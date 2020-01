Pre Trnku chce polícia väzbu, Počiatek sa cíti byť nevinný

VIDEO: Trnku po niekoľkých hodinách výsluchu odvážajú z NAKA.

Historický moment: bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku odviedla polícia s putami na rukách priamo z jeho domu v Hamuliakove. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ho už po druhý raz obvinil zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. V tomto prípade mu však navrhol aj väzbu a vo štvrtok vo večerných hodinách odoslal spis na prokuratúru.

Prvé obvinenie si Trnka vypočul krátko pred vianočnými sviatkami, 16. decembra. Druhé presne o mesiac neskôr – 16. januára. Polícia následne spresnila, že zadržanie Trnku nesúvisí s decembrovým obvinením, ale ide o nový prípad. Podľa našich informácií polícia reagovala na video zo skrytej kamery v kancelárii generálneho prokurátora, keď ním bol ešte Trnka.

Nahrávka ukazuje, ako minister financií za Smer Ján Počiatek diskutuje s Trnkom o komunikačnej stratégii k právnemu sporu medzi štátnou akciovkou Tipos v správe jeho rezortu a cyperskou spoločnosťou Lemikon. Štát mal vtedy kvôli Počiatkovej pochybnej iniciatíve prísť zhruba o 16 miliónov eur.

Po decembrovom obvinení sa Trnka mohol vrátiť domov. Teraz však môže putovať do väzby. V oboch prípadoch, ak mu dokážu vinu, mu hrozí až desaťročné väzenie.

„Príslušníci NAKA zadržali D. T. v súvislosti s trestným činom zneužívanie právomoci verejného činiteľa a obvinila ho. Keď to bude možné, poskytneme viac informácií neskôr,“ oznámila vo štvrtok skoro ráno polícia na sociálnej sieti. Informáciu doplnili viacerými fotografiami a videami.

Počiatek pre Pravdu potvrdil, že bol pred Vianocami vypovedať v súvislosti s videom na polícii. Podľa neho však jednoznačne z tejto nahrávky nevyplýva nič nezákonné.

Žitný: Trnka končí tak, ako začal

Generálna prokuratúra prípad komentovať nechce, dozoruje ho totiž Špeciálna prokuratúra. Trnkov následník Jaromír Čižnár pripomína, že mu v októbri pozastavil výkon funkcie.

Podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného Trnka „končí tak, ako začal“. Vysvetlil, že do funkcie bol zvolený vďaka Mikulášovi Dzurindovi. Ten ho ako predseda vlády v roku 2003 podporil pri voľbe, čo mala byť odmena za to, že mu vyšiel v ústrety pri trestnom stíhaní Petra Tótha, bývalého novinára a šéfa kontrarozviedky.

Nahrávka skrytou kamerou

Nahrávka, ktorá môže Dobroslavovi Trnkovi zlomiť krk, vznikla pravdepodobne v januári 2009. Zachytila ju skrytá kamera, ktorú Trnka nainštaloval v kancelárii spolu s Marianom Kočnerom. Asi 45-minútové video ukazuje, že minister financií Ján Počiatek (Smer) potreboval s Trnkovou pomocou presvedčiť verejnosť o nevyhnutnosti urovnania sporu s cyperskou schránkou Lemikon.

Počiatek už vtedy čelil podozreniam, že v tomto prípade nebránil záujmy Slovenska a chcel, aby Trnka potvrdil, že ministerstvo v tejto kauze postupovalo správne a využilo všetky možnosti ako ochrániť peniaze štátu. „Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš,“ hovorí na videu plnom vulgarizmov Počiatek. Trnka sa neskôr na tlačovej konferencii, kde oznamoval podanie mimoriadneho dovolania, ministra naozaj zastal.

Nahrávku od jej zverejnenia skúmala Národná kriminálna agentúra. „Vo veci je vedené trestné konanie, v súčasnej dobe bude vykonávané znalecké dokazovanie z fonoskopie a mechaniky. Meritórne rozhodnutie bude vydané až po zabezpečení výsledkov všetkých znaleckých skúmaní a po vykonaní ďalších procesných úkonov,“ potvrdil ešte na konci októbra hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Ozvena kauzy Tipos

Súdny spor sa začal pred desiatimi rokmi, keď spoločnosť Športka zažalovala národnú lotériovú spoločnosť Tipos za neoprávnené používanie know-how a ochranných známok Športka, Šanca a Mates. Niekedy v roku 2008 pohľadávku Športky prevzala cyperská schránková spoločnosť Lemikon, za ktorou mala údajne stáť finančná skupina J&T.

Keď v auguste 2008 Najvyšší súd pod vedením predsedu Štefana Harabina rozhodol, že Tipos v správe rezortu financií má zaplatiť odškodnenie vo výške takmer dvoch miliárd slovenských korún (66,4 mil. eur), Počiatek ako minister financií nevyužil možnosť požiadať generálneho prokurátora o podanie mimoriadneho dovolania a namiesto toho v novembri 2008 sám tajne schválil dohodu, na základe ktorej Tipos zaplatil prvú splátku vo výške 483 miliónov korún (16 mil. eur).

