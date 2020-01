Žitný: Prokurátor Trnka bol vždy niekomu zaviazaný

„Svedčí o tom, že polícia a prokuratúra pracujú veľmi intenzívne a rozpletajú, čo sa tu za posledné roky domotalo,“ hovorí.

Keď Trnku v decembri obvinili prvýkrát, povedali ste, že v prípade jeho odsúdenia budeme môcť hovoriť o vážnom prelome. Nazvali ste to koncom vysporiadavania sa s vlnou zločinov pouličných gangstrov a začiatkom vyrovnávania sa s trestnou činnosťou bielych golierov. Ako vnímate to, že teraz si verejnosť pozrela fotografie zadržaného Trnku s putami na rukách?

Pripadalo mi to trochu teatrálne. Mohlo sa to zaobísť aj bez tých pút, veď nejde o nebezpečného kriminálnika. Mohli to robiť civilne a triezvo bez takéhoto divadelného predstavenia. Vypadá to ako zvláštne zvrhlý druh marketingu počas volebnej kampane. Nepoznáme obsah vyšetrovacieho spisu a takmer žiadne podrobnosti, takže to zatiaľ ťažko hodnotiť. Orgány činné v trestnom konaní zjavne dospeli k dôvodom na ďalšie obvinenie. Tých skutkov tam môže byť viac a mohla byť zistená aj rozsiahlejšia trestná činnosť. Svedčí to o tom, že polícia a prokuratúra pracujú veľmi intenzívne a rozpletajú, čo sa tu za posledné roky domotalo.

Aký bol Trnka generálny prokurátor?

Treba sa vrátiť do obdobia, keď bol hlavným vojenským prokurátorom. Peter Tóth z SIS zneužil svoju verejnú právomoc, keď podal anonymné trestné oznámenie na Vladimíra Palka, ktorý zas podal trestné oznámenie na neho. Dostala to vtedy za zvláštnych okolností vojenská prokuratúra pod vedením Trnku, ktorý trestný čin preklasifikoval na niečo ako verbálny útok na verejného činiteľa. Tento trestný čin ale krátko nato navrhol jeden poslanec SDKÚ zrušiť ako relikt komunistických čias. Parlament ho zrušil a vojenská prokuratúra oznámila, že Tóth sa trestného činu dopustil, ale obvinenie mu muselo byť zrušené. Celý tento prípad som vtedy čítal tak, že došlo k dohode medzi premiérom Mikulášom Dzurindom a Trnkom, keďže Tóth vtedy premiérovi robil neoficiálneho poradcu. Trnka vyšiel Dzurindovi v ústrety a Trnka sa preto stal generálnym prokurátorom.

Takže od začiatku, čo si sadol do kresla generálneho prokurátora, je niekomu zaviazaný?

Ak to celé zhrniem, už na začiatku pôsobenia Trnku na Generálnej prokuratúre bolo nečestné konanie jeho aj zo strany vedenia SDKÚ. Ako sa zdá z toho, čo vieme, takéto konanie mu zostalo. Veď si v kancelárii nechal namontovať Kočnerom skrytú kameru. To je niečo nehorázne, ak sa najvyšší činiteľ s dozorom na zákonnosť v krajine dopúšťa nezákonnosti a nahráva si návštevníkov. Spomínam si, že raz pozvanie ku Trnkovi odmietla premiérka Radičová. Asi ani nevedela, ako dobre robí.

