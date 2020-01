Kto zrádza Kisku? Matovič zatiaľ meno tají

Pôjde strana Za ľudí po voľbách do koalície so Smerom? Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že nie všetci kiskovci sú proti. Pre TV Pravda uviedol, že „dôležitý a kľúčový“ človek zo strany Za ľudí mu povedal, že spolupráca s Petrom Pellegrinim by bola riešením povolebného patu. Matovič odmietol zverejniť meno osoby z prostredia Andreja Kisku. Obvinenia lídra OĽaNO razantne odmietla podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová: “absolútne vylučujem spoluprácu s akýmkoľvek Smerom.“ Pozrite si video TV Pravda, v ktorom Matovič nevylúčil, v prípade patovej situácie, aj konanie predčasných volieb.