Po medializácii jeho postupu a tvrdej verejnej kritike Počiatka bola vtedajšia vláda nútená rýchlo zmeniť legislatívu cez novelu Občianskeho zákonníka, ktorá umožnila generálnemu prokurátorovi pozastaviť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia. Zvyšná suma vo výške viac ako 1,5 miliardy korún (50 mil. eur) vďaka tomu cyperskej spoločnosti spájanej s finančnou skupinou doplatená už nebola. Takmer dvadsaťročný spor národnej lotériovej spoločnosti Tipos so spoločnosťou Lemikon Limited sa skončil v auguste 2019, keď Najvyšší súd vyhovel odvolaniu žalovanej štátnej akciovky.

Počiatek: Chcel som len vysvetlenie verejnosti

Exminister Počiatek pre Pravdu povedal, že z nahrávky nevyplýva žiadna korupcia alebo iné pochybenie.

„V súvislosti so spomínanou nahrávkou som bol vypovedať ako svedok ešte pred Vianocami. Mal som možnosť vypočuť si jej relevantnú časť vcelku a je z nej evidentné, že od generálneho prokurátora som chcel len to, aby verejnosti zrozumiteľne vysvetlil, že až zmenou zákona nadobudol novú kľúčovú právomoc a jasne povedal, že pred novelou Občianskeho súdneho poriadku jeho mimoriadne dovolanie nemalo odkladný účinok na právoplatný a vykonateľný rozsudok,“ reagoval Počiatek.

Prvé obvinenie

<A> Prvé obvinenie bolo Trnkovi vznesené ešte pred Vianocami. Aj vtedy ho do problémov dostal Kočner, ktorého nahrávka ich spoločného rozhovoru o kupčení so zvukovým záznamom odpočúvania bytu na Vazovovej v akcii Gorila sa dostala k polícii. Trnka autentickosť tejto nahrávky spochybňoval. Polícia bola v prípade prvého Trnkovho obvinenia zhovorčivejšia.

„Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M. K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a M. K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke,“ informovala 12. decembra polícia na sociálnej sieti.

Až zhruba 70-minútovú audionahrávku rozhovoru Kočnera s Trnkom, ktorá mala vzniknúť v lete 2014, zverejnil denník N v polovici októbra. Kočner v nej Trnkovi vyčíta, že bol vydierať šéfa Penty s nahrávkou z kauzy Gorila. Kočner vysvetľuje, že predtým od Haščáka za nahrávku zinkasoval milión eur a sľúbil mu, že to bola jediná kópia. Vraj ale zabudol ešte jednu kópiu u Trnku v trezore. Keď však Trnka v roku 2011 skončil vo funkcii generálneho prokurátora, mali ísť spolu s Oskárom Bereczkom, starostom obce Dolný Bar, a právnikom Lórantom Kósom nahrávku Haščákovi ponúknuť za päť alebo desať miliónov eur. Haščák preto Kočnera kontaktoval a oznámil mu, že sľúbený milión nedostane.

Šéf Penty sa od aktivít na nahrávke dištancoval už po jej zverejnení. Hovorca skupiny Gabriel Tóth zdôraznil, že Haščáka nikdy nikto žiadnymi nahrávkami nevydieral, ani na neho nebol nikdy v tejto súvislosti vyvíjaný žiadny protiprávny nátlak.

Kočnerova poistka

Kočner si pravdepodobne ako poistku aj tento „výsluch“ Trnku nahral, aby sa sám z Haščákovho vydierania vyvinil. Zdôrazňuje tu preto, že nahrávku Gorila u neho zabudol. „Ešte raz: materiál bol môj, ja som ho kúpil, za to, čo sme pomohli Slavovi,“ vysvetľuje Kočner na nahrávke. „Prečo si mi to nezobral pred tromi rokmi?“ pýta sa ho Trnka. „Ty tupý k…t, lebo som zabudol na to, ja som si myslel, že som ti to zobral pred šiestimi rokmi. Naozaj som si to myslel,“ dodal nahnevaný Kočner.

Trnka ďalej vysvetľuje, že zvukový súbor mal v pracovnom počítači a keď mu po skončení funkcie generálneho prokurátora brali počítač, súbor skopíroval a zo strachu z policajnej razie odniesol maďarskému notárovi. Kočnerovi tvrdí, že sa ho bál držať doma. „Čoho som sa bál? Však išiel Glance House, však som mal na krku trestné stíhanie. Stačí jedna domovka, v čom všetkom nás spájali, kopec poondiatych…“ bráni sa Trnka.

Trestne stíhaný podnikateľ Trnku nazýva priateľom a pripomína, že pre neho odkladá peniaze za viaceré ich obchody. Spomína tiež na voľbu generálneho prokurátora v roku 2011, kde sa mali v prospech Trnkovho zvolenia kupovať hlasy poslancov Národnej rady. Trnkovi na zvolenie chýbal jediný hlas. Podľa Kočnerových vyjadrení na nahrávke mali spolu s Haščákom dať na úplatky obaja po milióne eur.

Oboma nahrávkami polícia údajne disponuje od októbra 2018, keď boli u Kočnera v súvislosti s prípadom vraždy novinára a jeho snúbenice vykonané domové prehliadky. Už majú mať vyhotovené aj znalecké posudky potvrdzujúce pravosť hlasov oboch aktérov a autentickosť záznamu. Trnka bol však mlčanlivosti zbavený až 30. septembra 2019. Od 31. októbra 2019 bolo vydané rozhodnutie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora a začalo sa voči nemu disciplinárne konanie.