérov k dodržiavaniu noriem medzinárodného práva, vrátane medzinárodného humanitárneho práva a k riešeniu otvorených otázok cestou rokovaní,“ uvádza schválené uznesenie vlády.

Hovorí dokonca, že Slovensko je pripravené pokračovať v účasti na misii v Iraku. „Slovenská republika je v súčinnosti s partnerskými krajinami EÚ a ďalšími spojencami pripravená aktívne sa podieľať a pomáhať vláde Iraku pri stabilizácii, vrátane účasti pri výcviku irackých bezpečnostných zložiek,“ dodáva materiál.

Poza Dankov chrbát

Danko priznal, že o uznesení, ktoré premiér predložil len ráno pred stredajším rokovaním, nevedel. „Bola to pre mňa nová informácia, prekvapivá,“ povedal pre Pravdu predseda parlamentu. Ocenil však, že vláda pochopila vážnosť situácie a koná. „Som rád, že moje slová a apel na vládu prebudil vládu ku konaniu v tejto oblasti na čele s predsedom vlády. Je zrejmé, že dali uznesenie teraz v kontexte toho, že vedia, že aj Národná rada ide prijať uznesenie,“ tvrdí. „O uznesení Národnej rady rozprávam dlhodobo. Jednoducho neviem, ešte som nečítal, čo schválila vláda, ale Národná rada takisto bude jednak vychádzať z toho, čo vláda potrebuje pri svojej činnosti v tejto oblasti, a jednak určite tam budeme hovoriť o tom apeli k tejto udalosti a k ďalším veciam,“ zdôraznil predseda parlamentu.

Ešte ani v stredu popoludní však nevedel, v akej podobe uznesenie do Národnej rady predloží. O svojich návrhoch totiž stále nerokoval s oboma koaličnými partnermi. „Ale budeme sa o tom ešte baviť aj v rámci koalície. Veď som povedal, že sa budem o tom baviť aj v koalícii, aj s ľuďmi, ktorí k tomu uzneseniu majú čo povedať. Neviem, dnes je streda, ešte mám, myslím, do piatka čas, aby som k tomu niečo povedal,“ pokračoval Danko. Dodal však, že včera hovoril s jedným koaličným partnerom a bude aj s ďalšími. „Možnože pred parlamentnou schôdzou si sadneme, možno ešte tento piatok. Podáme to v nejakom návrhu a potom sa to bude upravovať,“ uzavrel predseda SNS.

Kým predseda Smeru Robert Fico deklaroval, že poslaneckému klubu odporučí podporiť odsúdenie amerických krokov v Iraku ako porušenie medzinárodného práva, Most-Híd vyjadril voči Dankovej predstave uznesenia výhrady. Predseda Béla Bugár avizoval, že uznesenie ku konfliktu Iránu a USA ich strana asi nepodporí, ale s definitívnym rozhodnutím počká až na samotných text uznesenia. Súhlasil by skôr s verziou, ktorá by sa týkala koordinácie našich vojenských predstaviteľov s NATO.

Vláda dala rozumné stanovisko

Riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Monika Masariková prijaté uznesenie vlády víta a chváli. „Ukazuje to, že Slovensko má záujem byť rovnocenným a spoľahlivým partnerom pre svojich spojencov v NATO. Iba takýto spoločný postup prispeje k zabezpečeniu všeobecnej bezpečnosti. Akékoľvek individuálne a nekoordinované kroky by bezpečnostnú situáciu na blízkom východe zhoršili. Slovensko, rovnako ako iné členské štáty, komunikovalo svoje výhrady voči USA na Rade NATO. Akékoľvek nezhody medzi spojencami by nemali byť komunikované mimo fóra, ktoré je na to určené. Mali by ostať za zatvorenými dverami, pretože to je signál funkčnosti aliancie,“ zhodnotila Masariková.

„Stanovisko premiéra považujem za rozumné, rovnako ako jeho prvú reakciu, keď sa nenechal vtiahnuť do politického boja a nereagoval na Andreja Danka tak, ako Danko chcel. Naopak, keby ho vtedy poslúchol a poslal by po slovenských vojakov do Iraku vládny špeciál, ohrozil by životy týchto vojakov. Do tejto misie cestovali so spojencami a spoločne by z nej mali aj odísť, po koordinácii a dohode,“ dodala.

Napätie na Blízkom východe eskalovalo po raketovom útoku americkej armády na letisko v Bagdade 3. januára, pri ktorom na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásema Solejmáního a ďalších osem ľudí. Spojenci z krajín NATO v reakcii na útok a iránsky prísľub odvety dočasne zmrazili svoju výcvikovú misiu v Iraku, po dohode s irackými orgánmi sú však pripravení v nej pokračovať. Sedem slovenských vojakov bolo z rozhodnutia velenia NATO dočasne premiestnených mimo Iraku, podľa Fica do Kuvajtu.