Pellegrini: EÚ by mala pozastaviť pomoc krajinám, ktoré nie sú ochotné vziať si späť migrantov

V krajinách EÚ sa podľa Pellegriniho stále nachádzajú desaťtisíce migrantov, ktorí by sa podľa platných predpisov mali vrátiť naspäť do krajín ich pôvodu. „Na to potrebujeme súčinnosť týchto krajín a pokiaľ ju nevieme vymôcť dohodami, mali by sme si pomôcť opatreniami a reštrikciami v oblasti medzinárodnej a rozvojovej pomoci," dodal premiér a ocenil jednotný postoj piatich premiérov v otázke migrácie. Premiéri V4 a rakúsky kancelár diskutovali aj o energetike a ochrane životného prostredia.

Slovensky predseda vlády uviedol, že rešpektuje pozíciu Rakúska k používaniu atómovej energie, ale Slovenská republika bude pokračovať v dobudovávaní jadrovej elektrárne Mochovce, „pretože Slovensko si chce splniť záväzok do roku 2050 mať uhlíkovo neutrálnu ekonomiku". Pellegrini zároveň uistil Kurza, že dostavba elektrárne prebieha v zmysle všetkých medzinárodných prepisov.

Predsedovia vlád spoločne riešili aj budúcnosť a zabezpečenie konkurencieschop­nosti únie. Podľa slovenského premiéra je potreba výraznejšej deregulácie EÚ, aby sa nestalo, že sa zastaví vo svojom rozvoji na polceste. „Únia prestala byť akcieschopná a zamotala sa do vlastnej samoregulácie," dodal Pellegrini. Ten zároveň privítal návrh maďarského premiéra Viktora Orbána, aby sa na konferencii o budúcnosti EÚ zúčastnili aj krajiny západného Balkánu.