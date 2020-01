Cez víkend trocha snehu, inak opäť hmla

Málo slnečného svitu bolo poznať na teplotných podmienkach. Na Skalnatom plese sa v niektorých dňoch končiaceho sa týždňa teplota priblížila k desiatim stupňom, pod hladinou inverzie bol aj nie veľmi silný, ale celodenný mráz.

„Z inverznej oblačnosti buď mrholilo, alebo padal sneh. Najmä pri mrholení sa vytvárala nepríjemná poľadovica,“ pomenoval problém ostatných dní klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Cez víkend však príde zmena. Od západu až severozápadu sa približuje studený front. Prejaví sa najmä na západe a severozápade Slovenska, smerom na východ už bude slabnúť. Aj vietor bude fúkať od severozápadu, priniesť môže aj zrážky. „Sneh by mohol padať aj tam, kde ho momentálne nemajú,“ hovorí Faško. V najnižších nadmorských výškach to však môžu byť zmiešané zrážky. Klimatológ varuje pred opätovným výskytom poľadovice.

„Už od začiatku budúceho týždňa by mal však na počasie vplývať výbežok vysokého tlaku vzduchu, takže sa vrátime do počasia z tohto týždňa – bude hmlisto a inverzia,“ pokračuje Faško. V nedeľu by na miestach, kde sa zmenší oblačnosť, mohlo zasvietiť slnko a teplota by mohla troška poskočiť. No oteplenie vnímať nebudeme, pretože sa rozfúka. „Na horách sa ochladí, ale v priebehu budúceho týždňa, keď sa nad naše územie presunie tlakový výš a po jej okraji k nám začne prúdiť teplejší vzduch, sa zasa oteplí,“ dodáva.

Faško upozorňuje na chýbajúce zrážky. V prvej polovici januára totiž dosiahli zrážkové úhrny na Podunajskej nížine iba niekoľko desatín milimetra, v Nitre a Hurbanove iba 0,7 mm, v Bratislave 14, v Kuchyni na letisku necelé 2, v Piešťanoch 1,8 mm.

Na severozápadnom a severnom Slovensku bolo vďaka poveternostným frontom zrážok o niečo viac: v Dolnom Hričove pri Žiline 9, v Prievidzi 6,5, v Oravskej Lesnej 22 mm. Na Štrbskom Plese 22, ale v Poprade už iba 6 mm. Na juhu stredného Slovenska však padalo tiež málo zrážok. V Rimavskej Sobote namerali iba 1,9, v Telgárte 4,8 mm. V severných regiónoch boli úhrny o čosi vyššie, napríklad v Stropkove 11,4 mm. No na Východoslovenskej nížine v Trebišove spadlo iba 2,7 mm.

Faško upozorňuje na letisko v Košiciach. „Vďaka zrážkam, ktoré boli spojené s inverzným charakterom počasia, a vďaka produkcii vodných pár v železiarňach úhrn zrážok dosiahol 13 mm. Majú tam aj sneh, v piatok ráno snehová pokrývka dosiahla 10 cm. Košice sú jediná meteorologická stanica z tých nižšie položených, ktorá má výšku snehovej pokrývky vyjadrenú dvojciferným číslom,“ vysvetľuje Faško. Na porovnanie: na Štrbskom Plese mali 21, v Oravskej Lesnej 22, na Chopku 82 a na Lomnickom štíte 111 cm.

Inými slovami, chýba zásoba vody v snehovej pokrývke. Ani výhľadovo podľa Faška sa priebeh zimy nezmení. Navyše už sme v druhej polovici tohto ročného obdobia.

„Počasie nám takto pripomína, že niečo nie je v poriadku,“ dvíha varovne prst. Hoci sa podľa štatistík môže zdať, že minulý rok bol bohatý na zrážky, nie je to celkom tak. Podľa priestorového úhrnu zrážok vypočítaného izohyetovou metódou spadlo na každý štvorcový meter našej krajiny 848 litrov vody.

„Podľa tohto čísla nemôžeme hovoriť, že máme problém s nedostatkom zrážok. Ale my ho máme,“ prízvukuje Faško. Najviac zrážok spadlo v máji a v novembri – takmer tretina, presnejšie 285 mm. V desiatich mesiacoch zvyšok, a práve táto nerovnomernosť tvorí jadro problémov so suchom.