Opozícia je presvedčená, že Dobroslav Trnka nemal byť prepustený

„Dnešné rozhodnutie dozorujúceho prokurátora môže znamenať len dve veci. Neexistuje žiadne iné vysvetlenie, ako buď to, že toto trestné stíhanie zbabrala polícia, alebo to, že záchrannú brzdu zatiahla špeciálna prokuratúra. Buď to zbabrali policajti, alebo to policajti nezbabrali, ale potom je podozrivé rozhodnutie dozorujúceho prokurátora, ktorý tvrdí, že neexistuje dôvod ani len na trestné stíhanie. Jedno vysvetlenie je horšie ako druhé,“ povedal v piatok na tlačovom brífingu opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO). Hnutie je presvedčené, že do tohto vysvetlenia musí vstúpiť generálny prokurátor Jaroslav Čižnár a policajný prezident Milan Lučanský.

Opozičné hnutie Sme rodina v reakcii na prepustenie bývalého generálneho prokurátora uviedlo, že nechce špekulovať, či zlyhala prokuratúra alebo polícia. „V každom prípade je to katastrofický signál pre celú našu spoločnosť a bude to mať ďalekosiahle následky,“ uviedol predseda hnutia Boris Kollár.

Podpredseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že kroky, akými bolo Trnkovo prepustenie, znižujú dôveru ľudí v to, že zákon na Slovensku platí pre všetkých rovnako. „Vyzývam generálneho prokurátora pána Čižnára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Trnka a (exminister financií Ján – pozn. TASR) Počiatek nie je vo väzbe,“ komentoval.

Líder koalície PS-Spolu Michal Truban si myslí, že špeciálna prokuratúra by mala podrobne vysvetliť, čo sa stalo vo veci prepustenia Trnku. „Vyzerá to ako krytie našich ľudí a vyvoláva to obrovské podozrenie a nedôveru,“ povedal.

Mimoparlamentná Demokratická strana je podľa slov jej volebného lídra Jozefa Rajtára rozhorčená z Trnkovho prepustenia. Myslí si, že v prepustení Trnku na slobodu „má prsty“ špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. „Toto je škandál. Kočnerovci ešte neprehrali. Slušnosť ešte nezvíťazila,“ skonštatoval Rajtár.

Prepustenie Trnku je výsmech všetkým slušným ľuďom, poznamenalo mimoparlamentné KDH. „Ako môžeme dnes chcieť, aby ľudia dôverovali prokuratúre a súdnictvu, keď dnes prepustili človeka podozrivého z korupčnej aféry, ktorú na videu videlo celé Slovensko,“ pýta sa KDH.

Podobné verdikty prokuratúry podľa mimoparlamentnej strany 99% -občiansky hlas len podporia neistotu občanov voči slovenským súdom.

Trnku, ktorého zadržala vo štvrtok (16. 1.) Národná kriminálna agentúra (NAKA), prepustili z policajného zadržania v piatok. Urobili tak príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Trnka bol zadržaný v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa, vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu.

Trnka mal byť obvinený za jeho rozhovor s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal Trnka nainštalovanú v kancelárii. Bývalý generálny prokurátor už čelí obvineniu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Bolo voči nemu vznesené v decembri minulého roka preto, lebo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.