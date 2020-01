Všetci dávajú ruky preč od Kočnera

Objednávateľom novinárovej vraždy je podľa obžaloby Marian Kočner, ktorý vinu nepriznal. Jeho objednávku ďalej posúvala Alena Zsuzsová, ktorá tiež všetko popiera. Dostala sa k Tomášovi Szabóovi, ktorý sa tiež necíti vinný, a Miroslavovi Marčekovi, ktorý sa k vraždám priznal hneď v prvý pojednávací deň.

Marček opisoval, ako zavraždil troch ľudí. Pri vražde Kuciaka a Kušnírovej mu Szabó robil šoféra, pri vražde Molnára bol podľa neho priamo pri vražde.

Prepojenie na Kočnera

Ďalší svedok Zoltán Andruskó, ktorý si už odpykáva pätnásťročný trest za sprostredkovanie Kuciakovej vraždy, však po prvý raz verejne prepojil s týmto skutkom Zsuzsovú a Kočnera. Pred súdom povedal, že komunikoval so Zsuzsovou, ktorá si vraj vraždu objednala a údajne mu nie raz spomínala aj Kočnera.

„Nemá dôvod klamať, pretože nemal nikdy s pani Zsuzsovou ani Kočnerom spor. Jeho výpoveď potvrdzujú mnohé objektívne dôkazy,“ uzavrel na konci druhého dňa pojednávania advokát Daniel Lipšic, právny zástupca rodiny Kuciakovcov.

„Doniesla von z domu laptop, mala USB kľúč a povedala, že tu má nejakého novinára. Zapla počítač, dala tam USB kľúč a bolo tam strašne veľa mien, otvorila zložku s menom Kuciak. Vyzeralo to tak, akoby ho sledovali, bolo to profesionálne vypracované,“ opísal Andruskó, ako sa prvýkrát od Zsuzsovej dopočul o Kuciakovi. Dohodli sa na odpustení dvadsaťtisícového dlhu a odmene 50-tisíc eur.

Prstom na Kočnera ukázal aj bývalý novinár a exsiskár Peter Tóth. Jeho výpoveď trvala deväť hodín. Povedal, že proti Kočnerovi sa postavil, keď sa „presvedčil, že boli so Zsuzsovou zapletení do vraždy novinára Jána Kuciaka“.

Tóth hovoril o sledovaní novinárov, prokurátorov a politikov. O informácie mal podľa jeho slov záujem aj nitriansky oligarcha Norbert Bödör. Podľa Tótha práve Bödör ponúkol adresy, osobné údaje, evidenčné čísla sledovaných.

„Môj klient je rozhodnutý v najbližších dňoch podniknúť právne kroky v súvislosti s nepravdivými tvrdeniami Petra Tótha voči jeho osobe. Vzhľadom na skutočnosť, že klient bude vypovedať na Špecializovanom trestnom súde, sa nebude nateraz k tejto veci bližšie vyjadrovať,“ pre Pravdu povedal Adrián Kucek, právnik Norberta Bödöra.

Kočner s Tóthom sa postupne dopracovali k zoznamu novinárov, ktorí by mali byť sledovaní. Ich počet dosiahol číslo 28. „Sledovanie novinárov a neskoršia Kočnerova relácia boli len krycou legendou určenou na zavraždenie Kuciaka,“ komentoval Tóthove slová Daniel Lipšic, splnomocnenec rodiny Kuciakovcov.

Podľa Tótha Kočner o vražde rozmýšľal najneskôr od leta 2017, keď mu o nej rozprával počas prechádzky na spoločnej dovolenke v Chorvátsku. „Vtedy sa Marian Kočner nie prvý a nie poslednýkrát vyjadril predo mnou tak, že by stačilo, keby sa fyzicky odstránil, zavraždil, zlikvidoval jeden novinár a bol by pokoj,“ povedal Tóth.

Mená z motákov

Ďalej vo výpovedi Tóth hovoril o motákoch, tajných správach, ktoré Kočner posielal z väzenia. Motáky obsahovali inštrukcie, ako ovplyvňovať politikov a sudcov, ktorí mohli mať dosah na Kočnerove kauzy, a najmä jeho prepustenie z väzby.

„Tento moták nemá význam bez kontextu. Mal som sa opýtať Bödöra, či by Robert Fico mohol požiadať Mamojku, a ten aby následne prijal určité kroky v prospech Mariana K.," ozrejmil pred súdom jeden z motákov Tóth.

Mojmír Mamojka je v súčasnosti ústavným sudcom. Poprel, že by s Kočnerom akokoľvek spolupracoval. „Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá,“ povedal Mamojka pre TASR. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan vykoná všetky úkony potrebné na preverenie, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie ústavného sudcu Mojmíra Mamojku, a podľa toho bude ďalej postupovať.

V motákoch sa spomínalo aj meno špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ten však aj vo štvrtok v oficiálnom vyhlásení vylúčil stretnutia, komunikáciu a kontakty s Kočnerom.